Qué hacer el viernes en Mallorca

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Gran Guateque de Canamunt

Francesco Tristano (live)

XVII Rock'n'Pina

A jazz de mar

L21 Summer Party

Hot Hit + Johnny & The Jarrets

Million Stylez

"36 años juntos. Amar y delinquir"

Verbena paradigmática con ejército de DJs invencibles de amplitud musical máxima.Conejomanso + Oliveros + Bocabeats + Jäglermaister + Sideways + Camembert + Malafolla + Tolumo + FranBass + Sing Sing SingMÚSICAHorario: 20-2 h.Lugar: Plaça Llorenç BisbalCandidato a pipote de electrónica de jai qualité del verano.Tristano + Kiko Melis + Guri + Chitowsky & Raisol + Paco Colombás + The Southnormales + Pepe Arcade & MelohmanMÚSICAHorario: 23:30-5 h.Lugar: Sa PossessióPrecio: 15 € c.c. hasta 1:30h., desp. 18 € c.c.Fecha ya distinguida en la nómina de despiporres del estío tradicionalmente gratis.Dinamo + Xanguito + La Gran Orquesta Republicana Sound System + PD Manex + Telepredicadors + ArtstukadaMÚSICAHorario: a partir de las 21 h.Lugar: Campo de fútbol de PinaMinifestival de ocho conciertos casi a pie de mar para comprobar lo bien que conjugan jazz y salinidad al aire libre.MÚSICAHorario: Emergeix! Con Josep Munar (Moiet d'en Pereió, 22 h.) / TLKN'Electronica. Justí And The Pirckly Pear (S'Altrebar, 0 h.)Lugar: PortocolomHolaquétal veraniego en clave arty con inauguración de la expo X-French Tee Shirt de Guillermo Rubí, música con Pedro Servera y food truck de Manduka.ARTE, MÚSICA Y GASTRONOMÍAHorario: 19-0 H.Lugar: L21 GalleryNuevo episodio del ciclo Viu l'estiu con una divas adorables y un avezado combo rockero, todo en una localidad de encanto bastante insuperable.MÚSICAHorario: a partir de 20 h.Lugar: Plaça Constitució (Estellencs)Figura de reggae, dancehall y hip hop de origen sueco y solvente recorrido, telonea el danés David Jay, del palo y también con curtida habilidad. Produce la sala referente en dichas sonoridades Times Square.MÚSICAHorario: 19-0 h.Lugar: Sala IOPrecio: 20 € c.c.Recopilación documental de entrevistas sobre la realidad queer a través de varias décadas, reflejo de represión y orgullo, producido por GAG y Maria Khan.DOCUMENTALHorario: 21 h.Lugar: Bar Top