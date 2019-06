Qué hacer el viernes en Mallorca

Alfred, de estreno

Alfred García encara la recta final de su gira por toda España con 1016 Tour. Un cierre que tendrá lugar este viernes en el Trui Teatre de Palma, tras tres meses en la carretera y los aeropuertos. El ex concursante de Operación Triunfo, que representó a España junto a Amaia en el Festival de Eurovisión 2018 con el tema Tu canción, agradecía el pasado domingo a sus miles de fans el apoyo y cariño recibido en las últimas semanas al tiempo que adelantaba algo del concierot que ofrecerá en Mallorca: "Ayer fin de la gira de salas en Valladolid. Gracias a todos por este sueño. Gracias por creer en mí. Lo celebramos el próximo día 7 de junio en el @truiteatre_ de Mallorca con un concierto muy especial donde festejaremos el cierre de gira de salas, el estreno de Wonder y daremos la bienvenida al verano y a la gira de festivales. No podemos tener más ganas. Nos vemos allí'".

Aunque Alfred conoció la popularidad en OT 2017, donde llegó hasta la final, quedando en cuarta posición, sus primeros pasos en el mundo de la música los dio mucho antes. Ya en 2011 empezó a cantar por distintos bares de Palafrugell y Palamós, y un año después publicó su primer disco, Beginning. Tras no lograr clasificarse para el concurso de La Voz 2016, al no ser seleccionado por ningún coach tras cantar Waiting on the World to Change, probó suerte en OT. Allí hizo suyos temas de Crowded House, Salvador Sobral, Michael Jackson y Vetusta Morla, entre otros. Y del plató pasó a los grandes escenarios.

Este 2019 está presentando su primer disco post OT, titulado 1016, que hace referencia al número que le pusieron en el casting del concurso televisivo. El álbum, distribuido por Universal Music, cuenta con las colaboraciones de Carlos Sadness, Santi Balmes y Amaia Romero. Incluye dieciséis cortes, once interpretados en castellano, dos en catalán y otros tres en inglés, con títulos como De la Tierra hasta Marte, Que nos sigan las luces, Londres, Madrid, Barcelona o Himno del Prat.

Alfred llega a Mallorca días después de que Amaia triunfara en el Mallorca Live Festival celebrado en Calvià. Operación Triunfo les unió y el tiempo los separó, hasta el punto de que las malas lenguas hablaron de mal rollo entre ambos. Nada más lejos de la verdad, a juzgar por las imágenes que nos ha dejado el Primavera Sound de Barcelona, el fin de semana pasado, en las que se pudo ver a ambos hablando amistosamente.

MÚSICA

Hoy a las 21 horas

Lugar: Trui Teatre. Camí de Son Rapinya

Precio: 36 euros

Festival Pianino

La XII edición del Festival Pianino celebró el pasado domingo el recital con la pianista Agnieszka Korpyta, que interpretó piezas de Chopin, Paderewski y Szymanowska. Después de este éxito, el encuentro sigue su camino para llegar al concierto de hoy. El músico Mattieu Schaweiger interpretará obras de Bach y los 24 Preludios de Chopin, precisamente, en la Celda de Chopin y Sand en la Cartuja de Valldemossa. Schwaiger es el pianista de Double Face, formación con la que actúa habitualmente utilizando varios instrumentos, según el repertorio. También es la mitad del dúo con la violinista Elsa Ladislas.