Qué hacer el sábado en Mallorca

Mobo Fest

Música de aquí y de allí

El festival de Sant Joan celebra su tercera edición sumando un día a su programación



Esta será la tercera edición del Mobo Fest, el festival sin ánimo de lucro –por eso es gratis- de Sant Joan que mira más por los músicos que por el negocio. Y así es el cartel: con lo mejor de aquí y de allí. Los organizadores pueden presumir de haber conseguido que el Mobo sea una cita ineludible para todos aquellos seguidores de las agrupaciones musicales más consolidada, pero también para aquellos curiosos que aprecian y disfrutan de descubrir nuevos nombres, porque los emergentes vienen pisando fuerte. Además, la novedad de este año es que durará un día más, celebrándose el sábado y el domingo, en el Puig de la Consolació.

Las puertas del Mobo Fest se abrirán ambos días a las 17:30, con actuaciones especiales para los más pequeños. El sábado habrá dos escenario, el Online y el Rosa Blanca. En este último destacan en el cartel Billie the Vision & the Dancers (1:30-2:45h.), autores de la muy cantada canción Summercat; también el célebre músico isleño, Joan Miquel Oliver (00:00-01:15h.). Inaugurará la tarde el escenario online con Maria Jaume, Júlia Colom, Island Cavall y Leonmanso; a partir de las 22 horas, la música seguirá en el Rosa Blanca. Sonarán (en este orden) los Rotten Kings, Dinamo, Joan Miquel Oliver, Billie the Vision & The Dancers, Ceremoney, Jansky y Dr. Magneto.

El domingo solo habrá un escenario. La tarde empezará con la actuación de Marión Deprez, para que después entren en escena los más jóvenes del festival, los chicos de Caspary. A continuación sonarán las canciones de Jokb y las de la muy aplaudida Núria Graham. Serán los temas de Lost fills los que cerrarán esta tercera edición del Mobo Fest, donde no faltarán los foodtrucks y las ganas de pasarlo en grande.

Música

Fecha: 17 y 18 de agosto,

a partir de las 17,30 horas.

Lugar: Puig de la Consolació, Sant Joan

Precio: Gratis

Pastora Soler

Una voz en la intimidad

El particular espacio de la Torre de Canyamel hace especial cada cosa que allí sucede. Así pasará con el concierto de Pastora Soler, que ofrecerá un concierto en la más absoluta indimitad. Su voz, que no es poca, recalará en el enclave de Capdepera para conmover a los espectadores, en una actuación que no muchos podrán presumir de haber presenciado.

La artista sevillana, que en 2017 publicó su último trabajo y que pronto celebrará sus 25 años de carrera profesional, repasará en Mallorca sus grandes éxitos.



MÚSICA

Fecha: sábado, 17 de agosto, a las 21h.

Lugar: Torre de Canyamel, Capdepera (carretera Artà-Capdepera)

Precio: 45 euros

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Sa Vilanova

Viaje al más allá

Free Chicken Party Vol. 1

Segunda jornada de otro de los benditamente infinitos saraos al fresco veraniegos. Con Hot Hit, Debaix...MÚSICALugar: Aparcamiento de Sa Vilanova (Esporles)Horario: a partir de las 23 h."Visiones del cielo y el infierno de distintas culturas y épocas" con el periodista y arqueólogo Carlos Garrido. Con Carme Serna, presenta C. Garrido.TEATROLugar: Coves d'ArtàHorario: 20 h.Precio: 16 €

Liquidación de su inagotable fondo de coleccionismo multidisciplinar con un 75-80% de descuento. Con los DJs Martí KM y Tortuga.

MERCADILLO CON MÚSICA

Lugar: Rude Adventura (Hostals 18)

Horario: 17-23:30 h.



Festa Flower Estellencs

Baobab Roots & Ago Bata

Sentados en el techo: 11 años

Al tirón populista de las flower power al aire libre se une el encanto de un pueblo rebonico. Con Disco-peques + DJ Barracs, DJ Triko y DJ Yumba Yumba.MÚSICALugar: EstellencsHorario: a partir de las 20 h.Ritmazos africanos, cubanos y de la parte más acalorada del planeta. Babobab Roots, Ago Bata, DJ Waikiki y DJ Pety Roy.MÚSICALugar: Factoria de So (Santa Maria)Horario: 20-5 h.Precio: 10 €Cumpleaños de este bukkake de electrónica democrática. Stephane Ghenacia + Tomas Roland + Los Dos + Dushan + The Prussians DJs + The Southnormales...MÚSICALugar: Sa PossessióHorario: 23-5 h.Precio: anticipada 12 € c.c.