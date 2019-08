Qué hacer del domingo al próximo viernes en Mallorca

Richie Hawtin



El dj, músico y productor británico, considerado uno de los máximos exponentes de la música electrónica a nivel mundial, volverá a actuar en Mallorca, esta vez de la mano del Origen Fest

Se augura una gran jornada de la mano del Origen Fest, que este año ha invitado uno de los grandes nombres de la electrónica: Richie Hawtin, también conocido con su seudónimo –el más popular de todos los que ha utilizado– Plastikman. Y aunque es sobre todo por la música por lo que tanto se le espera, es también por su posado serio, por el acompañamiento de efectos visuales que ofrece en sus sesiones o la capacidad de mantener en tensión a los que siguen sus movimientos en la mesa de mezclas. En las sesiones del dj, músico y productor británico, uno de los mayores exponentes de la música electrónica a nivel mundial, la gente baila mirando al escenario para no perderse detalle. Y eso pasará el próximo domingo den Son Fusteret, donde se espera con impaciencia a Richie Hawtin, con el traje listo para despegar a otra dimensión.

No es para menos, pues la trayectora profesional de Hawkins suma más de veinte años. En sus comienzos se sumergió en la escena techno y el subgénero acid, y su camino le ha llevado a evolucionar hacia un estilo más minimalista y experimental, privilegiando el uso de las últimas tecnologías de composición. La tecnología está, aquí, al servicio del arte. Y el arte en las manos de Hawkins. Con todo, se espera que el domingo vibren todos los cuerpos presentes en Son Fusteret. ¿Listos para despegar?

Música

Fecha: domingo, 18 de agosto, a partir de las 16 horas

Lugar: Son Fusteret

Entradas: desde 36 euros



Mariola Membrives

Lorca y flamenco experimental

La actuación de la cantante y compositora cordobesa Mariola Membrives es una de las más esperadas del Mallorca Jazz sa Pobla (sin desmerecer al resto). Membrives reivindicará al Lorca más musical, recuperando las canciones populares españolas que el poeta de Granada grabó al piano a dúo con 'La Argentinita' –Encarnación Lópe– en 1931. Fusionará flamenco, su base musical más enraizada, con toques electrónicos. Y todo lo que el jazz permita.

MÚSICA

Fecha: lunes, 19 de agosto, 22:30 h.

Lugar: Plaça Alexandre Ballester. Sa Pobla

Precio: anticipada 15€ /

Taquilla 20€



Aforismos, notas y notas en verso

Los trazos más poéticos

Enriqueta Llorca, Max, Margalida Vinyes, Pere Joan y Linhart han desarollado la exposición Aforismos, notas y notas en verso de Andreu Vidal, una muestra de poesía gráfica realizada a partir de la poesía del autor mallorquín, uno de los poetas más destacados en lengua catalana de su generación, que se inaugura el próximo martes. Los cinco ilustradores se han inspirado en las Notas en verso que forman parte de la obra de Vidal Für Zamme. El objetivo era tantear los límites de la ilustación, trascendiendo el lenguaje del cómic tradicional.



POESÍA GRÁFICA

Fecha: 20 de agosto, a partir de las 19 h

Lugar: Es Baluard

Precio: gratis



Jansky

Beat orgánico y versos

El sugerente universo poéticomusical del músico mallorquín Jaume Reus y la poeta catalana Laia Martinez i Lopez recalará en Alcúdia el próximo miércoles, en el marco del programa Nocturns a la fresca. El dúo presentará su último trabajo, This is electroverse, da continuidad a su concepto, cercano al spoken word con intención rítmica y bailable. Habrá versos y habrá electrónica, y también dosis de improvisación jazzística. Solo se puede ir a ver a Jansky de una manera: con la voluntad de dejarse sorprender por su imaginario particular.

Música

Fecha:21 de agosto, a las 22.00 horas

Lugar: Pont de la Vila Roja (Alcúdia)

Sopa de Cabra

Los temas Clásicos, más vivos que nunca

¿Quién no ha cantado L'empordà, Mai trobaràs, Camins, El sexo, El boig de la ciutat o El far del sud? Pocos, seguro. Porque hay grupos que calan tanto que uno canta sus temas casi sin saber por qué. Sopa de Cabra es una de esas agrupaciones que, pase el tiempo que pase, van a seguir sonando, y la gente les seguirá cantando. Su andadura comenzó en 1986 y duró hasta el 2001, cuando decidieron darse un respiro y distanciarse de los escenarios en este formato colectivo, ya que cada músico seguía con sus proyectos personales. En 2011 anunciaron su regreso después de diez años alejados de los escenarios como conjunto musical y publicaron el disco Cercles en 2015. Desde ese momento, con más o menos, continuidad, el grupo sigue ofreciendo conciertos. Su relación con Mallorca es especial y siempre han presumido de ello. El concierto que se celebrará este jueves en Felanitx ha sido uno de los más polémicos, pero finalmente no fallarán a sus seguidores y actuarán en la Mallorca. De hecho, este verano la gira de Sopa de Cabra solo constaba de conciertos en Balears. Todo un privilegio.

Música

Fecha: jueves, 22 de agosto, a las 22.00 horas

Lugar: Parc Municipal Sa Torre (Felanitx)

Entradas: 30 euros