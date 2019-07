Qué hacer el viernes en Mallorca

Festival reggae

Hablar de Inner Circle es referirse a un grupo que es historia viva del reggae. La banda de los hermanos Lewis, Ian y Roger, llevan desde 1968 transmitiendo buena energía, con un repertorio del que destacan títulos como Summer jammin, Sweat (A La La La La Long), Games People Play o Bad Boys. Hoy estará en Palma, como cabezas de cartel del Reggae Fest Mallorca, junto a un grupo ilustre de la escena española, Iseo&Dodosound.

La gran noche del reggae en Mallorca permitirá a buena parte del público descubrir a The Bad Boys of Reggae, que es el nombre de la actual gira de Inner Circle. El quinteto jamaicano, ganador de un Grammy, es uno de los más respetados grupos de reggae en el mundo con un largo historial de éxitos. We a Rockers, Dog and Bone y No Cocaine son otras de sus canciones más celebradas. Aunque su gran hito fue Sweat (A La La La La Long), bailada en discotecas y chiringuitos de medio mundo, colocándose en el número 1 de 16 países. La fama de los hermanos Wilson llegó a ser tal que fueron más populares en Jamaica que el mismísimo Bob Marley.

Con Inner Circle estará una de las bandas con mayor crecimiento en los últimos años a nivel nacional y que está girando por todo el mundo con visitas en este 2019 a grandes festivales como el SummerJam de Alemania, Viñarock y Rototom SunsPlash: Iseo&Dodosound. El dúo de Navarra presentará su último trabajo, Roots in the Air, con el que están conquistando a todo tipo de público.

MÚSICA

Fecha: viernes 26 de julio, a las 21.00.

Lugar: Son Fusteret.

Precio: 22 euros.

Revisitando a Bob Dylan

Mary Lee's Corvette aparca este fin de semana en Muro, dispuesta a repetir los elogios que ya cosechó en su última visita a la isla, cuando se estrenó con el Waiting for Waits. En esta ocasión viene de la mano del Women don't Wait, ciclo que impulsa el mismo promotor, Tomeu Gomila. Y lo hace con el mismo repertorio, el del Blood On the Tracks de Dylan, una auténtica obra maestra. En Muro estará acompañada por una banda de lujo, integrada por músicos mallorquines procedentes de grupos como Los Valendas, La Granja y La Búsqueda.

MÚSICA

Fecha: hoy, a las 22.30 horas.

Lugar: Platja de Muro. Balneari 1. Carrer Ànecs.

Precio: gratuito.