Qué hacer el sábado en Mallorca

Dos musicales para el público familiar

El Auditorium apuesta este fin de semana por el musical, un género que no deja de ganar adeptos y que acerca grandes títulos de Broadway a España. Es el caso de Annie y Jekyll&Hyde, dos obras universales embarcadas en una gira nacional que, de la mano del director Tomás Padilla y de la productora Theatre Properties, recalan en Palma.

Annie, que contará con la participación de seis niñas mallorquinas, encargadas de interpretar a las huérfanas que viven con la protagonista, ha estado durante cinco temporadas en la cartelera madrileña con más de un millón de espectadores. Un musical familiar y de gran formato apto para todo tipo de público. Con unas melodías inolvidables como Mañana (Tomorrow: un auténtico canto al optimismo) y una puesta en escena que transporta al público al Nueva York de los años 30, Annie se convierte en un espectáculo delicioso concebido para el disfrute de toda la familia.

Traducido a más de 20 lenguas, premiado con siete Tony Awards y tres premios Grammy y con dos discos de la obra completa en el mercado, es un clásico imprescindible que ningún amante de los musicales debe perderse.

Igualmente recomendable es el fascinante musical Jekyll&Hyde. Se estrenó en Broadway en 1997 y tan solo tres años después llegó a España, incorporando temas musicales que no aparecen en la versión original y desarrollando una nueva puesta en escena completamente innovadora. Un musical de intriga que se adentra en la dualidad primaria del hombre, entendida como una lucha entre la razón y el instinto, entre el bien y el mal que habita en cada uno de nosotros. La espectacular escenografía, los efectos de iluminación, el tratamiento sonoro y la ambientación, creados expresamente para esta producción, resultan completamente vanguardistas. Los más de 150 trajes de vestuario han sido diseñados siguiendo los patrones de la época. Todo ello logra transmitir una estética gótica del Londres más apasionante y tenebroso. Sin duda, un musical de nivel que no deja indiferente a nadie.

Este musical fue estrenado en Madrid en el año 2000 con el cantante Raphael como protagonista, y estuvo durante tres años en cartel y de gira por España. La misma producción se estrenó en México en el año 2016, durante dos temporadas, con gran éxito de público y críticas.

MUSICALES

Lugar: Auditorium de Palma.

Fecha: 'Annie': viernes a las 17.30; sábado a las 17.00 y domingo, a las 12.00. 'Jekyll&Hyde': viernes a las 21.30; sábado a las 21 y domingo, a las 16.00

Precio: entre 28 y 35 euros.

Palabra de cantautor

La canción de autor se erige en protagonista este fin de semana en sa Possessió. El edificio de la calle Gremi Velluters, 14, es escenario de la segunda edición del Festival Maldito, cita con la música y la palabra que impulsa Tom Trovador, el padre del ciclo Malditos Cantautores que desde hace años gira por la geografía insular.

El viernes, jornada inaugural, actuaron El Jose, Mr. Kilombo, Pedro Pastor, La Mare, Mabel Flores y el responsable de este encuentro, Tom Trovador, quien hace unos meses publicaba Con alas de ratón, el disco con el que siempre soñó, un álbum que incluye once canciones y cuenta con 24 músicos en el papel de colaboradores.

En la segunda noche, la del sábado, harán lo propio Rupatrupa, TéCanela, Road Ramos, Amarela, Ana Martí, Sheila Patricia, Dan Zelisko, El niño de la Cala y Mayka Cariñana. Mención aparte merecen Chiki Lora, el líder de Canteca de Macao; el que fuera líder de Fora des Sembrat, Pep Suasi, que a lo largo de los últimos doce meses ha girado por toda la geografía insular con Els Electrodomèstics; y Lalo Garau, quien estos días ha lanzado un nuevo single adelanto del que será su segundo álbum.

El final de fiesta llegará con el DJ Tolumo. Al margen de las actuaciones, Pedro Pastor impartirá un taller de composición y Blanca Alonso llenará de arte el entorno con sus visuales analógicas.



MÚSICA

Fecha: sábado 14, de 19.00 a 05.00 horas.

Lugar: sa Possessió. Palma.

Entradas: entre 15 y 31 euros.

Los excluidos familiares, a escena

La temporada del Principal se abre con uno de los dramaturgos mallorquines con más proyección, Jaume Miró, quien presenta In ex cloure. Una pieza de investigación contemporánea sobre preguntas que hasta ahora no se han podido plantear. Esta investigación, en la familia de Joan Bibiloni, y de sus hijos, quiere responder a preguntas que son exportables a otras familias: ¿de qué secretos familiares nos han protegido en casa? ¿Qué influencia generan estos secretos en lo que somos ahora? ¿De qué manera condicionan mi vida?



MÚSICA

Fecha: este sábado a las 20.00.

Lugar: Sala Petita del Principal.

Precio: 5 euros.

Con sabor a The Cure

Mancor bien merece una visita, y más aun con motivo de la Muestra de Cerveza Artesana que organiza la cofradía Moscart Llèpols de Llúpol y que este año llega a su séptima edición. La feria se presenta cargada de actos, desde su inicio, a las 12 del mediodía, con cohetes incluidos, hasta la entrega de premios, prevista para las 23 horas. Durante la jornada habrá tapas y platos a cargo de Santi Taura, jazz y swing con Wacky Tobacco, dos concursos (uno de tir de pinyol d'oliva y otro de homebrewers), y dos conciertos tributo, a The Cure y a Pink Floyd.



GASTRONOMÍA

Fecha: sábado, a partir de las 12 horas.

Lugar: Mancor de la Vall.

Precio: entrada gratuita.