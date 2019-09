Qué hacer el sábado en Mallorca

Concierto de las Nancys Rubias

El grupo que lidera Mario Vaquerizo, las Nancy Rubias, es el encargado de calentar motores para el Fest Ciutat, cita que se celebrará en octubre, los días 11 y 12, en el Palma Arena, con la paridad por bandera. Vaquerizo (Nancy Anoréxica) y sus otras 'muñecas' se subirán este sábado al escenario instalado en sa Feixina para viajar por una discografía que incluye cinco discos y algunos éxitos como Sálvame, Corazón de hielo o Di que sí.

El último trabajo hasta la fecha de las Nancy Rubias, grupo que podrá gustar o no pero que nunca deja indiferente a nadie, lleva por título Marcianos Ye-Yés y se mueve entre el punk pop y la electrónica. Su single ya es una declaración de intenciones, con un Mario Vaquerizo abducido por un platillo volante del que sale música de los Ramones mientras pasea por la Gran Vía de Madrid.

El Fest Ciutat también contará con unas jornadas profesionales, previstas para el jueves 10 de octubre, con entrada gratuita. Incluirán una entrevista a Amparo Llanos, la que fuera cantante y líder del grupo Dover, que estará en el festival con su actual banda, New Day; y una ponencia sobre Keychange a cargo de Eva Sarasola, de la promotora Last Tour. Ese mismo día habrá mesa redonda centrada en la paridad en la industria y actuaciones breves de Lalo Garau y Zelisko Band. Y los días 11 y 12, el festival, con Love of Lesbian, Hinds y La Casa Azul como principales reclamos.

MÚSICA

Fecha: sábado 28 de septiembre, a las 18 horas.

Lugar: Parc de Sa Feixina. Avinguda de l'Argentina, s/n. Palma.

Entradas: gratuito.

Sóller, capital habaneras

El Port de Sóller se reencuentra este fin de semana con la Trobada d'Havaneres, un festival que el año pasado se tuvo que suspender por falta de apoyo institucional y que en sus ocho ediciones anteriores ha demostrado tener un gran poder de convocatoria, alcanzando la cifra de 60.000 espectadores a lo largo de su historia.

Entre las novedades de este año, una importante, la del escenario. En lugar de celebrarse en la playa de Can Repic, donde venía haciéndose la Trobada, se pasa a la playa de Can Generós.

Otra novedad importante llega con el cartel, que por primera vez estará centrado en grupos de la isla. Así, participarán los conjuntos Mar i Vent y Ben Trempats, viejos conocidos de la música de habaneras y del Port de Sóller, que estarán acompañado por las bandas locales Aires Sollerics y Xeremiers de Sóller, que ejecutarán algunos temas con aires nostálgicos.

Como en ediciones anteriores Tomeu Penya volverá a apoyar este festival y será uno de sus padrinos, junto a los sollerics Bernardí Bordoy y Gabriel Darder Matas.

Para facilitar el acceso a la Trobada d'Havaneres el Tren de Sóller ha puesto a disposición del público un bono que incluye cuatro trayectos en tren y tranvía por el precio de 10 euros para los dos días de actuaciones. El tren saldrá de Palma a las 18.30 y el tranvía de Sóller al Port, a las 19.30. El regreso será a las 23.30 del Port a Sóller y a las 00.00 de Sóller a Palma.

MÚSICA

Lugar: Playa de Can Generós. Sóller

Fecha: viernes y sábado, de 20 a 00 horas

Precio: entrada gratuita

La fiesta de la lectura

Al igual que el arte o los museos, la literatura también tiene su gran fiesta, Literanit, una cita que sigue la estela de la Nit de l'Art o la Noche de los Museos. Se celebra este sábado y, entre otros actos, se conmemorará el 75 aniversario de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry con una lectura continauda de El principito.

El pregón inaugural tendrá lugar en la plaza de la Porta Pintada y correrá a cargo de Sebastià Portell. En ese mismo espacio actuará Víctor Uwagba. La programación también incluye la participación de Gabriel Janer Manila, la glosadora Maribel Servera y los cantautores Biel Font y Joan Manuel Vadell, entre otros.



LITERATURA

Fecha: sábado, desde las 18 horas.

Lugar: calles de Palma.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Directed by Women

Atomic Festival

MÚSICA

Lugar: Es Gremi

Horario: 20-1:30 h.

Precio: 25 €.



Underground Skills 2

'Happy Island'

DANZA CONTEMPORÁNEA

Lugar: Teatre Principal

Horario: 20 h.

Precio: 8 a 20 €.



Fin temporada Sa Possessió

MÚSICA

Lugar: Sa Possessió

Horario: 23-5 h.

Precio: anticipada con cerveza 12 €.



IV Fira de les cultures

AlcúdiaJazz: Yolanda Brown Quintet

JAZZ

Lugar: Auditori d'Alcúdia

Horario: 21 h.

Precio: 18 €.



Wanna Market Design

Rata Market a Marratxí

1er dematí de vellut

MÚSICA

Lugar: Mais Vinilo

Horario: 12 h.