Qué hacer el sábado

MÚSICA

5º aniversario de Sputnik Radio con Neuman

Danzû: 'Machine' con Ben Sims

Festival Conexión Cósmica

Biel Font presenta 'Pelegrí dels blaus'

140 Power Party

ESCENA

Hors Lits

Arranca una nueva edición dely lo hace con un grande de la interpretación, Héctor Alterio . El actor argentino, sobre los escenarios desde 1948 y Goya de Honor en 2004, está de gira por media España con Como hace 3.000 años, un espectáculo en el que comparte protagonismo con el guitarristay que se alimenta de poemas deasí como de composiciones originales dey el propio Merlín.En la obra, Alterio no se limita a recitar de una forma clásica los poemas seleccionados sino que los interpreta, buscando no solo la esencia de los mismos, también la puesta en escena de estos y una perfecta armonía entre palabra y música.León Felipe es, aunque no el único, sí el gran protagonista de Como hace 3.000 años. Del gran poeta en lengua española, nacido en Tábara (en la Castilla profunda) y fallecido a los 84 años (en 1968) en Ciudad de México, Alterio ahonda en sus dudas, angustias y simpatías, las de un "poeta maldito, venerado y olvidado, genial, contradictorio, cargado y desbordado de metáforas, libre y generoso", y más amado en México que en su propia tierra, España."He dormido en el estiércol de las cuadras, en los bancos municipales, he recostado mi cabeza en la soga de los mendigos y me ha dado limosna –Dios se lo pague– una prostituta callejera", se lamentó León Felipe en boca de Alterio hace unos años en el Teatre Principal de Palma, cuando el actor argentino presentó este espectáculo que ahora regresa renovado.En el escenario, Alterio brillará junto a José Luis Merlín, guitarrista con quien se entiende de modo natural, como los genios, gracias a una relación tan antigua como sincera.Como hace 3.000 años toma su nombre de un poema del escritor argentino Esteban Agüero (1917-1970), en el que expresa el deseo de que volvamos a lo que hacía Homero hace tres milenios, que recitando sus poemas "nucleaba a mucha gente a su alrededor", señala Alterio.POESÍA/MÚSICAHorario: a las 20.30 horasLugar: Teatre Municipal Xesc Forteza. Plaça de Miquel Maura de PalmaPrecio: 10 euros anticipada; 12 en taquillaLa cantante y actriz, hija del célebre, es una artista de proyección internacional que presenta en Sant Llorenç des Cardassar su nueva producción, desde lo más íntimo y con un trío de jazz. Un disco que según sus propias palabras es el mejor de su carrera, con nuevos arreglos y una visión actualizada de su repertorio, salpicado por el fado, el bolero, el flamenco y el jazz.MÚSICAHorario: a las 20 horas.Lugar: Espai 36 de Sant Llorenç des Cardassar.Precio: 10 €.La segunda jornada del, festival que celebra su primera edición, ofrece hoy la actuación de. La banda confirma que después de 25 años sigue en la brecha y que está en el mejor momento de su trayectoria. Tres años después de su último álbum, El fin de la diplomacia, regresa con el que es el décimo trabajo de la mítica banda de punk rock levantina, Grietas. Completan el cartel del sábadoMÚSICAHorario: a las 20 horas.Lugar: La Red Club. Carrer Poima, 25. Palma.Nueve músicos, los de una banda liderada por su cantante y guitarra principal,, llegan a Palma tras triunfar en diferentes teatros y salas de Alemania, Francia, Luxemburgo, Portugal y España, de donde son, en concreto de Galicia. El grupo esy toma su nombre del famoso disco deBrothers in Arms. Pero en esta ocasión propone un viaje a otro álbum legendario del grupo británico, el Alchemy, grabado pory sus colegas en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983.Desde su publicación, este doble álbum en directo se convirtió en un icono de la historia del rock y treinta y cinco años después Brothers in Band revive el Alchemy con el mismo repertorio, instrumentos (guitarras, bajo eléctrico, coros, piano y teclados, saxo, pedal steel y percusiones), atmósfera y todos los detalles que ya forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.MÚSICAHorario: a las 21.00 horas.Lugar: Auditorium de Palma.Precio: 35 y 40 euros.Un juez, un abogado, un fiscal, un forense y un psiquiatra, todos en ejercicio en los tribunales, se convierten en intérpretes con Please, continue (Hamlet) . Un juego planteado por el dramaturgo y codirector Roger Bernat en torno a una pregunta: ¿Qué pasaría si juzgamos públicamente a Hamlet como un asesino común? Como en la comedia dell'arte, jugarán con la estructura del caso, manipulando los argumentos, la retórica y el lenguaje que les son propios durante los verdaderos procesos. ¿Sabremos reconocer el teatro de la vida? ¿Tomaremos conciencia del peso de los códigos y las reglas puestas en juego?TEATROHorario: a las 20 horasLugar: Teatre Principal de Palma.Precio: 15 euros.Al quinto aniversario de Sputnik Radio, porque ya son cinco años ofreciendo un producto musical, cultural y radiofónico con peso específico, tanto en contenidos históricos como en actualidad, y porque además de los colaboradores habituales hay interesante cabeza de cartel.Horario: 20-23:45 h.Lugar: Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21)Precio: 24 €A la nueva edición de los saraos Danzû, porque es el despiporre de electrónica democrática y a piñón del finde, porque se alían con promotoras de calibre europeo para llegar a ser masivas y efervescentes, y porque en esta ocasión hacen equipo con la marca Machine de Ben Sims.Horario: 22-6 h.Lugar: Es Gremi (Porgadors 16), 22-6 h.Precio: anticipada 25 € c.c.A la nueva convocatoria del festival Conexión Cósmica, porque con la espiritualidad como leitmotiv proponen una ingente pila de actividades además de música del esperable corte tanto trascendente como mundialista.Horario: 17-5 h.Lugar: Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol)Precio: 8 € hasta las 20 h., después 10 €, ambas c.c.A la nueva presentación de Peregrí dels blaus de Biel Font , porque es el proyecto más personal de un curtido y excelente músico, porque son canciones de su padre rescatadas y revisadas con las que ofrece una notable panoplia de sensibilidad, y porque en esta ocasión habrá amplia nómina de invitados.Horario: 20 h.Lugar: Teatre d'Alaró (Sant Vicenç Ferrer 33)Precio: 8 € / 15 € con CDA la nueva edición de las recuperadas 140 Power Party, porque son continuistas con aquella línea con la que nació hace más de una década destinada a enriquecer la propuesta musical de la isla con dubstep, bass, electro bass, jungle, breakstep, funky breaks, UK garaje y etcétera.Lups Digga + KLS Keys + Rastafairy + Amoniako + MC IntruzuHorario: 23-6 h.Lugar: Tropicana (Joan Miró 286, Cala Major)Precio: 6 € c.c. hasta la 1 h. / después 8 € c.c.

A la primera edición en Mallorca de la iniciativa internacional Hors Lits, porque es un minifestival de microespectáculos de teatro y artes escénicas con el atractivo añadido de representarse en casas particulares.

Wet de Concha Vidal + Sodavil de Jorge Cabrera + Sfírigma de Diego Paqué + Benvinguts al paradís de Malicia Cía!

Horario: a partir de las 20 h.

Lugar: casas particulares en S'Arracó. Info en horslitsmallorca@gmail.com.

Precio: 15 € / 20 € con cena





'Smiley' de Guillem Clua

A ver la reposición de Smiley , porque hablan maravillas del texto del barcelonés Guillem Clua y de su reflejo de las neurosis sentimentales de la actualidad.

Smiley, de Guillem Clua. Con Héctor Seoane y Joan Toni Sunyer, dirigida por Joan M. Albinyana

Horario: 20 h.

Lugar: Teatre de Lloseta (Pou nou 1)

Precio: 10 €



'Llum trencada' de Iguana Teatre

A ver Llum trencada , porque pone luz a la represión que varias mujeres sufrieron tras el golpe de Estado franquista, y porque es una producción de la fundamental y ya histórica Iguana Teatre.

Iguana Teatre presenta: Llum trencada. Basado en Dones republicanes. Memòria de la Guerra Civil a Mallorca, de Margalida Capellà, Aina Salom y Carme Planells. Con Irene Soler, Catalina Florit y Marina Domínguez, dirigida por Pere Fullana.



Horario: sábado 21 h. / domingo 19 h.

Lugar: Teatre del Mar (Llucmajor 90, El Molinar)

Precio: 18'5 €



ES VARIAT

Art Palma Brunch

Passejades gastronòmiques

Rata Market

Alma. Médiums y visionarias

FACES

Jujol a la Seu

La competición en la antigua Grecia

Memòries 1936-39

A la nueva edición del Art Palma Brunch , porque es loable que siga buscando su perfil y su personalidad más allá de nits de l'art, y porque ofrece la habitual diversidad de propuestas artísticas con propuestas off incluidas.Horario: 11-14 h.Lugar: programa completo en artpalmabrunch.comA la nueva edición de las Passejades gastronòmiques, porque son rutas comentadas por nuestro patrimonio culinario, porque son una maravilla que descubren secretos, lugares y productos de sólida personalidad.Horario: 10:30 h.Lugar: inscripciones e info en trescultura@gmail.com / 971 718 786Precio: 15 €A la nueva cita con el Rata Market, porque es un mercadillo que ha creado imitación tanto en su concepto como en su criterio de selección, porque ofrece a muchos de los productores de arte, diseño y artesanía locales de mayor personalidad, y porque complementa la iniciativa con conciertos, sesiones de DJs, los ya inevitables foodtrucks y actividades familiares.Horario: sab / dom 11-19 h.Lugar: antigua prisión de Palma (carretera de Sóller)Precio: gratis, programa completo en ratamarket.comA la exposición Alma. Médiums y visionarias , porque es una colectiva internacional con la espiritualidad como tema central, porque presenta la extraordinaria creatividad de mujeres europeas nacidas en décadas anteriores al final de la Gran Guerra en 1918, y porque la comisaria es la muy reputadaHorario: mar-sab 10-20 h. / dom 10-15 h. / lun cerradoLugar: Es Baluard (Plaça de la Porta de Santa Catalina 10), planta 0, hasta el 2 de junioPrecio: exposición temporal 4 € / general 6 €A la exposición FACES , porque es un diálogo entre la colección dey la colección, y porque está incluida en los actos especiales por el 15 aniversario del museo.Horario: mar-sab 10-20 h. / dom 10-15 h. / lun cerradoLugar: Es Baluard (Plaça de la porta de Santa Catalina 10), hasta el 29 de septiembrePrecio: exposición temporal 4 € / general 6 €A la exposición Jujol a la Seu , porque coincidiendo con el 140 aniversario del nacimiento del arquitecto, referente del modernismo catalán y colaborador de Gaudí, se hará un recorrido por su intervención parcial en la Catedral.Horario: comercialLugar: Catedral de Palma, hasta el 7 de abrilA la exposición La competición en la antigua Grecia , porque muestra la relevancia que la práctica deportiva tuvo en la antigua civilización a partir de unos fondos cedidos por el muy prestigiosode Londres.Horario: comercialLugar: Caixaforum (Plaça Weyler 3), hasta el 31 de marzoA la exposición, porque distinguidos artistas locales con recorrido revisan y mantienen el recuerdo de aquel infausto periodo a través de pintura, artes plásticas y escultura sobre madera.Horario: comercialLugar: Claustre de Sant Domingo (Sant Domingo 2, Inca), hasta el 18 de marzo