Es finde, hay que ir a...

Música

Viernes 28

Al primer aniversario del programa The Jam en BN Mallorca (mie 19-20 h., 106.5 FM), porque es donde el jugón Franbass regala temazos de hip hop, acid jazz, funk, soul, r'n'b, groove y etcétera, y porque como toca habrá grupazo en directo de dichos géneros y DJs de traca y espasmo para cerrar.

1er aniversario The Jam: Saxophobia Funk Project (21:30 h., 6 €) + DJ Franbass & Dyk Bonkers (23-4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Al nuevo sarao de Across the moon, porque son unas fiestacas que hacen efervescer la part forana, porque el eco casi legendario de sus pipotes trasciende toda la isla, y porque para celebrar la Navidad programan a los habituales infalibles de la casa.

Across the moon: Bohemian Christmas. Con Antarctic + Dirty Appetite + Sideways. Sa Lluna (Born 14, Inca), 0-6 h.

Al despiporre Antipropósito en la Sala Diskette, porque es el nuevo punto de referencia de Gomila, porque con su hábil y acertada programación heterodoxa está renovando el barrio, que falta le hace desde hace años, y porque para esta fiestaca de prenochevieja proponen el talento furiosamente fiestero de DJ Jäglemaister y a vuestro seguro admirador, esclavo, amigo y siervo Conejomanso en una jornada destinada a chotearse de los propósitos del nuevo año dado que los del año que acaba, como es tradición, la mayoría no los hemos cumplido.

Antipropósito: DJ Jäglemaister + Conejomanso. Sala Diskette (Joan Miró 54), 23-5 h., 6 € copa / 3 € cerveza.

A celebrar el fin de año de manera anticipada en la fiesta friki de Tunnel, porque será un jolgorio con pinta de redivertido organizado alrededor de la cultura cosplay y el friquismo en general.

Fin de año friki: DJ Ed Waters + Totoros Mallorca + Blackmoon. Tunnel Rock Club (Pl. Gomila 2), 23-6 h., 6 € c.c.

Al acústico navideño de Goodman & MacCarthy, porque dos popes de la escena local como David Goodman (Lava Fizz) y Jonatán Uría (MacCarthy / Los Bélmez / PreNatal) revisitarán clásicos navideños desconocidos y algunos himnos reinterpretados en clave indie y blues.

Acústico navideño de Goodman & MacCarthy. Casa Planas (Av. Sant Ferran 21), 20 h., taquilla inversa.

Sábado 29

Al concierto de Bocca Chiusa, porque es la reaparición después de demasiados años del trompetista Bernat Xamena, porque forma parte del proyecto Bocca Chiusa, la història d'un silenci en la que el músico habla abierta y valientemente de su trastorno psico-emocional, y porque por encima de todo significa la recuperación de un gran artista.

Bocca Chiusa. Auditori de Porreres (Cerdà 21), 20 h., 18 €.

Al concierto de Suasi i Els Electrodomèstics, porque es el flamante último ganador del premio Enderrock de música balear en la categoría de votación popular, porque este grupo y esta música ha supuesto la feliz salida de la droga de su protagonista y eso merece apoyo incondicional por esa gran victoria, y porque habrá amplia nómina de invitados.

Suasi i Els Electrodomèstics + Joan Xanguito. Con Pau Debón, Miquel Muntaner, Joan Toni Skarabat, Glòria Franquet, Guillem Cerdà€ Teatre de Bunyola (Sa Plaça 4), 22 h., 10 €.

Al concierto de Maranges, porque su talento hiperbólico y la subyugante personalidad en escena bien justifican acabar el año con su música y un vermut en la mano.

Maranges & Friends. Rata Corner (Hostals 17), 12:30 h.

escena

A ver a El Casta, porque su minitemporada en el Auditòrium ya es un clásico de la Navidad, porque oficio, repertorio y sobre todo creatividad suficiente tiene, porque sus parodias casi lacerantes de los arquetipos tanto mallorquines como humanos funcionan y a menudo a un nivel excelente.

El Casta: Especial Navidad. Vie 28 a dom 30 de diciembre (21 h.), y mar 1 de enero (19 h.). 20/28/30/34 €.

A ver Burundanga, porque es un texto del tótem Jordi Galcerán que estrenó hace ya unos años el niño mimado de la escena teatral barcelonesa Jordi Casanovas, porque ya desde sus primeras temporadas y versiones arrasó, porque se le puede aplicar perfectamente el cliché de tratarse de humor inteligente.

Burundanga, de Jordi Galcerán. Con Eloy Arenas, César Camino, Bart Santana, Ariana Bruguera, Rebeka Brik..., dirigida por Gabriel Olivares. Vie (20:30 h.), sab (19 h.) y dom (19 h.), 32/35 €.

A ver 4 clàssics de Circ Bover, porque es una de las compañías de referencia del mundo circense en la isla, y porque proponen un espectáculo infantil y juvenil en una función especial con el que descubrir a los más jóvenes el encanto y el hechizo del género.

Circ Bover presenta: 4 clàssics. Teatre Xesc Forteza (Pl. Miquel Maura Prevere 1), Vie y sab (18 h.), dom 12 h., 10 €.

A Nadal al Tub, porque en nuevo espacio escénico Espai El Tub ofrece actividades para los pequeños y toda la familia aliñado con buen vermut hasta fin de año.

Nadal al Tub. Vie a dom, programa completo en deferro.org.

Es variat

Al último Weekbikining del año, porque es el encuentro gastrolúdico con el que los benditos de La tortillería han amenizado y enriquecido los mediodías de viernes, y porque para la ocasión ofrecen platos de cuchareo, llonguets casi de autor y, por supuesto, tortillas más que estilosas.

El último weekbikining del año. Viernes en La tortillería, 13:30-17 h.

A la nueva propuesta de clásico del cine en pantalla grande de Weird Sci-Fi Show, porque hace ya mucho tiempo que vienen dinamizando la cartelera local con películas inmortales del cine más popular, y porque en esta ocasión proponen la icónica comedia amable de Pretty Woman.

Weird Sci-Fi Show presenta: Pretty Woman. Viernes en CineCiutat (C.C. S'Escorxador, Emperadriu Eugènia 6), 21 h., 5 €.

A la vermutada de Cap d'Any en La tortillería, porque unen su carisma el local y los que pondrán los vermuts, porque suena a la mejor opción posible para despedir el año con estilazo de influencer con razón de ser.

Vermutada de Cap d'Any amb La vermutera. Lunes en La tortillería (Pl. Quartera 1), 12:30-16 h.

Al brunch del Syndeo, porque habrá una amplia y muy trabajada variedad de carnes, pescados, fruta y postres, y porque será en un espacio de impactante estética y comodísima versatilidad.

Brunch de Año Nuevo. Martes en el Syndeo Restaurant & Lounge (hotel Innside Palma Bosque, Camilo José Cela 5), 12:30-15:30 h., precio medio 28 €.

A la colectiva EX_exposició, expressió, exili, porque una amplísima nómina de artistas tanto locales como foráneos ha creado sus piezas con la libertad de expresión como leitmotiv.

EX_exposició, expressió, exili. Casa Planas (Av. Sant Ferran 21), hasta el 12 de enero.

A la exposición Somiant déus. Blai Bonet, Toni Catany, porque son 120 instantáneas del extraordinario fotógrafo centradas en el cuerpo masculino, y porque añade la impagable singularidad de venir acompañadas por textos del poeta y escritor.

Somiant déus. Blai Bonet, Toni Catany. C.C. Sa Nostra (Concepció 12), hasta el 1 de febrero.

A la exposición Ballard Baluard, porque del fascinante mundo del escritor revisitado por una amplia nómina de artistas de todo el mundo no puede salir más que hipercreatividad fascinante.

Ballard Baluard: Helena Almeida, Diana Coca, Juana Francés, José Guerrero, Tadashi Kawamata, Anselm Kiefer, Mati Klarwein, Marina Núñez, Guillermo Pérez Villalta, Francisco Ruiz de Infante, Amparo Sard, Baltazar Torres, Marcelo Víquez and Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze).

A la exposición La competición en la antigua Grecia, porque muestra la relevancia que la práctica deportiva tuvo en la antigua civilización a partir de unos fondos cedidos por el muy prestigioso British Musem de Londres.

La competición en la antigua Grecia. Caixaforum (Plaça Weyler 3), hasta el 31 de marzo.

Al Pop Up de Navidad de Rata Corner, esto es, al mercadillo, porque ofrecen libros, música, diseño y más con un criterio envidiable en cuanto a modernidad bien entendida que de hecho ha creado escuela.

Pop Up de Nadal. Rata Corner (Hostals 17), hasta el 10 de enero.

A la nueva convocatoria de los Tasting Brunch en el impactante OD Portals, porque ofrecen gastronomía con altura justa en un hotel de potente estética contemporánea.

Tasting Brunch. Hotel OD Portals (Av. Tomàs Blanes Tolosa 4, Calvià), todos los festivos, sábados y domingos de 12 a 16 h.



Nochevieja

Sa Possessió: Electicismo y versatilidad como ninguna otra fiesta para llegar al puro hedonismo. Escenario Zulos Club: Tato Isgud + Tommy + Vikenzo + Sebastian Deep + Paula Serra. Escenario Rock-indie-electrónica: Martc + Dirty Appetite + Sideways + Albert Cupper. Escenario Tafona World Music: Combo Bulla + Chi Sao + Lleig! Sa Possessió (Velluters 14), 0-6 h., 20 € c.c.

Kaelum: Populismo mejor entendido que nadie con los titulares del apabullante Tardeo de la casa en la sala principal. Con Tardeo DJs. Kaelum Club (Av. Argentina 3), 0-5 h., anticipada 15 € con dos copas.

Sentados en el techo: Electrónica democrática hasta lo bukakiano en los espacios de la imbatible Sa Possessió. Sala 1: Kiko Melis + Romo & Savabien + The Southnormales + Mike Mauri. Sala 2: Bernie + Un Mal DJ + Redbellion DJs. Sa Possessió (Velluters 14), 0:30-7 h., anticipada 15 € c.c.

Factoria de So: Any nou dub nou: Dub, reggae, dancehall y ritmos hermanos como opción imparablemente estilosa. Con Rootical Stone Vibes + Fuaka + Remedy. Factoria de So (Polígono Son Llaüt, Santa Maria), 0:30-6 h., 10 € con cerveza.

Garito: electrónica sibarística no hasta las tres estrellas Michelin pero sí de dos y media. Con Rainer Trüby + Gran Reserva + Vik-T. Garito Café (Dársena de Can Barbarà s/n), 20:30-4 h.

La Demence: Lolipop. Dolores Lolita Lola. Despiporre populista para desprejuiciados. Con Tito Deluxe + Toni R + Steve Baker. Sala Luna (Plaça del vapor s/n), 0-6 h., anticipada 25 € c.c.

Lunita: Póker de ases: Ciento y la madre DJs para hacer un recorrido histórico por el pum-pum-pum a piñón. Área 1: André Vicenzo + Danny Leblack + Dick Ray + Javi Always. Área 2: Mili Takeshi + Carlos Martínez + Álex Rasta + Cacio Fernández + Pedro García + Alberto Moreno + Mateo Vitale€ Lunita (Camí de Can Pastilla 39), 0:30-0 h. del lunes., anticipada 20 €.

Sa Fonda: Eclecticismo básicamente electrónico pero también universal. Con Raisol + Budi + Los del ficus + Mr. Tom + Groovert + Kalafell. Sa Fonda (Arxiduc Lluís Salvador 5, Deià), 0-7 h., anticipada 35 € con barra libre.

Skau: Buena cintura desde la electrónica fiestera hasta la comercialidad digna. Sala 1: Nite Affairs con Gave + MJEE + Daltonic + Vives. Sala 2: The best comercial music con Ángel Méndez + Pulp Pitxon. Skau Disco (Av. Josep Trias 14, Can Picafort), 0-6 h., 20 € con dos copas.