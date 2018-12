Es finde, hay que ir a...

VIERNES

-Monólogo La guitarra platónica

A la sala Delirious, en Palma, a ver como el periodista y escritor Carlos Garrido explica su frustrada vocación musical y la aparición en los 60 de una música que lo revolucionaría todo: los Beatles, los Rolling, los Animals. El esectáculo es La guitarra platónica, un monólogo musical basada en temas de los Kinks y otras agrupaciones, al mismo tiempo que cuenta las primeras aventuras de un joven en un mundo en plena transformación: el pelo largo, los mods, los rockers, la psicodelia.



¿Dónde verlo? Sala Delirious, calle Mateu Enric Lladó, 12

Viernes, a las 21:00 horas

Entrada: 8 euros

- Concierto Manfred Kullmann Trío

Al segundo concierto del II Ciclo Piano Mar en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma con Manfred Kullmann Trío. Piano, contrabajo y batería. Sin olvidar, por supuesto, el sonido del mar de fondo. Jazz en un marco incomparable.



¿Dónde verlo? Club Náutico de Palma

Viernes, a las 20:00 horas

Entrada: 15 euros . Pala los socoios del Club Náutico, gratis (previa regocida en las oficinas del club)





-Concierto de Ceigiménez

Al Museu del Calçat d'Inca, al concierto de Ceigiménez,una voz que invita a dejarse llevar. Seguro que deleitará a los presentes con algunas de sus versions más reconocidas de su último trabajo, Romeo.

Museu del Calçat d'Inca (C/ General Luque, nº 223). Concierto Cei Giménez. A las 21 horas.



¿Dónde verlo? Museu del Calçat d'Inca (C/ General Luque, nº 223)

Viernes, a las 21:00 horas

SABADO

- Concierto de Tildaflipers

Al Maraca Club, en Palma, donde llegarán, desde Argentina, Tildaflipers una banda de dub experimental con toques electrónicos. Con ellos estarán también los de Presión, con su post punk, y Eyes Gone. Del Afterparty se encargará la dj Asesina ilustrada (Andrea Jahrales) y Lorobox.

¿Dónde verlo? Maraca Club (Palma)

Sábado, a las 23:00 horas

Entrada: 5 euros



-La nit de Catalina Homar

Al espacio teatral sa Societat de Calvià, donde llega, por fin, La nit de Catalina Homar, la producción del Teatre Principal de Palma, escrita por José Carlos Llop. La actriz Catalina Solivellas interpreta a Catalina Homar, la amante más conocida del Arxiduc Lluís Salvador. Interesante propuesta para conocer un poco más de la vida de esta mujer.

¿Dónde verlo? Teatro sa Societat, Calvià.

Sábado, a las 20:00 horas

Entrada: 12 euros

A ver, si es que aún no la han visto, La classe, obra con texto de Sergi Baos y dirigida por Joan M. Albinyana que estará este fin de semana en el Auditori d'Alcúdia. En el escenario, Rodo Gener y Pedro Mas. Se trata de una coproducción del Principal de Palma.

¿Dónde verlo? Auditori d'Alcúdia

Sábado, a las 21:00 horas

Entrada: 15euros

- Llum trencada

Al Teatre d'Alaró, a ver Llum trencada, el montaje teatral construido por las dramaturgas Aina Salom y Carme Planells a partir del libro Dones republicanes. Memòria de la Guerra civil a Mallorca. Se trata de una producción de Iguana Teatre interpretada por Irene Soler, Catalina Florit y Marina Domínguez. Esta función se enmarca dentro del festival S'apuntador.

¿Dónde verlo? Teatre d'Alaró

Sábado, a las 20:00 horas

Entrada: 5 euros

- La Bella y la Bestia (musical)

A emocionarse en el Teatre de Lloseta con el musical La Bella y la Bestia (con música de Rafel Brunet).



¿Dónde verlo? Teatre de Lloseta.

Sábado, a las 18:00 horas

Entrada: 15 euros



- Depedro

Todo va a salir bien es el grito de guerra de Jairo Zavala, Depedro, y su último trabajo que presentará mañana en Palma. Es una oportunidad de volver a interpretar parte de su cancionero una vez que las composiciones han pillado el sabor de la barrica de cientos y cientos de conciertos.



¿Dónde verlo? Es Gremi

Sábado, a las 21:00 horas

Entrada: 18 euros (+ gastos) anticipada; 22 en taquilla



-Anier, en Es Gremi

Anier se metió en el rap "por casualidad", como dice en la canción Fuego a tregua, pero acumula constantemente seguidores. Su secreto es la combinación de sensibilidad y furia, vista en Stormzy, Mala Rodríguez o Mike Skinner que, como ella, no tienen miedo a desnudarse.



¿Dónde verlo? Es Gremi

Sábado, a las 23:00 horas

Entrada: anticipada 10 euros (+ gastos); en taquilla 13

Domingo

-Aga Derlak Trio

A sa Congregació de sa Pobla para ver Aga Derlak Trio, un concierto de jazz enmarcado dentro del festival Alternatilla. Riesgo y valentía son las palabras que mejor les defininen.



¿Dónde verlo? sa Congregació

Domingo, a las 20:30 horas

Entrada: 15 euros



Miércoles

- Cantata del Rei en Jaume

Al Teatre Principal, a ver el acto por exelencia del Cor del Teatre Principal, que ha celebrado, durante el año 2018, los primeros 35 años desde su creación. Este concierto será con la Orquestra Simfònica de les Illes Balears donde ambas formaciones interpretarán, diez años después de su estreno en el Principal, laCantata del Rei en Jaume I, una composición d'Antoni Parera Fons (Premio Nacional de Música 2017) con letra de Guillem Frontera.

¿Dónde verlo? Teatre Principal de Palma

Miércoles, a las 20:00 horas

Entrada: Entre 8 y 25 euros



-Maraca Fest

A la Maraca Fest del Gran Maraca Club, en Palma, donde la pujante banda madrileña Carolina Durante, la banda de moda, que acaba de posicionarse en el número uno en ventas en iTunes con su nuevo tema Perdona (ahora sí que sí), en el que colabora Amaia Romero, ganadora de OT 2017 y representante este 2018 en el Festival de Eurovisión, se encontrará con su público mallorquín. Esa misma noche también actuarán en la sala Biznaga, Desenterradas y Puñal. La after party, Enjoy&Division, correrá a cargo de Pepe Arcade + Melohman.



¿Dónde verlo? Gran Maraca Club, plaza del Vapor

Miércoles, a las 23:00 horas

Entrada: anticipada, 12 euros. En taquilla, 15

-Presentación del tercer álbum de Jansky, This is electroverse

A conocer Taca Studio porque allí harán su Premiére Party los de Jansky. Allí, el dúo presentará la edición de su tercer trabajo de estudio, This is electroverse. En la fiesta no faltarán las sorpresas musicales, la poesía, el arte, la cerveza y quién sabe qué más, porque si una cosa tienen es que Jansky siempre están dispuestos a sorprender. Espectáculo asegurado.



¿Dónde verlo? Taca Studio (Carrer Sant Feliu 17, Local 12, Palma)

Miércoles, a las 20:00 horas

Entrada: gratis



-'Muerte en el Nilo'

La versión de Víctor Conde de Muerte en el Nilo, el clásico de Agatha Christie que se estrenó en formato teatral en el año 1942, se instalará durante tres días en el Auditòrium de Palma. Se trata de una revisión de la historia desde un punto de vista contemporáneo, interpretada por un elenco joven.