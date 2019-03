Qué hacer el sábado en Mallorca

Una historia de éxitos

Cita con el ballet, el de un histórico, Víctor Ullate, un artista que defiende que "la danza te devuelve al origen", al considerarla "la primera forma de expresión del hombre". Enamorado del flamenco y del clásico, a partes iguales, el que fuera discípulo de Maurice Béjart y creador del Ballet Nacional Clásico, brinda al público mallorquín, este sábado en Palma, un espectáculo que rinde homenaje a los treinta años de trayectoria de su compañía y en el que incluyen las coreografías más emblemáticas de su repertorio.

Un programa que recoge los mejores extractos de sus grandes piezas, entre ellas, Seguiriya, Tras el espejo, Samsara, Tres, Coppélia, Burka, Wonderland, Carmen, Arrayan d'Araxa o Sola, todas marcadas por la creatividad, el trabajo y la ilusión. Un recorrido por su historia, por las obras que fueron bailadas, y en ocasiones creadas ad hoc para la destacada cantera de primeros bailarines que han salido de su elenco. "Del Víctor Ullate Ballet han salido los mejores bailarines que ha tenido el mundo en un momento determinado", afirma el bailarín y coreógrafo en referencia a Lucía Lacarra, Joaquín de Luz, Igor Yebra, Carlos Pinillos, Tamara Rojo o Eduardo Lao, responsable de la dirección artística del espectáculo que se representará en el Auditorium.

En 30 años de danza, el color y la música, de John Williams, Beethoven, Philip Glass o Bizet, entre muchos otros, será la protagonista. Una función de dos hora y media de duración con 18 fragmentos de coreografías creadas no solo por Ullate, también por Eduardo Lao.



DANZA

Víctor Ullate Ballet, 30 años de danza

Horario: a las 21:00 horas

Lugar: Auditorium de Palma. Paseo Marítimo, 18

Precio: Platea 48 €, 42 €; Anfiteatro 38 €, 34 €



En el adiós de Delorean

Delorean, grupo de pop electrónico con cerca de veinte años de trayectoria, se despide de los escenarios. Y lo hace con cuatro conciertos que pasan por Barcelona, Bilbao, Madrid y Lloseta, en el marco de las Nits Cúbiques. Un concierto histórico para decir adiós a una banda que se consagró con Subiza y que logró llevar sus canciones hasta países como Alemania, Italia, Noruega o México.

MÚSICA

Fecha: desde las 20 horas.

Lugar: Teatre de Lloseta.

Precio: 16 euros.



Boc, décimo aniversario

El grupo que creó hace ahora diez años Joan Frontera Luna sopla velas con una fiesta en Es Gremi en la que presentará nuevo videoclip y en la que interpretará algunas de sus canciones. Unos temas que se fundamentan en un folk con influencias de todo el mundo, siempre enfocado a la nueva creación, mezclando la base clásica de contrapunto y armonía con la importante influencia del hardcore, new age, metal o ska.

Boc se define como un grupo joven, un grupo con mucho trabajo hecho y con ganas de vivir experiencias que sólo puede aportar la música. La mayoría de sus miembros compaginan su formación musical de diferentes ámbitos con la del mundo tradicional, formando parte, desde hace años, de otras agrupaciones tradicionales.

MÚSICA

Fecha: a las 21.00 horas.

Lugar: sala Es Gremi. Polígono Son Castelló. Palma.

Precio: anticipada 8; en taquilla 12.

Pop de autor aplaudido por los grandes

Pablo Alborán, Dani Martín, India Martínez, Antonio Orozco y Rozalén son solo algunos ilustres que han aplaudido y se han rendido al talento de Diego Cantero, el líder de Funambulista, una banda que está de estreno con El Observatorio, su último trabajo, que ahora presenta en formato acústico en Palma.

A Cantero no le gustan las etiquetas ni los límites, algo que demuestran estas once nuevas canciones. "Me gusta la música en el sentido más amplio de la palabra. Creo que crecer es quitarse prejuicios, y esto queda demostrado en el disco, en el que cada canción tiene un traje hecho a medida sin importar cómo es el de la canción de al lado".

https://www.diariodemallorca.es/cultura/2019/03/11/funambulista-cantara-belleza-rutina-trui/1398951.html

MÚSICA

Fecha: a las 21 horas.

Lugar: Trui Teatre.

Precio: entre 24 y 27 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ, HAY QUE IR A...

MÚSICA

Guadalupe Plata

Vermut musical con Jasmina Petrovic & Amar Amarni

Mundo Chillón

Al concierto de, porque su blues del pantano psicodélico y a veces popero o flamenco, todo ello creado en Jaén, es fascinante, porque el poderío y la personalidad de su música es bastante subyugante, porque lo son tanto y engancha tanto que repiten visita a la isla para presentar disco no en uno ni dos bolos, sino en tres.Horario: 0 h.Lugar: Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1), 0 h.Precio: anticipada 12 €Al, porque es una nueva iniciativa de los benditos de, porque su formación de altura tanto clásica como moderna le sirve de base para componer e interpretar un repertorio a menudo deslumbrante de canciones propias pero también de fado, canción francesa, alemana, española u otros estilos europeos del siglo XX.Horario: 12:30 h.Lugar: Mais Vinilo (Passatge particular Antoni Torrandell 2, local 14)Precio: gratis

A la presentación de Pobre triunfador, porque es el nuevo trabajo de Mundo Chillón, porque redunda en su creativa y heterodoxa mezcla de géneros musicales desde el cantautoral hasta el popular, folclórico, pop, rock y cualquier bizarrismo que le apetezca, y porque lo complementa con unos textos habitualmente tan irónicos como lúcidos.





Horario: 21 h.

Lugar: A tres bandas (Plaça Barcelona 20)

Precio: 10 €

Festival Radigal

Lolipop

Danzû: Kontakt

Vai Toma

Formiguerra II

Hits Don't Lie

Versus Elèctric X Sons Mediterranis

Saxophobia Funk Project

Vermuts en vivo: Flamenco en vena

Funambulista

ESCENA

Las Moskitas Muertas

La importància de ser Frank

ES VARIAT

Passejades gastronòmiques: Les cuines del call jueu

2ª Fira de la cervesa artesanal del Bierkönig

Festival d'altres cinemes

Fabrizio Plessi. 30 años en Mallorca

Mar Agüera y Jaume Serra

Made in Mallorca

Yincana del Mallorca Live

Diada reivindicativa Can Ribes centre de circ

Las hermanas Re-Bollo

I'm Trying to Explain

Al cementiri de dia. Tumbas, personajes e historia

Alma. Médiums y visionarias

FACES

Jujol a la Seu

A la nueva edición del, porque están compuestos exclusivamente por mujeres, porque aportan un batallón de artistas, DJs, performers, fotógrafas, diseñadoras y etcétera que evidencian la potencia de la escena femenina, y porque siempre tienen fines benéficos destinados a asociaciones que luchan por su visibilidad.Horario: 18-5 h.Lugar: Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria)Precio: gratis hasta las 20 h. / después 10 € c.c., porque son de ambiente democráticamente gay, porque si te dejas los prejuicios en casa encuentras sobre todo una distensión divertidísima y bientendidamente populachera, y porque tienen como añadidos especiales la visita de la última diva del trapy un mercadillo a precios irrebatibles.Horario: 0-6 h.Lugar: Sala Luna (Plaça del vapor s/n)Precio: taquillade la promotora, porque es el despiporre de electrónica amable, democrática y a piñón del finde, porque será masivo y efervescente como es habitual, y porque se traen como cabeza de cartel a la suficientemente mediática exmodeloHorario: 22-6 h.Lugar: Social Club (Passeig marítim 33)Precio: anticipada 10 € c.c., porque se distinguen en su oferta de funk carioca, hip hop, trap, dancehall, afro y música brasileira actual, y porque sus saraos son bastante únicos en la escena isleña.Horario: 0-5 h.Lugar: Boomerang (Cirugians i Barbers 50, polígono Son Rossinyol)Precio: 4 € con cerveza / 6 € c.c. / 15 € seis cervezas Salitos, porque es una nueva edición de los saraos con los que se busca financiar el espacio multicultural, y porque para ello proponen solventes grupos locales, picada y cerveza.Horario: 20-23 h.Lugar: La Fhormiguerra (Antoni Pons 9)Precio: gratis hasta completar aforoA las recuperadas, porque son unos despiporres divertidísimos y sin prejuicios en los que pueden sonar desde temazos exquisitos a temones comercialoides casi irreverentes, porque se hacen en la muy carismáticade Deià, y porque en esta ocasión la capitaneará, más certero que Galca haciendo pases de 40 metros.Horario: 18-23:30 h.Lugar: Sa Fonda (Arxiduc Lluís Salvador 5, Deià)Precio: gratis hasta completar aforoA la nueva edición de los, porque acoplan poesía y electrónica, porque demuestran que los lenguajes artísticos son a menudo complementarios y se enriquecen mutuamente, y porque estará gran parte de la primera fila local de ambas disciplinas.Horario: a partir de las 12 h.Lugar: Ideari (Costa Can Muntaner 5)Precio: gratis hasta completar aforo, porque son una máquina propulsora de funk, jazz clásico y lo que haga falta, y porque sonarán temarracos interpretados con su habitual jerarquía.Horario: 23 h.Lugar: Attic Club (Passeig Born 1, Binissalem)Precio: 5 €de, porque aparte de sus ya reputados vermuts y tapas propone el sólido flamenco asequible dey su combo habitual.Horario: a partir de las 13 h.Lugar: Sa Bodega (Nou de Sant Pere 4, Esporles)Precio: gratis hasta completar aforo, porque es el proyecto decon el que sigue en su senda de pop accesible y televisivo, con todo lo que ello significa.Horario: 21 h.Lugar: Trui Teatre (Camí de son Rapinya 29, colegio La Salle)Precio: 24 / 27 €A ver Entre las piernas de, porque es un cabaret humorístico no exento de realismo, porque está entre hilarante y sorprendente, y porque la capacidad expresiva multidisciplinar de su dúo protagonista tiene pinta de dar mucho que hablar y alabar.Lugar: Carpa Diem del Teatre del Mar (Llucmajor 90)Precio: 10 €A ver, porque es una nueva versión del texto imperecedero de, porque el reparto es joven pero tiene recorrido y solvencia, y porque es una coproducción de una firma tan relevante comoHorario: 19:30 h.Lugar: Auditori de Manacor (Passeig del Ferrocarril s/n),Precio: 24 €, porque son rutas comentadas por nuestro patrimonio culinario, porque son una maravilla que descubren secretos, lugares y productos de sólida enjundia.Horario: 10:30 h.Lugar: Tres Serveis Culturals (Corderia 15)Precio: 15 € / 25 € con degustación de cocina sefardí en el restaurante Las Olas, inscripciones e info en trescultura@gmail.com / 971 718 786A la segunda edición de la, porque estarán casi todas las marcas locales ofreciendo sus distinguidos productos, porque habrá música en directo amenizando y porque se hará en el versátil y muy cómo recinto del Arenal.Horario: 12-2 h.Lugar: Bierkönig Centre (Pare Bartomeu Salvà 6-8, S'Arenal)Al, porque es la primera edición de un ciclo que proyectará obras realizadas en África, porque programa obras que amplían las miras del espectador y enriquecen su conocimiento del mundo, y porque lo complementa con mesas redondas y un concierto de clausura.Horarios y precios: ver festivalaltrescinemes.comLugar: CineCiutat (Emperadriu Eugènia 6, C.C. S'Escorxador)A la exposición, porque repasa la obra de este pionero de la videoinstalación inspirada y realizada en Mallorca, porque es la ocasión perfecta para conocer o calibrar su producción ante la inminente apertura del centro de interpretación dedicado al artista en S'Abeurador de Santanyí.Horario: mar-sab 10-20 h. / dom 10-15 h. / lun cerradoLugar: Sala Gabinet de Es Baluard (Plaça porta Santa Catalina 10), hasta el 1 de septiembrePrecio: exposición temporal 4 € / general 6 €, porque son dos artistas de lenguaje reconocible y maneras notoriamente genuinas, porque las fotografías de la primera y los collages del segundo portan una impronta más que evidente de categoría.Horario: 10-14 h.Lugar: Botons Concepto (Ferreria 8 / Plaça Raimundo Clar), hasta finales de mayo, porque es una colectiva de compañías mallorquinas y sus personalísimas propuestas en diseño, artesanía e industria, porque es una prueba palmaria de lo mucho y muy estiloso que se está produciendo en la isla, tanto en nuevos medios como en productos de base tradicional pero con revisión desde óptica de modernidad, y porque redondean la presentación con charlas y debates.Horario: comercialLugar: ABA Art Gallery (Plaça de la porta de Santa Catalina 21B)A la, porque es lo que anuncia, una yincana, porque el premio es ganar un abono para el festival más relevante del año en la isla, y porque además de las habilidades habituales en este tipo de actividades el recorrido pasará por algunos de los lugares de referencia en la música de la isla, donde poner a prueba tus conocimientos musicales.Horario: salida 11 h.Lugar: desde plaça EspanyaPrecio: bases e inscripciones en mallorcalivefestival.com.A lapara reclamar unen la antigua fábrica Can Ribas de La Soledat, porque aparte de la excusa cultural y social necesaria más que legítima, habrá talleres, comida, bebida, exhibiciones y etcétera pertenecientes a un mundo tan mágico como el circense.Horario: a partir de las 11:30 h.Lugar: Antigua fábrica Can Ribes (Fornaris 39), porque se anuncia como un repaso a la realeza lésbica isleña, porque es heredero directo de las jornadas por la visibilidad lésbica, y porque como todo lo que acogeserá tan bizarro como imprescindiblemente real.Horario: 13 h.Lugar: Los Oficios Terrestres (Joan Miró 62), porque es un proyecto de la galeríaque parte de las acciones aparentemente absurdas que se desarrollan en los vídeos de, y porque todo lo que llega de dicho espacio expositivo tiene garantía tanto de contemporaneidad de peso como de riesgo con fondo.Horario: inauguración sábado 11-15 h.Lugar: L21 Gallery (Ferrers 25, polígono Son Castelló), hasta el 16 de mayo, porque es una ruta por el camposanto guiada por el periodista, arqueólogo y músico Carlos Garrido, porque las numerosas anteriores ediciones han abarrotado tanto como fascinado, porque lo que no conoce este sabio y profundo conocedor de las islas lo contienen pocos libros.Horario: 11 h.Lugar: cementerio de PalmaPrecio: 10 €, reservas en administracion@fundacionaedificat.orgA la exposición, porque es una colectiva internacional con la espiritualidad como tema central, porque presenta la extraordinaria creatividad de mujeres europeas nacidas en décadas anteriores al final de la Gran Guerra en 1918, y porque la comisaria es la muy reputadaHorario: mar-sab 10-20 h. / dom 10-15 h. / lun cerradoLugar: Es Baluard (Plaça de la Porta de Santa Catalina 10), planta 0, hasta el 2 de junioPrecio: exposición temporal 4 € / general 6 €A la exposición, porque es un diálogo entre la colección dey la colección, y porque está incluida en los actos especiales por el 15 aniversario del museo.Horario: mar-sab 10-20 h. / dom 10-15 h. / lun cerradoLugar: Es Baluard (Plaça de la porta de Santa Catalina 10), hasta el 29 de septiembrePrecio: exposición temporal 4 € / general 6 €A la exposición, porque coincidiendo con el 140 aniversario del nacimiento del arquitecto, referente del modernismo catalán y colaborador de Gaudí, se hará un recorrido por su intervención parcial en la Catedral.



Horario: comercial

Lugar: Catedral de Palma, hasta el 7 de abril.

La competición en la antigua Grecia

Memòries 1936-39

, porque muestra la relevancia que la práctica deportiva tuvo en la antigua civilización a partir de unos fondos cedidos por el muy prestigiosode Londres.Horario: comercialLugar: Caixaforum (Plaça Weyler 3), hasta el 31 de marzo, porque distinguidos artistas locales con recorrido revisan y mantienen el recuerdo de aquel infausto periodo a través de pintura, artes plásticas y escultura sobre madera.Lugar: Claustre de Sant Domingo (Sant Domingo 2, Inca), hasta el 18 de marzo