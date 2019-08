Qué hacer el sábado en Mallorca

Lo nuevo de Manuel Carrasco

Con La cruz del mapa, su octavo disco, Manuel Carrasco rompía a finales del año pasado un silencio que sus fans no soportaban más. Con renovadas ilusiones, sin melena, y metido a padre, el cantante presentaba un trabajo, grabado en los estudios Abbey Road de los míticos Beatles, que habla de ser agradecido y de la alegría de vivir, y que aborda la realidad social. Un nuevo giro en la carrera de un músico que sigue saboreando la fidelidad y el cariño del público, como demostró hace unos días en el Wanda Metropolitano, reuniendo a más de 50.000 personas.

"La verdad es que hemos conseguido algo que es impensable en los tiempos que corren y eso me hace muy feliz", confesó la semana pasada a este diario. Para el onubense la calidad no está reñida con la cantidad, por lo que promete una "noche maravillosa" a aquellos que acudan mañana a Son Fusteret. "Lo principal es que la gente venga con cariño y con ganas de disfrutar", aconseja.

Me dijeron de pequeño, Déjame ser, Los primeros días, Dispara lentamente y Te veo entre la gente son algunas de las canciones que Carrasco interpretará en Palma, en un ejercicio musical que incluirá los nuevos temas con algunos de sus éxitos de tiempo atrás. Desde su estreno discográfico, en 2003, con Quiéreme, que cosechó 200.000 copias vendidas, el de Huelva ha publicado ocho trabajos, algunos marcados por las múltiples ventas, como Bailar el viento (2015) y el ya citado La cruz del mapa, que le ha vuelto a situar en lo más alto.

Fecha: sábado 3 de agosto, a las 22.00 horas.

Lugar: Son Fusteret. Palma

Precio: desde 38,50 euros.

50 años de Maria del Mar Bonet

Maria del Mar Bonet continúa celebrando su medio siglo de trayectoria artística. El de Portocolom es uno de los últimos conciertos enmarcados en una gira que le ha llevado por escenarios de medio mundo, desde La Habana a Atenas, pasando por París, Madrid, Roma y Barcelona. Acompañada por Borja Penalba a las guitarras y voz, Toni Cuenca al contrabajo y Antonio Sánchez a las percusiones, Maria del Mar Bonet se enfrentará a un repertorio cargado de poesía y sentimientos.

Fecha: sábado 3 de agosto, a las 22.00 horas.

Lugar: Plaça de Sant Jaume. Portocolom.

Precio: gratuito.



Village People y a bailar

Algunas de las canciones que forman parte de la historia de la música disco, como Macho Man, Can't stop the Music, Let's go back to the dance floor, In the Navy o Y.M.C.A., sonarán mañana con toda su magia y energía en Port Adriano, donde uno de los grupos de música más icónicos del mundo, Village People, ofrecerá una actuación para el recuerdo. Fiel al espíritu de la formación, los seis miembros de la banda convertirán el concierto en todo un espectáculo con sus coreografías, atuendos y un ritmo que no cesará desde el primer tema.

Fecha: sábado 3 de agosto, a las 22.00 horas.

Lugar: Port Adriano. Calvià.

Precio: entre 27,50 y 242 euros.



Esporles se cita con la música en directo

Esporles se reencuentra con la fiesta, con los conciertos hasta prácticamente el alba, como ocurría hace ya unos años con el Isladencanta, aquel festival que marcó a toda una generación.

El Tramuntana Fest se ha consolidado y en la presente edición ha programado hasta 20 grupos, en tres escenarios: el Tramuntana, el Club y el denominado Le Garage. Entre los principales reclamos, bandas como Go Cactus (22 horas), Come Animal (23 horas), Dushan (01.00 horas), Omar Niang and the Wa Koul Diop Band (02.00 horas) o Maranges (03.30 horas).

Fecha: sábado 3 de agosto, desde las 20 horas.

Lugar: Esporles.

Entradas: 24,75 euros.

Presentación de 1989, nuevo y esperadísimo trabajo de este detonador de emociones, creador prodigioso tanto de lo sugerente como de lo emocionantemente preciso.MÚSICALugar: SencellesHorario: 22 h.Si no es ya uno de los más grandes guitarristas de jazz de todo el país le falta cerocoma, como demuestra tanto su producción individual como sus colaboraciones.JAZZLugar: Cafe Club Es GremiHorario: 22:30 h.Cumpleaños de la muy distinguida, a celebrarse con el estilazo habitual: fiesta Euskadi Tropikala, con vascarradas y tropicalismo, guiada por el jugónTAPEO Y CERVECEO VASCOTROPICALLugar: La TortilleríaHorario: 12:30-16:30 h.Nuevo capítulo del bendito, hito en la oferta cultural de todo el año merced a una propuesta cualitativamente estelar, protagonizado por otro hito, este en lo artístico, de repertorio y dimensión ya históricas, y directo...MÚSICALugar: Castell de BellverHorario: 21 h.Precio: 15 €.Festivalaco para celebrar la cultura del rock&roll de gomina y cuero ya tan tradicional del verano mallorquín que si nos faltara sentiríamos que habría que abandonar la isla. Aparte de música habrá coches, motos, bicis, skate, expo, mercadillo...ROCK&ROLLLugar: AlaróHorario: 12-0 h.Otro clasicazo del estío: la verbena en la playa de este colectivo de criterio invencible para ofrecer grupazos y DJs fiesteros con más chicha que la chistorra.MÚSICA EN LA PLAYALugar: playa de Porto CristoHorario: 19-3 h.Temazos soul y funk en rigorista vinilo desde EE UU, en una sesión más del templo de dichos géneros, con el plus bunrrolista de su piscina y barbacoa, secundado por el valorado connoisseur localMÚSICALugar: hotel La Concha Soul (Peguera)Horario: 19-23:30 h.El colectivose ha posicionado desde hace tiempo como hábil organizador de farras sabiamente populistas, en esta ocasión de tema circense.NEOVERBENEOLugar: SineuHorario: 21-6 h.Lujazo: grandes estrellas internacionales de la danza bajo la dirección artística del Premio Nacional de Danza 2016...DANZALugar: AuditòriumHorario: 21 h.Precio: 45/55 €.