Qué hacer el sábado en Mallorca

Inauguración del Festival de Verano de Can Quet

El compositor y pianista estadounidense George Gershwin (EE UU; 1898-1937) será el protagonista este sábado del concierto inaugural del Festival de Verano de Can Quet, que este año llega a su tercera edición. Y lo será gracias a la armónica de Jesús Palazón y la batería de Salvador Font, quienes rememorarán la grabación del larga duración Harmonica plays Gershwin.

La pareja de instrumentistas estará acompañado por Andrés Manrique al bajo, Agustí Aguiló al piano y Miguel Ángel Rigo al saxofón.

Este es el primero de los ocho conciertos que conformarán el festival. Con la búsqueda de calidad como principal hilo conductor, el promotor Andreas Kimpel ha confeccionado un programa ecléctico que tendrá ingredientes como el jazz, tango, soul, clásica, funk y fusión. La intención es presentar una oferta diferente a la habitual.

MÚSICA

Fecha: hoy, a las 20.00 horas.

Lugar: restaurante Can Quet de Deià.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Anticipo de una de las citas moderniquis más apetecibles del verano. Con Golden Bug, Colega and his mother's keyboard, Asistente del brown, Chitowsky...MÚSICAHorario: 23-5 h.Lugar: Sa PossessióOpción sibarística para celebrar Sat Joan: acudir a uno de los pocos conciertos que suele dar esta notable personalidad musical y humana.MÚSICAHorario: 20 h.Lugar: Fundació Miró MallorcaPrecio: 8 €Primera edición de su tardeo veraniego, anuncia baile intensivo a base de jitazos rebailongos de toooodos los tiempos. Con DJ Toch.MÚSICAHorario: 19-0 h.Lugar: Ben TrempatArranque del ciclo "Viu l'estiu" con óptima fórmula: pueblo rebonico, al fresco y un combo bastante incontestable de funk, soul, groove y cualquier sonido negroide.MÚSICAHorario: 20 h.Lugar: Plaça del triquet (Estellencs)Arranque de los tardeos floreados en uno de los skybar más rebonicos y mejor montados de la isla. Con Llompi & Romi + Paco Belucci.MÚSICAHorario: 19-0 h.Lugar: Hotel OD Portals (Calvià)Previa en una de las discotecas remíticas de Can Picafort y toda la isla para ponerse ya efervescente Club: Ilya Santana + Fran Deeper + Valerio Latina. Terraza: Coyote Ugly DJs + Joan Font.MÚSICAHorario: 23:30-6 h.Lugar: Skau Disco (Can Picafort)Impagable poder asistir al diálogo entre dos pioneras de la performance y el arte conceptual. " Un més un: Art en diàleg ". Moderado por Jacques Terrasa.CONFERENCIA SOBRE ARTEHorario: 20:30 h.Lugar: Club Pollença