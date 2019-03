Qué hacer el sábado en Mallorca

Los Addams, cuando estar triste es sinónimo de felicidad

La familia más macabra y terrorífica, y también la más divertida, llega a Palma con una historia de amor, un Romeo y Julieta de sangre y oscuridad. Para los Addams estar triste significa ser feliz, sentir dolor es sentir alegría y la muerte y el sufrimiento siempre están presentes en sus sueños. Sin embargo, una pesadilla les quita ahora el sueño: sus niños se hacen mayores.

De eso va un musical que durante su estancia en Madrid, en el Teatro Calderón, sumó 150.000 espectadores y que ya ha girado por otras doce ciudades, como Valencia, donde ha alcanzado las 500 representaciones. En el escenario, los espectadores del Auditorium podrán ver cómo la pequeña Miércoles se enamora de Lucas Beineke, un chico dulce, cariñoso e inteligente de una familia "normal".

"Ser distinto es más divertido", defienden Carmen Conesa y Lydia Fairén, las dos actrices que encabezan el elenco de este musical, un género que la primera, una maestra en este lenguaje, considera "el espectáculo total, como un parque de atracciones, porque aquí hay que ser multimedia: bailar, cantar e interpretar".

Las dos intérpretes, que hace unas semanas promocionaron esta comedia en Palma durante un viaje fugaz, señalaron que "la risa está asegurada" y apuntaron que gran parte del éxito de La Familia Addams, que se escenifica gracias al tesón de 50 profesionales, se debe a su música –intepretada en directo–, una mezcla de ritmos y estilos que abarcan desde el tango, el twist y el cha cha cha al pop y el jazz. "La música es original, ha sido creada para esta adaptación, y entra a la primera escucha", señalan.

TETRO/MÚSICA

Horario: a las 18 y 21.30 horas

Lugar: Auditorium de Palma. Passeig Marítim

Precio: preferente, 42,40; platea 38,40, 34,40; y anfiteatro 26.40 y 30.40

Suecia descarga su punk

El patio del Casal Pere Capellà de Algaida será escenario de un concierto internacional protagonizado por la banda sueca Mob 47, en activo desde 1982 y que ha creado escuela en la escena punk independiente.

Desde que a sus inicios Mob 47 acelerasen su propuesta hacia un sonido mucho más visceral que el punk-rock de la generación anterior, lo cierto es que han influenciado a todo el hardcore salido desde entonces con un discurso totalmente comprometido con el pacifismo o la brutalidad policial, entre otros frentes.

Este concierto que organiza conjuntamente Titoieta Radio y el espacio semanal de esta misma emisora 1984 contará con la participación de Usura y Fast Food Society, dos de las bandas mallorquinas hardcore-punk que actualmente cuentan con la mejor puesta en escena.

MÚSICA

Horario: a las 20 horas.

Lugar: Casal Pere Capellà de Algaida.

Cuatro vallecanas con el rap por bandera

Antes que nada, una aclaración, lo suyo no es rap femenino, como advierten en uno de sus singles, Rap Save the Queen: "Esto es rap, no rap femenino, rap, aunque te joda, pardillo". Elvirus, Sátira, Medea y Raissa son de Vallecas y se hacen llamar Ira, un nombre que en la escena del hip está en boca de todos desde 2017, cuando el cuarteto publicó el sencillo Mantenlo patriarcal. El grupo de jóvenes madrileñas reconoce como referentes a ilustres del rap como Arianna Puello o La Mala y se declara en guerra con el machismo. "Aquí hay que tomar partido hasta mancharse, como decía Gabriel Celaya", han señalado en alguna entrevista. Akelarre, La ira de Toffana y Libéralo son algunos de los temas que, presumiblemente, cantarán en Palma.

MÚSICA

Horario: a las 21.00 horas

Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló

Precio: de 10 a 15 euros

Mercadet Tira'm els trastos

El encuentro por antonomasia por variedad y estilazo en arte, artesanía, mobiliario, ropa, complementos y pongos-dóndelopongo.

Con DJ Conejomanso

MERCADILLO

Horario: 13:30-14:30 h.

Lugar: Glorieta Pau Casals

Aucell Cantaire

Figura fascinante en la escena pop & folk autoral local, cremita en músicas y textos. Además, presenta una joyaca de disco con invitados estratosféricos.

Con Pep Toni Ferrer & Jorra Santiago.

MÚSICA

Horario: 22:30 h.

Lugar: Can Moix (Horts 67, Felanitx)



3er aniversario de Raíces Sonoras

El totémico programa de músicas del mundo en Sputnik Radio celebra los tres primeros de sus próximos mil merecidos años de vida.

Rumba Katxai + Selector Pableras + Omar Niang + DJs Raíces Sonoras.

MÚSICA

Horario: 20 h.

Lugar: Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21)

Precio: 7 € c.c.



Gran final del Teatre de Barra

La categoría interpretativa y autoral de la escena teatral isleña, reunida en una ceremonia-competición amistosa con todas las obras de la última edición.

Edición "Supersticions".

TEATRO

Horario: 20:30 h.

Lugar: Teatre Mar i Terra (Sant Magí 89)

Precio: 15 €



'Es cristal'

Como ellas mismas definen, "un espectáculo mallorquín de danza, cultura y diversión sexy", y una de las creaciones recientes más sugestivas.

TEATRO

Horario: 20 h.

Lugar: Teatre d'Alaró (Sant Vicenç Ferrer 33)

Precio: 10 €

Tardeo primaveral a Ben Trempat

Nuevos gestores para un bar que está llenando de vida, buen jolgorio y buenas tapas las tardes sabatinas, repiten oferta de electrónica con discurso y pistón.

Con Oliver Brothers & company.

MÚSICA

Horario: 17:30-0 h.

Lugar: Plaça Llorenç Bisbal 3A



'Herència abandonada' de La Volcànica

Séptimo montaje de una compañía hipervalorada por la crítica, en uno de los nuevos espacios teatrales de más encanto.

Escrita y dirigida por Lara Díez. Con Francesca Vadell i Ramon Bonvehí.

TEATRO

Horario: 20 h.

Lugar: Espai Tub (Institut Balear 2)

Precio: 14 €

'Escape Room' de Focus & Teatre Goya

Rostros televisivos para una "comedia de terror".

Escrita y dirigida por Joel Joan y Hèctor Claramunt. Con J. Joan, Oriol Vila, Àgata Roca, Paula Vives y Ferran Carvajal.

TEATRO

Horario: 19:30 h.

Lugar: Auditori de Manacor (Passeig del ferrocarril s/n)

Precio: 24 €