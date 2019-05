Qué hacer el sábado

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Van Van Market

Street food de calidad más grupazos locales y nacionales.

MÚSICA

Horario: 17-23 h.

Lugar: Parc de la Mar

El mirador: Yolanda Trigo

Presentación de Exvoto, nueva exposición de este particular balcón, más ineludible sarao posterior con temazos y pinchos.

ARTE Y VERMUT

Horario: El Mirador 12 h. / Vermuteria Vi.Xet a partir de las 12:30 h.

Dondavel: 'Le fumiste'

Teatro de objetos, magia y circo para evidenciar que los recuerdos son de humo en una creación del nieto del legendario Circo Price.

TEATRO

Horario: 21 h.

Lugar: Teatre del Mar

Precio: 15 €

Vermuteo cantonero

Vermut de barri

Presentación Rototom

Nueva iniciativa para compensar la forzada, injusta y estúpida merma del horario de una terraza fundamental.VERMUTHorario: a partir de las 12 h.Lugar: Es Cantonet (C.C. S'Escorxador)Aniversario de la bendita La Vermutera, sesión del jugón Amoniako y un bar carismático, qué más pedir para la mañana sabatina.VERMUTHorario: a partir de las 12:30 h.Lugar: Bar Graderío

Cartelazo internacional y local para presentar un festival de calado mundial.

Con Sara Lugo + La Puta Opepé + Stranjah Miller + Nish Wadada...



MÚSICA

Horario: 21-5 h.

Lugar: Sa Possessió

Precio: 18 €.

Fira del calamar

IX Clastra dels encants

Disney: vermut y tertulia

XII Mercat de Sant Rescat

Underground Skills #1

Una fira carismática, un restaurante con piscina encantador y dos jugones indies a los platos.MÚSICAHorario: a partir de las 16 h.Lugar: Mar y Paz (Can Picafort)Mercadillo al aire libre con artesanía, música, gastronomía, actividades infantiles y etc. para comprar y regalar con estilazo.MERCADILLOHorario: 17-23 h.Lugar: Los Damunt (Alaró)La mejor manera de sumergirse en una exposición es escuchando a un especialista, y más si el recorrido acaba en vermut y debate.ARTE Y VERMUTHorario: 19 h.Lugar: CaixaforumPrecio: 6 €Mercadillo ya ineludible por su oferta de segunda mano, artesanía, ropa y etc., más gastronomía y música.MERCADILLO Y MÚSICAHorario: 10-18 h.Lugar: Plaça Llorenç BisbalDos promotoras esenciales como Bassfuit Boomsystem y Totem Sound System se unen para ofrecer qualité en hip hop y jungle.MÚSICAHorario: 18-5 h.Lugar: Factoria de So (Santa Maria)Precio: 12 €