Qué hacer el sábado en Mallorca

Pánico y humor

El Auditorium abre sus puertas este fin de semana a una obra nada común, ¿Quién es el Sr. Schmitt? Un montaje que conjuga elementos propios de la comedia, el thriller de suspense, el drama e incluso la tragedia, y que escupe sensatez por los cuatro costados. Escrita por el actor y dramaturgo francés Sébastien Thiéry y dirigida por Sergio Peris-Mencheta, está protagonizada por rostros conocidos de las tablas y la pantalla, como Javier Gutiérrez, Cristina Castaño y Armando Buika, entre otros.

La acción arrancará con el señor y la señora Carnero cenando tranquilamente en su casa, cuando de pronto sonará el teléfono. Aunque los Carnero no tienen tal aparato, el misterioso interlocutor insistirá en hablar con un tal señor Schmitt. Y lo que es más extraño aún, los Carnero descubrirán que están encerrados en el interior de una casa que no parece la suya. El pánico se apoderará de todo y la pesadilla se contagiará a los espectadores.

Una obra que juega con quién es realmente uno y qué busca en la vida, con lo real y lo inventado. Un juego propuesto por un autor, Sébastien Thiéry, con una prodigiosa capacidad para escribir alrededor del humor absurdo, inteligente y rápido, siempre en busca de la sorpresa, entre el amor y la risa.

"Le pido a la gente es que vaya con la mente abierta, van a pasar muchas cosas, van a creer y dejar de creer y se van a sentir perdidos como se sienten los personajes", adelanta Armando Buika, quien define la obra como "muy quijotesca, con un mensaje muy potente".

TEATRO

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim

Cuándo: sábado, a las 21.30 horas

Precio: 28 euros.

Cuando el rock protesta

Reincidentes es una banda tan longeva como aplaudida por los seguidores de un rock que no se casa con nadie, como debe ser. El compromiso y la denuncia son las bases de este grupo que se sitúa entre el punk y el rock duro, entre el romanticismo urbano y la utopía de un mundo mejor. La que ha sido denominada en distintas ocasiones como "la banda andaluza del rock radical vasco" llega este sábado a la isla, a Son Servera, como cabeza de cartel del festival SonSer Rock, que también incluye actuaciones de La Gran Orquesta Republicana, Eveth, La Hoguera, Mala Hierba y Malfet.

MÚSICA

Fecha: sábado, a las 19 horas.

Lugar: Plaza del mercado de Son Servera.

Precio: entre 14 y 18 euros.

La Palma invisible

Las ciudades no son solo lo que son, sino también lo que han sido. Su carácter y su personalidad depende en gran medida de cosas que ya no existen. Este es el punto de partida del formato de Carlos Garrido La Palma invisible. Un viaje a lugares de Palma que ya no se pueden ver, pero que marcaron su historia. La torre dels caps, el convento de Sant Domingo, la mezquita musulmana... Pedro Mas da voz a los textos que nos presentan esos lugares desaparecidos, con el complemento de las explicaciones de Garrido. El escenario: el pequeño patio del Arxiu Diocesà.



ESPECTÁCULO

Fecha: sábado 7 de septiembre, a las 21 horas.

Lugar: patio del Arxiu Diocesà. Palma.

Entradas: 16 euros.

Maridatge d'ópera i vi

La soprano Inma Hidalgo, el tenor Joan Laínez y el pianista Francesc Blanco son los músicos protagonistas de una nueva entrega de los Maridatges d'òpera i vi. En el primero de los recitales, hoy en las Bodegas Angel, se interpretarán piezas siempre relacionadas con el vino y la alegría, de Cardillo, Lehar, Mozart, Puccini o Mascagni. En el segundo, en Llucmajor, los temas serán de Gounod, Bizet, Verdi, Sorozábal, Rossini o Donizetti.



MÚSICA

Fecha: sábado a las 19 horas, en las Bodegas Bordoy, Camí de Muntanya s/n. Llucmajor.

Innside Soul Weekend

Tercera edición del Soul Weekend. Hoy sábado actúan Palma Groove Project y Steffen Morrison Band. El festival, que alcanza su tercera edición, ha sido rebautizado como Innside Soul Weekend. José Monreal (Semilla Negra) y Peter (Runaway) han mostrado su ilusión por este nuevo acuerdo, y han anunciado que confían en rozar el lleno tanto el viernes como el sábado.

MÚSICA

Lugar: Es Baluard. Palma.



ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Festival de artes escénicas de mes y pico de merecido trono cualitativo tras anteriores ediciones y confirmado en la presente.ARTES ESCÉNICASLugar: Sa Talaia (Santanyí)Horario: programación en tshock.org.Una de las nits de l'art partforaneras más recogidas pero también recucas, con una buena propuesta artística isleña y buenos complementos para estómago y oídos.NIT DE L'ARTLugar: Santa Maria del CamíHorario: a partir de las 20 h.Nuevo capítulo de una programación que propone artistas en busca de la sublimación de la sensibilidad, la belleza y la tradición, como pretenden estas tres valenciana, catalana y mallorquina.MÚSICALugar: Santuari de Consolació (Sant Joan)Horario: 20:30 h.Precio: 8 €.Restaurante de ubicación privilegiada con el buen gusto de apostar por la música en directo.MÚSICALugar: Dàrsena de Ca'n BarbaràHorario: 23-4 h.El siempre loable empecinamiento por la música en directo de este carismático chiringuito se enriquece con la visita de unos reyes de reggae nacional.REGGAELugar: S'Embat (Ses Covetes)Horario: 21:30 h.Triple mano a mano electrónico entre fogueados y nuevos talentos.ELECTRÓNICALugar: Skau (Can Picafort)Horario: 23-5:30 h.Precio: 8 € c.c.20 aniversario dey 5º delcelebrado con distorsión tanto analógica como de bits....MÚSICALugar: Sa PossessióHorario: 22-5 h.Precio: 10 € c.c.Doble jornada de música y foodtrucks dedicadas a la familia y la mujer....PARA LA FAMILIALugar: Bodegas Suau (Pont d'Inca)Horario: 17-23 h.Hip hop y trap guarreao con tanta adrenalina adolescente como futuro prometedor.HIP HOP Y TRAPLugar: Sala 3 de Es GremiHorario: 22 h.Precio: 23 / 30 €.Rock sudoroso con ilustres invitados capitalinos....MÚSICALugar: Factoria de So (Santa Maria)Horario: 17-5 h.Precio: 12 € con cerveza.Nueva nit de l'art de las que felizmente proliferan en multitud de pueblos de la isla, con su certera mezcla de amplia representación artística local, comida, música y jarana en general para alimento espiritual y también dionisíaco.NIT DE L'ARTLugar: AlgaidaHorario: 19-0 h., programa en ajalgaida.net.Explícitamente: Trobada mallorquina de dub.DUB & REGGAELugar: PollençaHorario: 14-2 h.Precio: anticipada 10 €.