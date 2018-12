¿Qué hacer este domingo en Mallorca?

'La vie en rose', una historia de amor, avaricia y destrucción

La compañía Mar Gómez pone en escena desde este viernes al próximo domingo La vie en Rose, una historia de amor, avaricia y destrucción. "Un film escénico, una batalla entre dos personajes que transforman lo que podría ser una bella historia de amor en una guerra sin tregua para aniquilarse entre ellos", señalan sus responsables, Mar Gómez y Xavier Martínez. Con humor y una mirada cinematográfica, esta obra conjuga el teatro gestual, la danza y el clown para descubrir al espectador la sorprendente historia de una pareja que, después de llegar a la cúspide del éxito, desciende hasta el más clamoroso de los fracasos.

Un accidentado viaje de la mano de la avaricia, un veneno que los corromperá progresivamente y que los conducirá hasta los extremos más insospechados. Concebido como un espectáculo de calle, pone el acento en muchas de las particularidades que esto comporta, como la invasión del espacio público, un ritmo intenso o la interacción con el público.



¿Dónde verlo? Teatre del Mar.

Entradas: entre 14 y 18 euros

Del 7 al 9 de diciembre



Mirades de joves refugiades

Mirades de joves refugiades en el Auditori d'Alcúdia es una exposición de fotografías hechas por niños y adolescentes refugiados procedentes del oriente medio, en las que se enseña su día a día en el campo de Nea Kavala y en el entorno de Polykastro, en el norte de Grecia. Una exposición que nació de la intención de Diego Menjíbar (Alcúdia) y Àngels Mas (Barcelona) de ofercer talleres participativos de fotografía personas refugiadas en colaboración con organizaciones que trabajan sobre el terreno Open Cultural Center y con Intereuropean Human Aid Association.

¿Dónde verlo? Hall de la primera planta del Auditori d'Alcúdia

Entradas: Gratis

Domingo, a las 21 horas

Monólogo Jaime Gili

Jaime Gili actúa en la Movida Café Concierto y promete una hora y media de humor explicando cuatro años de experiencias personales, a cada cual más surrealista.



¿Dónde verlo? La Movida Café Concierto

Entradas:10 € (incluye refresco o cerveza)

Domingo, apertura de puertas: 18.30 horas. El show empezará a las 19.



Nívola Uyá

En el Auditori Sa Màniga, en Cala Millor, la ilustradora valenciana afincada en la isla, Nívola Uyá, exhibirá sus láminas en una muestra que estará acompañada por un taller gratuito para las familias.



¿Dónde verlo? Sa Màniga

Entradas: Gratis

Domingo, las 19.30 horas



Mallorca Gay Men's Chorus

El Mallorca Gay Men's Chorus presenta este domingo a las 18 horas Cinco en el Auditori de Manacor un espectáculo lleno de canciones, coreografías, proyecciones y emociones. Dirigido por Joan Laínez, la formación coral contará con la participación de Victòria Maldi, Pako Mejías, Brifitta Lamoure y Joana Maria Peralta.



¿Dónde verlo? Auditori de Manacor

Entradas: 10 euros

Domingo a las 18 horas.

Más eventos



Concert de Nadal, la simfònica da primero

La Orquestra Simfònica de Balears da el primero de los grandes conciertos que durante las próximas semanas se sucederán en distintos puntos de la geografía mallorquina. Christmas Festival, Passejada nadalenca, For the beauty of the earth, Amigos para siempre y Silent Night, entre otras muchas, son algunas de las canciones que se podrán escuchar en este concierto de Navidad por excelencia que ofrece la Fundació Orquestra Simfònica. La 'Ciutat de Palma', acompañada por músicos de la Petita Simfònica, también estará arropada por el Cor Infantil del Principal, la Coral Infantil Onzequinze de Joventuts Musical de Palma, el Cor Juvenil del Patronat Municipal de Música d'Eivissa y la Escolania vermells de la Seu.