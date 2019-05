Qué hacer el viernes

Maestro de las músicas de raíz

Leyenda de la música sudamericana, Hugo Fattoruso (Montevideo, 1943) aterriza este fin de semana en Palma, donde hará doblete. El músico que descubrió el rock a toda una generación al frente de Los Shakers, banda que cultivaba una estética y unas canciones muy en la línea de los Beatles y los Byrds, está considerado un maestro de las músicas de raíz, de la música folclórica.

"La música urbana no me atrae para nada. La fuerza de la raíz es lo que me atrapa, lo que me hipnotiza", aclara Fattoruso.

El cantante e instrumentista uruguayo -toca tanto el piano, los teclados como el acordeón- actuará este viernes en el Teatre del Mar, presentando su disco Piano Forever, y el sábado en Es Gremi. Recitales en los que estará acompañado por Albana Barrocas en la percusión, Sandra Iriarte en la voz y percusiones, Julio Arcalá al piano y guitarra, y César Capote al bajo.

"Hace años que no viajo a España y las veces que estuve fueron visitas fugaces. Ya se sabe, vida de músico: llegas al aeropuerto, te llevan al hotel, haces la prueba de sonido, tocas y al día siguiente a otra ciudad u otro país. Estoy deseoso por conocer Mallorca", confiesa.

"En un escenario siempre soy feliz, si tengo solucionada la prueba de sonido. Yo trato de transmitir a la gente mi felicidad. Cuando subo a un escenario lo hago como si fuera la última vez que voy a tocar. La música me sigue sorprendiendo, porque el aprendizaje es más infinito que el universo", desvela un Fattoruso al que contemplan hasta siete décadas de trayectoria.

Durante su carrera, los elogios no han dejado de sucederse dirigidos a su figura. Entre sus colaboraciones figuran nombres como los de Milton Nascimento y Chico Buarque, y entre sus fervientes admiradores, primeras espadas como Andrés Calamaro ("una leyenda viviente"), Jorge Drexler ("siempre pensé que su Rompan Todo era de los beatles, ojalá alguien confundiera un tema mío con uno de los Beatles") y Luis Alberto Spinetta ("Fattoruso es junto a Piazzolla, los músicos que más admiro del Río de la Plata").

Lugar y fechas: hoy en el Teatre del Mar, a las 21 horas (15 euros)

Canciones redondas

Goodfellows lleva veinte años jugando con canciones redondas, melodías adictivas, voces cuidadas y guitarras de músculo. Ten bites es su quinto trabajo, un larga duración que supone el colofón de un grupo nacido a finales de 1995 con Tomás Forns a las guitarras, Pepo Granero al bajo y José Oliveras a la batería, a los que se sumaría posteriormente Biel Palmer como vocalista y David Cladera a las guitarras y voces.

Fecha: hoy viernes, a las 22.00.

Lugar: La Movida. Carrer Albo, s/n.

Precio: 10 €.



Con alas de ratón

Tom Trovador, cantautor con más de veinte años de experiencia en los escenarios, la mitad de ellos en Mallorca, presenta en el Espai Xocolat su primer disco de estudio grabado en la isla, Con alas de ratón. Un álbum producido por Jordi Tugores, en cuyo estudio se registraron las canciones. Una colección de temas en las que colaboran, entre otros, Sergio Llopis, Luis Cadenas, Llorenç Barceló, Luis de las Heras y Lalo Garau, entre otros.

"Es el primer disco de estudio grabado en Mallorca. Grabé dos en Galicia pero tampoco me quedé demasiado contento con el resultado final. En la isla registré dos pero en directo, A grito pelado, en el Bluesville, del que vendí 2.000 copias, en el 2010; y más recientemente otro con Los Teenagers en s'Embat", recuerda. Ecología, infancia, amor y también inmigración son algunos de los temas que aborda Con alas de ratón, disco que arranca con Tierra, "para mí la mejor canción del álbum, que dice: Mi tierra es siempre la que piso, no me llames extranjero, yo no soy de ningún sitio", señala su autor.

Fecha: hoy a las 20.30 horas.

Lugar: Espai Xocolat. Palma.

Precio: gratuito.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Apertura sky bars HM Hotels

Lunita Underground Fest

Across The Moon: Esputasierre

Bares en azoteas más que estilosas para comer y beber guapamente al fresco preveraniego.GASTRONOMÍA Y MÚSICAHorario: 20-0 h. Lugar: HM Gran Fiesta Precio: reservas en socialmedia@hmhotels.netDos zonas con gran parte de la primera línea local de reggae, dub y drum&bass más mercadillo para petar soundsystems.MÚSICAHorario: 18-6 h.Lugar: Sala Lunita (Can Pastilla)Precio: 12 €Pitote para celebrar el fin de temporada de una de las fiestacas más efervescentes de la part forana.

Horario: 0-6 h.

Lugar: Sa Lluna (Inca)

Fiesta Limbo Starr

Dos grupos noveles del mítico sello alternativo madrileño más nuevo combo local con repintaza.

Horario: 21:30-5 h.

Lugar: Maraca Club

Precio: anticip. 10 €

Van Van Market

Street food de calidad más grupazos locales y nacionales.

Horario: 17-23 h.

Lugar: Parc de la Mar