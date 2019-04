Qué hacer el viernes en Mallorca

Hip hop a ritmo de rock y funky

Este proyecto musical, Trigga, uno de los más especiales y efervescentes del panorama musical mallorquín, cuenta con dos de los referentes de la vieja y la nueva escuela del hip hop isleño, Don Manolo Pinchadiscos, el hombre tras los platos en La Puta Opepé, y Blackash, nombre detrás del cual se oculta el músico y beatmaker Miquel Àngel Bujosa. Casi sin pretensiones (léase en tono irónico), a ellos se unieron el MC Danielbum y el batería Joan Cabot (F/E/A), Lost Fills) para completar una banda de que quería apostar por un fuerte directo, en el que las esencias del hip hop reciben una inyección de energía y potencia de melodías y ritmos que beben de estilos como el funk y el rock.

Trigga germinó a raíz de un encuentro entre compañeros del mundo de la música y sigue creciendo, porque si algo defienden sus componentes es que los proyectos musicales se tienen que cuidar, ensayar, probar, rehacer.

Danielbum es quien se encarga de las letras, mientras que Bujosa trae los beats que luego van a trabajar y moldear entre todos.

Disparos de córnea es el primer tema que publicaron, con videoclip incluido, el pasado diciembre. Y mientras sus seguidores esperan nuevos sencillos, Trigga no para de dar conciertos. Después de pasar por varias salas de la isla, como el Lisboa de Palma o Can Lliro en Manacor, llegan a Es Gremi con los directos del Café Club que requiere reserva previa de mesa.

Música

Fecha: viernes, 19 de abril, a las 22.30 horas.

Lugar: Es Gremi, Pol. Son Castelló, Carrer Gremi de Porgadors, 16



Una vida con la música

Empezó a tocar la batería a los 3 años y en los primeros discos que grabó, ese era el instrumento que tocaba. Pero "a los 18 vino el desamor y la tristeza y dejé la batería, cogí la guitarra y me convertí en un puto cantautor", tal y como narra el propio músico. Y no le ha ido nada mal. En enero de este 2019 sacó el quinto disco que firmado solo con su nombre, aunque a él le gusta recordar que es el disco número 16 que saca. Se titula Life vest under your seat (aunque esté titulado en inglés, todas las canciones son en catalán), un trabajo en el que un maduro Pau Vallvé reflexiona e invita a la reflexión de la manera más sincera que se puede hacer: sin querer.

Música

Fecha: viernes, 19 de abril, a las 21.30 horas.

Lugar: Novo Café Lisboa

Precio: 10 euros anticipada / 12 en taquilas. También toca el jueves, pero las entradas están agotadas.



Música y mucho humor en 'Mil maneras de reír'

El que fuera la mitad del exitoso dúo humorístico Cruz y Raya, Juan Muñoz, llega al programa Rívoli Comedy del cine Rívoli. Juan Muñoz presentará un show en el que sigue experimentando con la comedia y resucita los códigos del género, con personajes que han evolucionado desde la última vez que se les vio por la tele, como Juan de Dios, el morito Juan o el viejo Ramón, junto a las aportaciones musicales de las imitaciones de cantantes. Y es que la música es una de las asignaturas que el cómico se toma más enserio. De hecho, demostró sus habilidades con el canto y con la imitación en el conocido programa de televisión Tu cara me suena.

Este espectáculo, que durante el año 2019 rodará por distintos teatros y auditorios, es Mil maneras de reír. Seguro que las risas no faltarán con el cómico.

Show

Fecha: viernes, A las 22.30 horas.

Lugar: Cines Rívoli. Palma.

Precio: 14 euros.