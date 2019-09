Qué hacer el viernes en Mallorca

Sóller, capital habaneras

El Port de Sóller se reencuentra este fin de semana con la Trobada d'Havaneres, un festival que el año pasado se tuvo que suspender por falta de apoyo institucional y que en sus ocho ediciones anteriores ha demostrado tener un gran poder de convocatoria, alcanzando la cifra de 60.000 espectadores a lo largo de su historia.

Entre las novedades de este año, una importante, la del escenario. En lugar de celebrarse en la playa de Can Repic, donde venía haciéndose la Trobada, se pasa a la playa de Can Generós.

Otra novedad importante llega con el cartel, que por primera vez estará centrado en grupos de la isla. Así, participarán los conjuntos Mar i Vent y Ben Trempats, viejos conocidos de la música de habaneras y del Port de Sóller, que estarán acompañado por las bandas locales Aires Sollerics y Xeremiers de Sóller, que ejecutarán algunos temas con aires nostálgicos.

Como en ediciones anteriores Tomeu Penya volverá a apoyar este festival y será uno de sus padrinos, junto a los sollerics Bernardí Bordoy y Gabriel Darder Matas.

Para facilitar el acceso a la Trobada d'Havaneres el Tren de Sóller ha puesto a disposición del público un bono que incluye cuatro trayectos en tren y tranvía por el precio de 10 euros para los dos días de actuaciones. El tren saldrá de Palma a las 18.30 y el tranvía de Sóller al Port, a las 19.30. El regreso será a las 23.30 del Port a Sóller y a las 00.00 de Sóller a Palma.

MÚSICA

Lugar: Playa de Can Generós. Sóller

Fecha: viernes y sábado, de 20 a 00 horas

Precio: entrada gratuita



Adaptación del clásico de Strindberg

Joan Carles Bellviure estrena hoy en Peguera, fruto de las residencias que ha realizado en su Auditori, una adaptación del clásico de August Strindberg. Senyoreta#Júlia está protagonizada por Agnès Llobet y se presenta como un cruce de relaciones de poder. En la obra, que analiza la estructura del patriarcado, padecido por las mujeres, y la cuestión de la clase social, de ricos y pobres, también participan Xavier Frau y Lluqui Herrero. Tras su estreno en Peguera se representará en el Teatre Mar i Terra de Palma los días 18, 19 y 20 de octubre.

TEATRO

Fecha: hoy viernes, a las 20 horas.

Lugar: Auditori de Peguera.

Entradas: reservas en elsomniproduccions.com y en el teléfono 971 139181

Letras feministas y emancipadoras

Vienen de Zarautz (Guipúzcoa), cantan en Euskera y sus letras son emancipadoras, feministas e internacionalistas. En su tercera visita a la isla, Occhi di Farfalla presentarán algunas de sus nuevas canciones, las que incluyen en su tercer trabajo, Destino epiloak.

Arroparán a Occhi di Farfalla dos grupos mallorquines: Dimoni, de Inca, que están de estreno; y unos veteranos, The Quatermass, con su incombustible apisonadora punk-rocker.



MÚSICA

Fecha: hoy viernes, a las 20 horas.

Lugar: Casa Planas. Avinguda Sant Ferran. Palma.

Precio: 7 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Directed by Women

Vaga mundial pel clima

Ayax

Maridaje Seguí & Carvalho

Pepe Marroig: 'La canallesca'

2na festa afrodisíaca

Creatividad de mujeres en cortos, largos, docus y etcétera más DJs y grupos de traca y espasmo.CINELugar: Es BaluardHorarios y precios: viernes a domingo, programa en directedbywomenspain.com El planeta se está achicharrando y los de traje y corbata no hacen nada al respecto, ergo toca salir a la calle, alineados o no con Greta Thunberg , a reclamar a voces que tomen medidas ¡ya!MANIFESTACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTELugar: Plaça del tubHorario: 12 h.Mitad de uno de los dúos punteros en el hip hop nacional más popular, no reinventan nada pero tienen maneras y flow. Tocará apuntarse en la lista de espera.MÚSICALugar: Es GremiHorario: 20:30 h.Precio: ENTRADAS AGOTADAS.Al lujazo de tener la firma del autor se une el goce dionisíaco de conseguirlo con una copa de vino.CÓMICLugar: Norma CòmicsHorario: 20 h.Personajes y situaciones de la noche mallorquina (o del día después) que el histórico Marroig ha visto y vivido.Pepe Marroig: La canallesca. Artículos en notodoesindie.PRESENTACIÓN DE LIBROLugar: Bar La PolkaHorario: 20 h.MÚSICALugar: Novo Café Lisboa