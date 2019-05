Qué hacer el sábado en Mallorca

Maestro de las músicas de raíz

Leyenda de la música sudamericana, Hugo Fattoruso (Montevideo, 1943) aterriza este fin de semana en Palma, donde hace doblete. El músico que descubrió el rock a toda una generación al frente de Los Shakers, banda que cultivaba una estética y unas canciones muy en la línea de los Beatles y los Byrds, está considerado un maestro de las músicas de raíz, de la música folclórica.

"La música urbana no me atrae para nada. La fuerza de la raíz es lo que me atrapa, lo que me hipnotiza", aclara Fattoruso.

El cantante e instrumentista uruguayo -toca tanto el piano, los teclados como el acordeón- actuó este viernes en el Teatre del Mar, presentando su disco Piano Forever, y el sábado lo hará en Es Gremi. Recitales en los que estará acompañado por Albana Barrocas en la percusión, Sandra Iriarte en la voz y percusiones, Julio Arcalá al piano y guitarra, y César Capote al bajo.

"Hace años que no viajo a España y las veces que estuve fueron visitas fugaces. Ya se sabe, vida de músico: llegas al aeropuerto, te llevan al hotel, haces la prueba de sonido, tocas y al día siguiente a otra ciudad u otro país. Estoy deseoso por conocer Mallorca", confiesa.

"En un escenario siempre soy feliz, si tengo solucionada la prueba de sonido. Yo trato de transmitir a la gente mi felicidad. Cuando subo a un escenario lo hago como si fuera la última vez que voy a tocar. La música me sigue sorprendiendo, porque el aprendizaje es más infinito que el universo", desvela un Fattoruso al que contemplan hasta siete décadas de trayectoria.

Durante su carrera, los elogios no han dejado de sucederse dirigidos a su figura. Entre sus colaboraciones figuran nombres como los de Milton Nascimento y Chico Buarque, y entre sus fervientes admiradores, primeras espadas como Andrés Calamaro ("una leyenda viviente"), Jorge Drexler ("siempre pensé que su Rompan Todo era de los beatles, ojalá alguien confundiera un tema mío con uno de los Beatles") y Luis Alberto Spinetta ("Fattoruso es junto a Piazzolla, los músicos que más admiro del Río de la Plata").

MÚSICA

Lugar y fechas: hoy en Es Gremi, a las 22.30 horas, con entrada gratuita

Amigos que dejan huella

Joan Miquel Oliver puede presumir de muchas cosas: imaginación desbordante, cancionero galáctico, talento sin límites... Y también de amistades. ¿Que no? Pásense este sábado por el Teatre Principal de Palma y lo comprobarán. El ex de Antònia Font, con una carrera en solitario sólida y en expansión, ha decidido armar una selección de Friends con la que atacará todo tipo de repertorio. Un 'seis' de lujo que incluye a David Rodríguez, Albert Pla, Joana Gomila, Toni Pastor, Leonmanso y Miquel Serra.

"Cuando empecé a pensar (en la selección de amistades) me salieron muchísimos. Podía hacer una lista de famosos como también otra de aquellos que me hayan influído, o de jóvenes que comienzan, o una mezcla de todo. Y al final básicamente me decidí por artistas de aquí que sean realmente especiales por algún motivo y que no sean tan conocidos como yo creo que tendrían que ser. David Rodríguez, que es del Llobregat, lo escogí porque es uno de los grandes genios del pop independiente a nivel de todo el Estado y como aquí se le conoce muy poco, me apetecía presentarlo al público mallorquín. Y Albert Pla, que no cumple el requisito de ser desconocido, lo invité de modo informal durante una cena en Palma", confiesa Oliver en una entrevista/reportaje que puede leerse completa en la web de este diario.

Al margen de sus amigos, Oliver, que ya prepara un proyecto de música instrumental contemporánea electrónica junto a Albert Pinya, estará arropado en el escenario por Xarli Oliver y Jaume Manresa.

CONCIERTO

Hoy, a las 20 horas.

Lugar: Sala Gran del Teatre Principal.

Precio: de 8 a 25 euros.

Impecable directo

Hay fórmulas que nunca fallan y grupos que siempre aciertan. Abba asiente ambas afirmaciones. Los suecos, siempre vigentes, han provocado el nacimiento de una infinidad de bandas tributo en todo el mundo. Algunas han desfilado por la isla en los últimos años y en la mayoría de los casos, han llenado las salas allí donde han actuado.

El legado de Benny Andersson, Anni-Frid Lyngtad, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog podrá degustarse este sábado en el Auditòrium de Palma con Abba Show, grupo que presentará el espectáculo Dancing Queen. Una fórmula sencilla, música y voces en directo, video proyecciones, un impecable directo y cambios de vestuario. Una formación que cumple con la estética Abba sobre el escenario y que ha recorrido más de 20 países.

MÚSICA

Hoy, a las 21.00 horas.

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim.

Precio: 33 euros.

Dulzura, pasión y contundencia

Operación Triunfo le dio la popularidad, y ella lo aprovechó. La gallega Miriam Rodríguez llega a Palma de la mano del sello Universal con su primer disco bajo el brazo, Cicatrices. Un trabajo apadrinado por Pablo López, quien colabora en su segundo sencillo, No!, una maravillosa y poderosa balada.

Fuerza, pasión, sentimiento, dulzura y contundencia son algunos de los adjetivos que mejor definen a esta cantante, que empezó cantando en bodas y ofreciendo pequeños conciertos en salas y bares de Galicia. El Trui le espera hoy.

CONCIERTO

Hoy, a las 20.30 horas.

Lugar: Trui Teatre.

Precio: entre 33 y 54 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Van Van Market

Street food de calidad más grupazos locales y nacionales.

MÚSICA

Horario: 17-23 h.

Lugar: Parc de la Mar

El mirador: Yolanda Trigo

Presentación de Exvoto, nueva exposición de este particular balcón, más ineludible sarao posterior con temazos y pinchos.

ARTE Y VERMUT

Horario: El Mirador 12 h. / Vermuteria Vi.Xet a partir de las 12:30 h.

Dondavel: 'Le fumiste'

Teatro de objetos, magia y circo para evidenciar que los recuerdos son de humo en una creación del nieto del legendario Circo Price.

TEATRO

Horario: 21 h.

Lugar: Teatre del Mar

Precio: 15 €

Vermuteo cantonero

Vermut de barri

Presentación Rototom

Nueva iniciativa para compensar la forzada, injusta y estúpida merma del horario de una terraza fundamental.VERMUTHorario: a partir de las 12 h.Lugar: Es Cantonet (C.C. S'Escorxador)Aniversario de la bendita La Vermutera, sesión del jugón Amoniako y un bar carismático, qué más pedir para la mañana sabatina.VERMUTHorario: a partir de las 12:30 h.Lugar: Bar Graderío

Cartelazo internacional y local para presentar un festival de calado mundial.

Con Sara Lugo + La Puta Opepé + Stranjah Miller + Nish Wadada...



MÚSICA

Horario: 21-5 h.

Lugar: Sa Possessió

Precio: 18 €.

Fira del calamar

IX Clastra dels encants

Disney: vermut y tertulia

XII Mercat de Sant Rescat

Underground Skills #1

Una fira carismática, un restaurante con piscina encantador y dos jugones indies a los platos.MÚSICAHorario: a partir de las 16 h.Lugar: Mar y Paz (Can Picafort)Mercadillo al aire libre con artesanía, música, gastronomía, actividades infantiles y etc. para comprar y regalar con estilazo.MERCADILLOHorario: 17-23 h.Lugar: Los Damunt (Alaró)La mejor manera de sumergirse en una exposición es escuchando a un especialista, y más si el recorrido acaba en vermut y debate.ARTE Y VERMUTHorario: 19 h.Lugar: CaixaforumPrecio: 6 €Mercadillo ya ineludible por su oferta de segunda mano, artesanía, ropa y etc., más gastronomía y música.MERCADILLO Y MÚSICAHorario: 10-18 h.Lugar: Plaça Llorenç BisbalDos promotoras esenciales como Bassfuit Boomsystem y Totem Sound System se unen para ofrecer qualité en hip hop y jungle.MÚSICAHorario: 18-5 h.Lugar: Factoria de So (Santa Maria)Precio: 12 €