La agenda cultural del sábado en Mallorca

- Mikel Erentxun, sin descanso y sin sombra

Mikel Erentxun (Caracas, Venezuela, 1965) está de vuelta de todo, o de casi todo. El que fuera componente de uno de los grupos más grandes del pop español de los 90, el trío donostiarra –luego dúo– Duncan Dhu, con el que compuso clásicos como Ojos negros o Cien gaviotas, regresa a Palma este sábado, al Auditòrium, para desgranar el contenido de un álbum cargado de amor y desamor, El hombre sin sombra, doce canciones –el mismo número que sus discos en solitario– con las que explora la nostalgia en un ejercicio de intimidad y retrospección.

Un trabajo que, según sus propias palabras, es una especie de montaña rusa, en la que andaba subido mientras escribía unas canciones interpretadas desde el corazón, en clave acústica y minimalista. Cicatrices, en la que canta "sangra el amor, entre las ruinas de Babel, mírame, fuimos espejos y ahora somos niebla en el desierto"; El amor te muerde los labios al besar; la balada Llamas de hielo; Dos estrellas; la triste Libélulas; Deshielo; o la positiva Héroe son algunos de los temas que podrán escucharse en el Auditorium. Un concierto del que espera surja la magia, esa conexión público-artista que, en cuanto se produce, le hace sentir "un subidón terrible", ha confesado en más de una ocasión. Nueve de esas doce nuevas canciones las ejecuta en el disco junto a la voz de Maika Makovski, una artista que no deja de sorprenderle. La presentadora de la Hora Musa no estará en el Auditorium, pero sí su banda, compuesta por Marina Iñesta a los teclados y guitarra, Fernando Macaya al bajo y Carlos Aranzegui a la batería.

Quizá Erentxun, admirador de Dylan, al que imita en esa gira sin descanso –en 32 años de carrera no ha habido un solo año en el que no haya dado un concierto–, estrene en Palma alguna canción de su siguiente disco, en el que ya trabaja. Quizá también se atreva con algún himno de su etapa con Diego Vasallo y anteriormente con Juan Ramón Viles (los Duncan Dhu), o con alguna composición de Tom Petty, icono del rock al que admira y del que lloró su pérdida hace ahora un año. Para saberlo habrá que estar ahí, en el Auditorium, pendiente de un músico que confiesa no preparar sus actuaciones. "Nunca ensayo", asegura..



¿Dónde verlo? Auditorium de Palma

Sábado, a las 21:00 horas

Entrada: entre 38 y 42 euros

-'La ternura'

El dramaturgo y director Alfredo Sanzol, ganador del Premio Nacional de Literatura Dramática y un Premio Max, se reencuentra con el público mallorquín tras triunfar la temporada pasada en el Principal con La respiración. En esta ocasión pondrá en escena La ternura, una comedia que engancha y que asegura carcajadas durante dos horas.

"Es una obra muy divertida, muy blanca, perfecta para ver con niños o con alguien que no está muy acostumbrado a ver teatro. Es un espectáculo perfecto para iniciáticos porque tiene algo de comunión, de pasar un buen rato", defiende el actor Javier Lara, que interpreta el personaje de Azulcielo.

Junto a él integran el elenco Elena González, como la reina Esmeralda; Natalia Hernández (la princesa Salmón); Eva Trancón (la princesa Rubí) y Juan Antonio Lumbreras (el leñador Marrón).

La obra cuenta la historia de una reina que odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad y sus dos hijas. Las tres recaen en una isla desierta en la que esperan no volver a ver a un hombre en su vida con la mala suerte de que en esa isla viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver a una mujer en su vida. Aquí comienzarán las aventuras, los enredos, hechizos, engaños, enamoramientos y confusiones. Seres mágicos, situaciones imposibles y amores posibles para uno de los montajes más esperados de la presente temporada del Teatre Principal de Palma.

¿Dónde verlo? Teatre Principal de Palma

Sábado, a las 20:00 horas

Entrada: entre 8 y 25 euros

-'Troia, Una veritable odissea!'

Construido a partir de los relatos de La Ilíada y La Odisea, Cor de Teatre representa Troia. Una veritable odissea!, un espectáculo polifónico-teatral para todos los públicos en el que a cada acción le corresponde una frase musical. Un montaje, con dirección de David Costa, para viajar por los episodios más emocionantes de estos dos poemás épicos fundacionales de la cultura europea.

¿Dónde verlo? Auditori de Manacor

Sábado a las 19:30 horas y Domingo a las 18: horas

Entrada: entre 24 euros

-Oscar D'León

Oscar D'León triunfó en su última visita a la isla, en el Palma Arena, y con ese propósito, el de volver a conquistar a los suyos, regresa a Mallorca, en esta ocasión a Es Gremi. El cantante venezolano, uno de los máximos exponentes de la salsa de toda la historia, es conocido a nivel mundial por varios sobrenombres, como los de 'sonero del mundo', 'el bajo danzante', 'el león de la salsa' o 'el faraón'. Además de sonero también es un extraordinario showman: con su inseparable bajo suele bailar como si se tratara de su pareja. Se le considera uno de los mejores intérpretes de la música afrolatina de todos los tiempos y se encuentra sin duda entre los artistas venezolanos con más proyección en el exterior.

En 2013 se convirtió en el primer músico venezolano en recoger un Premio Grammy Latino. Entre sus trabajos destacan títulos como Así soy o Infinito.