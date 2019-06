QUÉ HACER EL VIERNES EN MALLORCA

El Hotel Habana abre en Son Fusteret

Hay espectáculos que triunfan desde su estreno y otros, como es el caso de Hotel Habana Show, que lo hacen incluso antes de su puesta en escena. El montaje de la productora LETSGO, la misma que desplegó The Hole, se representa desde el jueves y hasta el 14 de julio en la carpa instalada en Son Fusteret. Una obra que reúne a 36 artistas cubanos de primera categoría en el campo del circo, la danza y la música.

Uno de los papeles principales de Hotel Habana Show será interpretado por Sihara Dolores Balart, que fue durante 20 años la voz principal del famoso cabaré cubano Tropicana y que da vida a Rita, una antigua vedete del que fuera uno de los cabarés más importante del mundo. Al elenco cubano se suma el artista Manu Badenes, que fue maestro de ceremonias de The Hole Zero y que vuelve a hacer una vez más de hilo conductor en el show interpretando el papel de El Extranjero.

El espectáculo cuenta con la dirección artística de Chevi Muraday (Premio Nacional de Danza) y dirección de actores de Silvia Montesinos. El diseño de escenografía y vestuario es obra de Felype de Lima (Premio Max 2015 al Mejor Diseño de Vestuario) y la dirección de coreografía de Roclán González (coreógrafo del Ballet de la Televisión Cubana y director de la compañía Ballet Revolution).

Hotel Habana Show es una historia de superación, en la que todos unidos consiguen su objetivo. El show cuenta la historia del Hotel Habana, o lo que queda de él. Un lugar que, tras las grietas de sus paredes y los escombros de sus balcones caídos, guarda bonitas historias de amor y éxitos. Por su escenario pasaron figuras de la talla de la Gran Rita Valdés que, en los dorados años 50, tenía a La Habana postrada a sus pies. Varias décadas después, Rita -y el resto de habitantes de este icónico hotel abandonado- tratarán de mantener su hogar en pie y su historia intacta.

HOTEL HABANA SHOW

Fecha: del 27 de junio al 14 de julio

Lugar: Carpa instalada en Son Fusteret

Horario: viernes y sábado a las 19.30 y 22.45; domingos, a las 19.00; y miércoles y jueves, a las 21.30

Un día con los Beatles

Los Beatles, el grupo más popular del siglo XX, sin fecha de caducidad, se erige en protagonista este viernes en el Trui Teatre, por partida doble, primero con un espectáculo dirigido a los más pequeños y del que también disfrutará la familia; y después, con un concierto a cargo de una banda-tributo, The Flaming Shakers.

The Beatles for Children, el espectáculo, es interactivo e introducirá a los peques en el mundo de la música a través de las enseñanzas de la Sargento Pimienta y los 4 de Liverpool.

MÚSICA

Fecha: hoy, a las 17 horas, The Beatles for Children (entre 14 y 20 euros); y a las 21.30 horas, concierto de The Flaming Shakers (entre 23 y 25 euros).

Revetla con Orgullo

La asociación Ben Amics cumple 25 años y lo celebra con una divertida Revetla que la hace coincidir con el día del Orgull LGTBI.

La fiesta, bajo el lema Gent gran sense armaris, incluye la entrega de los premios Siurell Rosa y Dimoni Rosa, el primero, un reconocimiento a aquellas personas, entidades, instituciones o iniciativas que han abordado la temática LGTBI, y el segundo, con carga negativa, dedicado a aquellos que han provocado una imagen no real o negativa del colectivo.

En el capítulo de conciertos destacar las actuaciones programadas de Ricky Merino, el cantante palmesano que sorprendió con el espectáculo Show Must Go On y triunfó con su aparición en OT; la cantante, DJ y transformista Kika Lorace; Candy Cane; Stonewall. Liberación y Orgullo; y DJ Tito Deluxe.

REVETLA

Fecha: hoy a las 20.30 horas.

Lugar: Plaça de Cort.

Precio: entrada gratuita.

Mishima, 20 años de buenas canciones

El grupo barcelonés Mishima, con David Carabén al frente, actúa hoy en el Santuari de Consolació de Sant Joan, donde celebrará sus 20 años de trayectoria. Con el siempre elegante cantante, guitarrista y compositor, estarán el teclista Marc Lloret, el guitarrista Dani Vega, el bajista Xavi Caparrós y el batería Alfons Serra.

"Una canción es bonita e interesante en la medida que es compartida", defiende el líder de Mishima, quien concibe el escenario como "un espacio peculiar con sus normas, sus obligaciones y sus esclavitudes", según declaró a este diario en una entrevista publicada el pasado martes.

Mishima, que en 2014 dejó huella en el Principal, acumula dos décadas de vida, desde que en 1999 tomó el nombre del escritor Yukio Mishima. Ya desde sus inicios el grupo se ganó un público fiel, que respondió a sus dos primeros trabajos, en inglés. La consolidación llegaría con el tercero, Trucar a casa. Recollir les fotos. Pagar la multa (2005).

CONCIERTO

Fecha: hoy a las 20.30 horas.

Lugar: Santuari de Consolació de Sant Joan.

Precio: desde 15 euros.

Demarco, flamenco, reguetón y trap

Como Coppi, el ciclista, Demarco pasó en muy poco tiempo de repartir butano a convertirse, gracias a su talento, en una figura, en este caso, de la música.

El de Utrera suma más de cien millones de reproducciones en las redes, un sinfín de premios, entre ellos discos de oro y platino, y una propuesta que conjuga flamenco, trap y reguetón con la que logra un sonido bailable, pegadizo y, lo más difícil, también profundo.

En Palma, Demarco, cuyo verdadero nombre es Marcos Borrego, presentará su segundo trabajo discográfico, Le sonrío al agua, donde queda reflejado su gusto por la música urbana. "El trap, por ejemplo, es uno de los estilos en los que me fijo a la hora de componer", confiesa.

CONCIERTO

Fecha: hoy viernes a partir de las 21.30 horas.

Lugar: Trui Teatre. Camí de Son Rapinya.

Precio: entre 33 y 65,50 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Radio Babylonia Sessions

Festes de Sant Marçal (Marratxí)

Colectiva en Sa Travessa

Festival +KSamba

2º Mallorca Gin Festival

Teatre de barra: Grans èxits

Un grupo rebuén de mestizaje descreído y dos DJs eficaces como el Voltarén para el postjaleo. Alpargata + DJ Al Varo + Chitowsky.MÚSICAHorario: 23:30-5 h.Lugar: Sa PossessióPrecio: 8 € con cerveza.Presente esplendoroso (Donallop, Escorxador 20 h. invitaciones en cultura@marratxi.es) o periclitados (Sôber, Rotllo 22 h. ), lo más destacado.MÚSICALa nostra pudor contra el vostre pudor es el título, y la nómina, bbbrutal: Dr. Morey, Tònia Bauçà, Àngel Ginard, Lluïsa Febrer, Pere Salvà, Nina Romero y Taller Llunàtic.ARTELugar: WC Gallery del Bar Sa Travessa.Conciertos, talleres, aperitivos, pasacalles y etcétera alrededor del sonoro mundo del retumbe con tintes afrosudamericanos.MÚSICAHorario: 22:30 h.Lugar: Teatre de Lloseta.Profesionales del gremio y marcas premium, foodtrucks, DJs, catas, actividades...GASTRONOMÍAHorario: 16-0 h.Lugar: Pueblo EspañolPrecio: primeras 1.000 entradas a 10 € con dos gintonics.Oportunidad para conocer o revisitar una de las mejores pruebas de la salud y creatividad teatral local.TEATROHorario: pases a partir de las 21 h.Lugar: Sa PossessióPrecio: 3'5 € por función, abono 12 €.