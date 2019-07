Qué hacer el sábado

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

The XX

Els vins de l'estiu

'Paco de Lucía en la isla'

Exposición Sam Shaw

Nickodemus

Vermuteando en Es Cantonet

Cap de bou de talapi

Bahiano + Dinamo

Dub Club #65

Origen Fest: Marco Carola + Loco Dice

Nunca es suficiente darle visibilidad al infinito talento de las mujeres artista de la isla. Con Rosana Núñez + Paula Serra + Sofionsky & Rastafairy + Jäglermaister + Aina Losange + Lolucca + Sarah Charlotte Watson (Live Painting) + Emakume Batucada + Afrikaire Danza + Foodtruck.MÚSICAHorario: 23-5 h.Lugar: Sa PossessióPrecio: 8 €.Doce cellers ofrecerán sus vinos blancos y rosados, con el complemento de los ineludibles foodtrucks y ambientación musical.GASTRONOMÍAHOrario: 20-23 h.Lugar: PortocolomPrecio: 10 €.Fotografías del genio tomadas en su intimidad mallorquina por su mujer, Gabriela Canseco, en el periodo 2002-14.FOTOGRAFÍALugar: Sala Aljub de Es Baluard, hasta el 25 de agosto.No solo por ser el autor de la icónica foto de Marilyn Monroe con las faldas al vuelo, sino por retratar a casi todo el Hollywood clásico FOTOGRAFÍALugar: C.C. La Misericòrdia, hasta el 31 de agosto.Jugón premium con mano y oído para mejunjar músicas del mundo con funk, folk, jazz, hip hop, house, dub y todo lo que le venga en gana mientras sea excelso.MÚSICAHorario: 23-4 h.Lugar: Garito CaféEl bar más que entrañable combate la sinrazón institucional vía horarios castrantes de su terraza con un mediodía guiado por una enciclopedia de lo bailón. Con Aparicio DJ.MÚSICA Y VERMUTHorario: 12-16 h.Lugar: Es CantonetTercera edición de una neoverbena que redefine la jarana tradicional/sosainas con la mejor de las fórmulas: buena selección musical y farra al fresco.NEOVERBENA CON MÚSICA Y TAPEOHorario: 10-0 h.Lugar: Plaça Major y otras localizaciones de Sa Pobla.Refiestón encabezado por la voz de los figuras argentinos del reggae Los Pericos, secundado por una locomotora imparable local de ska y rock.MÚSICAHorario: a partir de las 20 h.Lugar: S'Embat (Ses Covetes)Infinitas ediciones reinando los sonidacos roots y hermanos, y coronando con popes internacionales. Con Vibronics (ING) + Cool Up Records (SEV) + Atàvik & Mufasa Posse. Powered by Mufasa Sound System.MÚSICAHorario: 20-5 h.Lugar: Factoria de So (Santa Maria)Nuevo capítulo de un ciclo que está reventando el ansia de electrónica populista y democrática vía ganchos planetarios infalibles en el gremio.MÚSICAHorario: 16-1 h.Lugar: Son FusteretPrecio: desde 39 €.