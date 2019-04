Qué hacer el viernes en Mallorca

Más cerca que nunca

Manolo García se enfrenta a un nuevo reto en su carrera, una trayectoria marcada por los éxitos y la constante búsqueda, siempre con las neuronas en funcionamiento. En esta ocasión se ha embarcado en la que es su primera gira acústica, algo que no hizo ni con Los Rápidos, ni con Los Burros ni con El Último de la Fila, aquel grupo que conquistó a varias generaciones y en la que compartió protagonismo con Quimi Portet, otro monstruo del pop. Así, deja a un lado la parafernalia eléctrica que tanto le agrada para dar un giro de 180 grados y revisar lo más granado de su repertorio, trabajándolo de un modo absolutamente acústico con otras sonoridades y cargando tintas en las guitarras españolas y acústicas.

La formación con la que se presenta en el Auditorium de Palma, y donde revisitará un cancionero que supondrá una sorpresa para el oído de sus seguidores y también para aquellas personas que se acerquen por primera vez a su música, estará formada por Ricardo Marín, Víctor Iniesta, Josete Ordoñez (guitarras españolas, acústicas y laúd), Juan Carlos García (piano, percusión y coros), Olvido Lanza (violín y chelo), Charly Sardà (percusiones) e Iñigo Goldaracena (contrabajo y acordeón) y él, a la voz y guitarra acústica.

La gira con la que llega a Palma arrancó hace unos días en Ciudad Real y concluirá en diciembre en Barcelona, tras 50 recitales, ofrecidos en teatros, auditorios, plazas de toros, palacios de la ópera, polideportivos, plazas, palacios de congresos o el Palau de la Música de Barcelona. Un espectáculo que gira alrededor de sus trabajos más brillantes, como Arena en los bolsillos, Para que no se duerman mis sentidos o Geometría del Rayo, publicado el año pasado y por el que el artista ha recibido recientemente el Grammy Latino 2018 al Mejor Álbum Pop Rock, además del Premio Ondas 2018 a su Trayectoria.

MÚSICA

Hoy a las 21.00 horas

Auditorium de Palma. Passeig Marítim

Entre 55 y 65 euros

Hipnosis

Germán Rehermann es un hipnotizador fuera de lo común, no viste de negro ni con capa, no lleva perilla, no usa péndulos ni talismanes y sobre todo no da ningún miedo. Le gusta que las personas a las que hipnotiza se rían y disfruten. En lo suyo lleva ya diez años, en el Café Barroco de Palma, y para celebrarlo se sube al escenario del Trui Teatre, coincidiendo con el Día Internacional del Humor. Personas que se olvidan de su nombre, ver a tus famosos preferidos, experimentar una regresión a la infancia o incluso alcanzar una fuerza sobrehumana se hará realidad con Germán. Más de treinta mil personas han disfrutado de sus sesiones de cada martes. En el Trui invitará a cincuenta espectadores a subir al escenario para vivir la hipnosis en su propia piel.

OCIO

Hoy, a las 22.00 horas

Lugar: Trui Teatre. Camí de son Rapinya

Precio: 17 euros