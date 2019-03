Qué hacer el viernes en Mallorca

El cantaire más lisérgico

Otro regalo de Cuba

Dos joyas del barroco por una buena causa

ES FINDE Y MÁS ALLÁ, HAY QUE IR A...

MÚSICA

Lava Fizz

Guadalupe Plata

Acords íntims d'hivern: Miren Iza de Tulsa

La Rosa Chica & Sergi Sellés Quartet con Malena Laszlo

Grajo + Deadwood Tree

Elephank: Face to face

Músiques Mínimes: Leonmanso

Cançons d'amor i d'enyorança

ESCENA

Irantzu Varela

Las Moskitas Muertas

Toni Verd es el gran protagonista de la fiesta musical que tendrá lugar en(Avinguda Sant Ferran, 21, a las 20 horas). Un acto que servirá para conocer el segundo trabajo de Aucell Cantaire , en el que milita este cantante, guitarrista y compositor, y para reencontrarse con una banda mallorquina del rock de los años 90,, que "tras su disolución en 1997 adquirió cierto estatus de leyenda", en palabras del propio Verd, que se dio a conocer al frente de esta banda.Crudos será recordado por sus directos lisérgicos, siempre cautivadores, arrolladores, cona la batería yal bajo, y con el reputado dibujanteentre sus fans (suya es la portada del 7" Fuckin' Up My Brain (Malafama Records, 1995), y por su único disco, La Teoría de Pavlov (1997), una especie de epitafio del grupo.Por su parte, lo nuevo de Aucell Cantaire se enmarca en una propuesta "con influencias folk-rock, letras de autor y un poso de abstracción y psicodelia en la textura".Entre Crudos y Aucell Cantaire actuará el dúo, que practica "una música intensa con composiciones que te hacen ensoñar (o como mínimo pensar). Con un estilo inclasificable o de etiquetas híbridas, música de cámara experimental, anti-rock, neobarroco intuitivo, etcétera", apunta Toni Verd.MÚSICAHorario: a las 20.00 horas.Lugar: Casa Planas. Avinguda Sant Ferran, 21. Palma.Precio: desde 5 euros. Maria del Mar Bonet y el pianista cubanoofrecen un espectáculo concebido desde el corazón. Un concierto que constituye un cruce entre canciones de Cuba y Mallorca, y que se enmarca en una gira de tan solo siete recitales, solo uno en Mallorca.La alianza entre Bonet y Vitier se fraguó durante la grabación en La Habana del último trabajo de la mallorquina, Ultramar . Ambos giraron juntos en la presentación del mismo, por Valencia, Madrid, Palma y Barcelona, y al término de esta, la alianza se transformó en comunión artística.En la actual gira, Vitier aporta temas como Tempo habanero, Contradanza festiva o Tus ojos claros. "En la voz de Bonet mis canciones adquieren un brillo diferente, un matiz propio, nuevo". Bonet, por su parte, recurre a clásicos de su repertorio como Què volen aquesta gent? y se enfrenta a auténticos retos, como el Ave María de Vitier, cantando en latín sobre una compleja trama rítmica afrocubana.MÚSICAHorario: a las 20.00 horas.Lugar: Auditori sa Màniga. Carrer de son Galta, 4. Cala Millor.Precio: 10-15 euros.La Capella Mallorquina afronta uno de los conciertos más esperados de la temporada y de esta cuaresma musical con la interpretación del Gloria dey la Oda por el cumpleaños de la Reina Ana dePatrocinado por la Fundación Barceló y los Voluntarios San Cayetano, el concierto será gratuito, pero a la salida se pedirá un donativo voluntario a beneficio de la(Colombia).El repertorio incluye dos joyas del barroco que fueron estrenadas en 1713. Por un lado, el Gloria RV 589, estructurado en doce movimientos en los que se alternan las partes corales con las arias y dúos de soprano y contralto; y por otro lado, una composición menos conocida pero de una calidad extraordinaria: la Oda por el cumpleaños de la Reina Ana deMÚSICAHorario: a las 20.30 horas.Lugar: Iglesia de San Magín. Palma.A la presentación del álbum debut de, porque se ha hecho esperar el estreno en largo formato de esta sólida y muy prometedora factoría de pepinazos pop, porque su habilidad para las redondeces melódicas desde el indie hasta el synthpop había generado una serie de canciones sueltas que reclamaban una entrega en larga duración, y porque redondearán el evento invitados especiales desde Madrid y Barcelona.Horario: 22 h.Lugar: Teatre de Lloseta (Es pou nou 1, Lloseta)Precio: 15 €Al concierto de Guadalupe Plata , porque su blues del pantano psicodélico y a veces popero o flamenco, todo ello creado en Jaén, es fascinante, porque el poderío y la personalidad de su música es bastante subyugante, porque lo son tanto y engancha tanto que repiten visita a la isla para presentar disco no en uno ni dos bolos, sino en tres.Horario: 0 h.Lugar: Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1)Precio: anticipada 12 €Al concierto de, porque el formato en acústico e íntimo en el que actuará su cantantegarantiza la plena recepción de su potente sensibilidad.Horario: 22 h.Lugar: Novo Café Lisboa (Sant Magí 33)Precio: 12 €Al concierto de, porque mejunjan con mucha perspicacia el jazz tradicional con los aires mediterráneos propios del origen del líder del cuateto, porque también son capaces de incluir aires cubanos o brasileños, y porque tendrán como invitada de gala a, famosa cantante sueca, actriz de teatro y televisión, la artista que ha intervenido durante más años en la gala de entrega de los premios Nobel y ha trabajado con mitos como Ingmar Bergman.Horario: 23 h.Lugar: Blue Jazz Club (7ª planta del hotel Saratoga, Passeig Mallorca 6)Precio: gratis hasta completar aforoAl concierto de los cordobeses, porque son una referencia puntera en el doom, black y metal macilento patrio, porque juntan sonido y actitud en niveles notables, y porque telonea el señalado metal algo más trash de los localesHorario: 22 h.Lugar: Sabotage (Plaça del vapor s/n)Precio: 5 € / 10 € con CDA bailarla conen Sa Lluna, porque es una de las promotoras de electrónica contemporánea de mayor perspicacia y habilidad en la isla, porque en esta ocasión se presentan en formato face to face, es decir por dúos de DJs, y porque el carisma del local garantiza llenazo.Horario: 0-6 h.Lugar: Sa Lluna (Born 14, Inca)Precio: gratis hasta completar aforoAl nuevo episodio del ciclo, porque propone joyas de sensibilidad de todo el archipiélago, y porque en esta ocasión tienen las cautivadoras canciones y maneras sobre el escenario del menorquínHorario: 20 h.Lugar: Espai Sa Gallera (Joan Baptista Ensenyat 11, edificio de Creu Roja, Sóller)Precio: 8 €A embelesarse con las, porque propone un recorrido por diferentes lieder o canciones breves de compositores como Schumann, Brahms, Strauss, Britten, Mendelssohn y Grieg, y porque estarán acompañados de poemas traducidos y adaptados al catalán.Horario: 20 h.Lugar: Fàbrica Ramis (Gran Via Colom 28, Inca)Precio: 12 €A ver y sobre todo enriquecerse con el mónologo Feminazi se nace de Irantzu Varela , porque el humor es su arma infalible, pero por encima de todo lo es la profundidad de sus ideas y el realismo contundente de su argumentario con el feminismo como columna vertebral.Horario: 20:30 h.Lugar: Teatre Mar i Terra (Sant Magí 89)Precio: gratis, recogida de invitaciones en taquilla (máximo dos por persona) a partir de una hora antesA ver Entre las piernas de, porque es un cabaret humorístico no exento de realismo, porque está entre hilarante y sorprendente, y porque la capacidad expresiva multidisciplinar de su dúo protagonista tiene pinta de dar mucho que hablar y alabar.

ES VARIAT

Vermutxara

2ª Fira de la cervesa artesanal Bierkönig

Ganga Style Outlet Maricastaña & Línea6

Festival d'altres cinemes

Construccions identitàries

ArtingSpace LaRumba

Fabrizio Plessi

Mar Agüera y Jaume Serra

Tassons d'autor

Made in Mallorca

Think Up Culture!

Enric Casasses

Itineraris de la urbanalització

Alma. Médiums y visionarias

FACES

Jujol a la Seu

La competición en la antigua Grecia

Memòries 1936-39

Horario: 21 h.Lugar: Can Lliro (Joan Lliteras 42, Manacor)Precio: 4 €Al, porque coge el relevo de los carismáticos wekkbikinings de, porque la esencia es la misma, que es juntarse al mediodía a por el vermut, sus renombrados llonguets y sus estilosos platos de legumbres, todo ello siempre con opciones veganas.Horario: 13:30-17 h.Lugar: La Tortillería (Plaça quartera 1)Precio: gratis hasta completar aforoA la segunda edición de la, porque estarán casi todas las marcas locales ofreciendo sus distinguidos productos, porque habrá música en directo amenizando y porque se hará en el versátil y muy cómo recinto del Arenal.Horario: 18-2 h.Lugar: Bierkönig Centre (Pare Bartomeu Salvà 6-8, S'Arenal)Precio: gratisAl, porque consiste en que dos de las tiendas de ropa y accesorios con más repertorio e identidad de Palma ofrecen generosos descuentos, y porque la banda sonora la pondrá, reina de la heterodoxia multigénero tanto de vieja como nueva escuela.Horario: 10-20 h.Lugar: Maricastaña (Plaça de la Mercè 4) y Línea 6 (Ample de la Mercè 20)Al Festival d'altres cinemes , porque es la primera edición de un ciclo que proyectará obras realizadas en África, porque programa obras que amplían las miras del espectador y enriquecen su conocimiento del mundo, y porque lo complementa con mesas redondas y un concierto de clausura.Horarios y precios: ver festivalaltrescinemes.comLugar: CineCiutat (Emperadriu Eugènia 6, C.C. S'Escorxador)A la presentación del libro Construccions identitàries de, porque es un libro de fotografía compuesto por retratos de personas trans hecho desde dentro de la comunidad, porque hace un recorrido exhaustivo para reflejar una realidad aún no suficientemente considerada.Horario: 19 h.Lugar: Los Oficios Terrestres (Joan Miró 62)Al estreno del nuevo espacio para el arte, porque siempre es bienvenida la llegada de un nuevo foco que se proponga mostrar la exuberancia artística local, y porque la exposición inicial propone desentrañar el misterio de las relaciones humanas a partir las fotografías deHorario: 20 h.Lungar: Passatge Jaume Durán - Passeig Mallorca 20A la exposición, porque repasa la obra de este pionero de la videoinstalación inspirada y realizada en Mallorca, porque es la ocasión perfecta para conocer o calibrar su producción ante la inminente apertura del centro de interpretación dedicado al artista en S'Abeurador de Santanyí Horario: inauguración hoy 13 h. Mar-sab 10-20 h. / dom 10-15 h. / lun cerradoLugar: Sala Gabinet de Es Baluard (Plaça porta Santa Catalina 10), hasta el 1 de septiembrePrecio: exposición temporal 4 € / general 6 €A la exposición conjunta de, porque son dos artistas de lenguaje reconocible y maneras notoriamente genuinas, porque las fotografías de la primera y los collages del segundo portan una impronta más que evidente de categoría.Horario: comercialLugar: Botons Concepto (Ferreria 8 / Plaça Raimundo Clar), hasta finales de mayo.A la colectiva, porque 18 profesionales locales de la cerámica mostrarán sus creaciones fabricadas expresamente para esta muestra, y porque el recorrido irá desde lo efizcazmente clásico hasta lo fieramente artístico.Horario: inauguración 20 h.Lugar: L'illa de la calma (Sant Sebastià 2, entresuelo A)Al Made in Mallorca , porque es una colectiva de compañías mallorquinas y sus personalísimas propuestas en diseño, artesanía e industria, porque es una prueba palmaria de lo mucho y muy estiloso que se está produciendo en la isla, tanto en nuevos medios como en productos de base tradicional pero con revisión desde óptica de modernidad, y porque redondean la presentación con charlas y debates.Horario: Exposición hasta el sábado. Charlas el viernes a partir de las 18:30 h., reservas en comunicacion.madeinmallorca@gmail.com.Lugar: ABA Art Gallery (Plaça de la porta de Santa Catalina 21B)A la última jornada del ciclo Think Up Culture! , porque a través de conferencias y debates expondrá las posibilidades que agentes, sistemas y nuevas propuestas culturales pueden adoptar para desarrollar un nuevo ecosistema cultural en la isla.Horario: a partir de las 10 h., horario completo en thinkupculture.eu/ca/palmaLugar: Casal Balaguer (Unió 3Al nuevo capítulo del ciclo, porque trae al icónico barcelonés, porque su poesía y su manera de interpretarla en público es genialmente genuina, porque su recorrido es amplio y sobre todo personalmente heterodoxo.Horario: 20:30 h.Lugar: Ideari (Costa Can Muntaner 5)Precio: 5 € c.c.A la conferencia, porque es un nuevo capítulo del ciclo "Encontres sobre el turisme de masses", porque sigue en la línea de desentrañar las coordenadas de la actualidad que más nos afecta a través de la mirada de reputados estudiosos.Horario: 18 h.Lugar: Es Baluard (Plaça porta Santa Catalina 10)Precio: gratis hasta completar aforoA la exposición Alma. Médiums y visionarias , porque es una colectiva internacional con la espiritualidad como tema central, porque presenta la extraordinaria creatividad de mujeres europeas nacidas en décadas anteriores al final de la Gran Guerra en 1918, y porque la comisaria es la muy reputadaHorario: mar-sab 10-20 h. / dom 10-15 h. / lun cerradoLugar: Es Baluard (Plaça de la Porta de Santa Catalina 10), planta 0, hasta el 2 de junioPrecio: exposición temporal 4 € / general 6 €A la exposición FACES , porque es un diálogo entre la colección dey la colección, y porque está incluida en los actos especiales por el 15 aniversario del museo.Horario: mar-sab 10-20 h. / dom 10-15 h. / lun cerradoLugar: Es Baluard (Plaça de la porta de Santa Catalina 10), hasta el 29 de septiembrePrecio: exposición temporal 4 € / general 6 €A la exposición Jujol a la Seu , porque coincidiendo con el 140 aniversario del nacimiento del arquitecto, referente del modernismo catalán y colaborador de Gaudí, se hará un recorrido por su intervención parcial en la Catedral.Horario: comercialLugar: Catedral de Palma, hasta el 7 de abril.A la exposición La competición en la antigua Grecia , porque muestra la relevancia que la práctica deportiva tuvo en la antigua civilización a partir de unos fondos cedidos por el muy prestigiosode Londres.Horario: comercialLugar: Caixaforum (Plaça Weyler 3), hasta el 31 de marzoA la exposición, porque distinguidos artistas locales con recorrido revisan y mantienen el recuerdo de aquel infausto periodo a través de pintura, artes plásticas y escultura sobre madera.Horario: comercialLugar: Claustre de Sant Domingo (Sant Domingo 2, Inca), hasta el 18 de marzo