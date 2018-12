La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Quimi Portet

Rock, pop y electrónica y, por supuesto, surrealismo psicodélico. El universo sonoro de Quimi Portet, un músico que alcanzó el estrellato con Manolo García en El Último de la Fila y que acumula ya hasta diez discos en solitario, se expande de nuevo hasta Mallorca, en concreto, a Artà, donde este viernes interpretará el contenido de su nueva obra musical, Festa major d'hivern.

"Todos en anorak, a cinco bajo cero, esforzándose en divertirse y encontrar novio"; así que tituló su disco Festa Major d'Hivern, una buena metáfora para alguien que se dedica a la música para "huir del mundo gris".

Un álbum que arranca con el instrumental Cinc-cents metres y que incluye cortes como Petita vida, en la que pide que alguien explique que quieren decir con "que la terra et sigui lleu!", expresión que usaban los romanos en sus ceremonias funerarias cuando cubrían con tierra a los difuntos; Central de biomassa, tema salpicado por coches eléctricos "en forma de sabata" y "ocells deshidratats, bruts i mesells"; Ai, nineta!, una ácida declaración de amor en la que le canta a un dulce espectro, un amor que no existe pero con el que sueña; Carta a ningú, dictada desde la tristeza y la confusión; o la existencial y abismal Pampallugues, en la que apela a la imaginación recordando que "naixem sense res a dir, tot ens ho hem d'inventar" ("nacemos sin nada que decir, todo lo hemos de inventar").

Un trabajo, el de Portet, no solo este Festa major d'hivern, también los anteriores, que conecta con la obra de otras primeras espadas de la escena musical en catalán como pueden ser Pau Riba, Sisa, Albert Pla, Adrià Puntí o nuestro Joan Miquel Oliver.

Quimi Portet se considera parte de "una generación que pensaba que todo iba para arriba. Más libertad cada vez, más igualdad de género, más derechos sociales; y luego ha visto que no: que la democracia esconde viejos autoritarismos y que ahora vamos para abajo".

Este desencanto no le ha impedido editar un disco básicamente optimista y alegre porque, según dice, "cuanto más triste y sórdida es la situación, más me apoyo en la música para encontrar el punto de flotación".

Teatro

Fecha: hoy viernes, 28 de diciembre

a las 20:30 h..

Lugar: Teatre d'Artà.

Precio: de 10 a 15 euros.

Gran Concierto de Año Nuevo

La Johann Strauss Orchestra se ha convertido en un clásico de la navidades en la isla. La popular formación se subirá el próximo día 2, miércoles, al escenario del Auditorium de Palma para interpretar el Gran Concierto de Año Nuevo, un encuentro muy especial para los melómanos. El programa, inspirado en la tradicional cita musical que cada año se celebra en Viena, incluye los títulos más conocidos del rey del vals como son Napoleón, Fiesta de las flores, El vals del emperador o Champagne. No faltará el vals más célebre de todos, El bello Danubio azul, ni la marcha Radetzky que, acompasada por las palmas del público, suele cerrar la velada. El concierto es uno de los episodios más esperados de la temporada musical, por el extraordinario clima festivo que lo envuelve y por la enorme participación de un público que, año tras año, llena la sala del Auditorium. La filosofía que sigue la Original Johann Strauss Orchestra, que interpretará sus temas con la puesta en escena de un cuidado ballet, es la recuperación del espíritu y sensaciones que vivían en la época quienes acudían a escuchar las piezas de la familia Strauss, siempre sorprendentes, sobre todo por la ejecución, marcada por la elegancia y un espíritu festivo contagioso. Las entradas para el recital del día 2 de enero, que arrancará a las 21.00 horas, se pueden adquirir a precios que oscilan entre los 41 y los 65 euros.



Música

Fecha: miércoles 2 de enero,

a las 21.00 horas.

Lugar: Auditorium de Palma.

Passeig Marítim.

Precio: entre 41 y 65 euros.

'El Messies'

La basílica de Sant Francesc será escenario este sábado de una nueva edición del concierto participativo de El Messies de Haendel. Un auténtico reto para el más de centenar de cantantes que año tras año se apuntan a esta cita, señalada ya en rojo en el calendario musical de la isla. Durante el concierto participarán el Orfeó Ramon Llull, Musicantes de Mallorca, el Cor de Calvià y el Cor de Cambra Son Llàtzer. La recaudación se destinará a la conservación del tejado del templo.

música

Fecha: sábado día 29 a las 20 h.

Lugar: basílica de Sant Francesc.

Orquestra 'Ciutat de Palma'

Otro concierto que nunca falta ni falla a principios de año es el que ofrece la Orquestra Simfònica de Balears. La 'Ciutat de Palma' hará doblete en este inicio de 2019, con dos recitales, uno en Ciutat y el otro en Manacor. El primero tendrá lugar este martes en el Palau de Congressos, con dirección de Joji Hattori y la participación de la soprano Valentina Nafornita. Se interpretarán piezas de Otto Nicolai (Las alegres comadres de Windsor), Josef Strauss (Frauenherz), Johann Strauss (Mein herr Marquis form Fledermaus), Eduard Strauss (Mit Extrapost) y otros. Al día siguiente, en el Auditori de Manacor, con mismo director y soprano, sa Simfònica repetirá concierto de Año Nuevo, con algunas novedades. Del programa destacan títulos como La taràntula de Gerónimo Giménez.

Música

Fecha: día 1 de enero, a las 20 horas

Lugar: Palau de Congressos de Palma

Fecha: día 2 de enero, a las 20 horas

Lugar: Auditorium de Manacor

Ballet de Moscú

El Ballet de Moscú se ha convertido en un clásico de las navidades mallorquinas, y cuando eso ocurre es porque hay respuesta por parte del público.

Desde hace ya años la compañía que dirige y fundó Timur Fayziev mantiene un idilio con el Auditòrium, sala a la que regresa con dos de sus obras más representadas, dos clásicos de la danza, El lago de los cisnes y El cascanueces. Así, la música de Tchaikovsky tomará el Auditòrium con El Lago de los cisnes, probablemente la obra más representada de la historia y la más apreciada por los amantes de la danza. Por su parte, El Cascanueces es el ballet más representado en estas fechas navideñas. La sala del Passeig Marítim se llenará de fantasía con una historia que transportará a los espectadores a vivir un fantástico cuento lleno de aventuras, con danzas sublimes gracias a la coreografía original de Marius Petipá.



Danza

Fecha: días 3 y 4 de enero.

Lugar: Auditòrium de Palma.

Passeig Marítim.

Precio: entre los 29 y los 45 euros.

Diada de Mallorca

La Diada de Mallorca, con la que se conmemora la Conquesta de la isla por parte de Jaume I en 1229, es una de las fiestas más antiguas de Europa y una de las más esperadas, con un total de 60 actividades programadas entre el 22 y el 31 de diciembre.

Algunos de los actos más destacados de los próximos días pasan por el Teatre Principal de Palma, donde este sábado se desarrollará el acto institucional de la Diada; y la Seu, donde el próximo lunes se oficiará una misa y la Festa de l'Estandard en Cort.

Otros actos son la conferencia Les llengües del món, hoy en Palau Reial a las 18 horas; demostraciones y competición de tir amb fona mañana en sa Pobla desde las 11.00 horas; o la representación de la obra de teatro infantil Quin embolic d'emocions (hoy, en la Casa de Cultura de Inca, a las 11.00).

interculturalidad

Fecha: un total de 60 actividades entre el 22 y el 31 de diciembre.

Lugar: en distintos espacios de la isla.

Daniel Higiénico Trio

Noche de blues, del más intenso, en Casa Planas, con Daniel Higiénico Trio, o lo que es lo mismo, con el histriónico Daniel Soler al micrófono, la armónica de Victor Uris y el guitarrista Jordi Álvarez.

Daniel Higiénico Blues Experience es el último proyecto de Daniel Higiénico. Como su nombre indica, es un disco de género inspirado en los clásicos del blues, de todos los estilos, de todas las épocas. Un disco fresco y directo. Con este repertorio y algunas de sus más populares canciones transformadas al género, Daniel ha montado un espectáculo que no dejará indiferente a nadie. Acompañado como siempre de grandes músicos, el público asistirá a un concierto de blues de primer nivel.

Música

Fecha: hoy, a las 20.00 horas.

Lugar: Casa Planas.