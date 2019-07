Qué hacer el viernes

Bacanal en el Parc de la Mar

La fiesta del Flexas, el bar que regenta La Terremoto de Alcorcón (Pepa Charro) en el barrio de Canamunt, en un local cuya historia se remonta a 1944, cumple tres lustros y, convertida en la verbena de verano de Palma, se cita con su público hoy viernes en el Parc de la Mar, escenario de las últimas ediciones de esta cita tan multitudinaria como animada.

Este acontecimiento, esperado por su parroquia con interés y devoción, se presenta este año bajo el título de Miss 15, con Fernando Estrella como imagen de esta fiesta. "Belleza somos todos y cada uno de nosotros", reivindica Pepa Charro en unos tiempos en que algunas voces, como las de Vox, se han alzado contra el Orgullo.

En el capítulo de premios, el Flexas distinguirá a Chrysallis, la asociación de familias de menores transexuales, uno de los colectivos que más han sufrido la represión. Sobre el escenario, fiesta canalla, siempre divertida, con un sinfín de actuaciones: Audrey, Chico Blanco, El Día Eléctrico, El Niño de Elche, Feldene, Fred Bulé, Hidrogenesse, La Dani, Estereotipo, La Estrella, La Prohibida, La Terremoto, Manel Dalgó, Mastodonte, Nenita Danger, Patouchka Banana, Ruido Paraíso, The Prussians, Venecia Flúor, Vivian Caboa y Willy Canela.

Destacar el nombre de Ladilla Rusa, un dúo que se atreve a cantar sobre la infanta y los Pujol. "Esta infanta es una santa / no se acuerda, no se achanta / qué me cuentas, yo no he sido, / que mis cuentas las lleva mi marido. / Y su padre, Juan Carlitos / se cruzó a un elefantito / lo mató en una ladera / y después se jodió la cadera. / Y Millet, ¡vaya saqueo! / con un Palau, ¿quién quiere empleo? / sentadito se ha quedado / y en nuestras bocas se ha meado. Cierra la boca que te van a mear / los del Estado del Malestar (bis)"€

"La fiesta se ha convertido en una locura", reconoce la Terremoto. "Se ha hecho tan grande€ Confío en que las instituciones nos apoyen más en el futuro, porque necesitamos su ayuda. Son muchos años picando piedra y no me importaría retirarme de esto, aunque todo se me olvida cuando subo al escenario".

FIESTA

Lugar: Parc de la Mar de Palma

Fecha: hoy, desde las 20:30 horas.

Historia viva de Uruguay

El rock alternativo, el rap y destellos de pop y electrónica definen la propuesta de El Cuarteto de Nos, un grupo uruguayo marcado por el humor y también por los aplausos, porque con el tiempo –lleva más de 35 años en la carretera– se ha convertido en una de las bandas más populares de América Latina.

El humor ácido, los disfraces y la experimentación en el sonido son otros elementos que en algún momento de su larga carrera han caracterizado al Cuarteto de Nos. Su discografía contempla cerca de veinte títulos, los últimos, Apocalipsis Zombi y Jueves, ambos con la multinacional Sony.

MUSICA

Fecha: hoy a las 21.00 horas.

Lugar: Es Gremi. Pol. son Castelló.

Precio: entre 18 y 22 euros.



Guinda a una gira de equilibrio emocional

Pep Suasi ofrece el final de la gira Equilibrista emocional que durante doce meses, siempre arropado por la banda Els Electrodomèstics, le ha llevado por toda la geografía insular. El ex de Fora des Sembrat publicó Equilibrista Emocional, un disco que compuso durante los 18 meses que pasó rehabilitándose del consumo de cocaína. El 1 de junio de 2018 arrancó en el Xesc Forteza una gira de doce conciertos; todos los derechos de autor de las canciones y la taquilla han sido cedidos a la organización que dirige Bartomeu Català, Projecte Home.

MÚSICA

Fecha: hoy, a las 20 horas.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Precio: 10 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Exposición Sam Shaw

MistaJam

Som de Jungle & Straight from the Bass

Aucell Cantaire

La Blockparty de la Opepé

No solo por ser el autor de la icónica foto de Marilyn Monroe con las faldas al vuelo, sino por retratar a casi todo el Hollywood clásico FOTOGRAFÍALugar: C.C. La Misericòrdia, hasta el 31 de agosto.Presentador de varios programas en BBC Radio, es capaz de navegar con contundencia y estilo por grime, hip hop, reggae y hasta indie.MÚSICAHorario: 22:30-6 h.Lugar: BCM (Calvià)Precio: desde 40 €.Dos de las promotoras punteras en los ritmos rotos con más velosidá, se alían para el ¡boom! Con Pablo Dread + Trashman + Abassmatic + Amoniako + Rhythms + KLS Keys.MÚSICAHorario: 23-5 h.Lugar: Hortella d'en Cotanet (Sant Joan)Precio: 10 €Ocasión lujosa la del ciclo Alè de embelesarse con el último proyecto de Toni Verd, exCrudos y también en Vaquer, maravilla de pop-folk autoral.MÚSICAHorario: 21 h.Lugar: Casal Son Tugores (Alaró), 21 h.La alta alcurnia del rap ofrece fiestaca con amigotes . ¡Bibah! Con La Puta OPP + Sho-Hai + Balle Doble H & Loren D + Elisa Moonly + Blacktrack.MÚSICAHorario: 22-5 h.Lugar:: Sa PossessióPrecio: 15 € con birra.