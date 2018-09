Es finde... con Víctor M. Conejo (21, 22 y 23 de septiembre)

Música

Viernes 21

Al Carnie-Fest, porque es la fiesta anual de aniversario del estudio de tatuaje Carnivale, porque ellos son el old-school bien entendido y mejor ejecutado en el gremio, porque sus cumpleaños con tradicionalmente una maravilla de apuesta por americana, rock y country de raigambre, porque todos los años hacen el esfuerzo de traer varios grupos de fuera de la isla, y porque tienen el detallazo, el estilazo y el regalazo de ofrecerlo todo gratis.

Carnie-Fest: Amanda Ann Platt & The Honeycutters (EE UU) + Copper Viper (ING) + Fame & The Flames + Rob Corcoran for Kids (IRL). Es Baluard (Plaça de la Porta de Santa Catalina 10), 19-0:30 h.

Al quinto aniversario de Adia Edicions, porque a todo valiente aventurero que se atreva a dedicarse a la publicación de libros hay que jalearlo, porque habrá poesía, música, gastronomía y, por supuesto, libros.

5è aniversari Adia Edicions: presentado por Josep Pedrals + Vinos de Son Alegre & Embotits Munar + Concierto de Murder & Joan Vigó + Ocellada con Glòria Julià & Víctor Leiva + DJ, trui, llibres... Esglèsia vella de Calonge, a partir de las 20 h.

Al segundo aniversario del Brooklyn, porque los sótanos con carisma hay que cuidarlos en toda ciudad que se precie de ser obscenamente moderna, porque se han convertido en un buen referente de la electrónica tan efectiva como sin piedad, y porque como es de esperar habrá nómina ampliada de habituales e invitados.

2º aniversario Brooklyn: Squeegee King + Chitowsky + Kiko Melis + The Southnormales + Maorizzio + Bruzzone + Tato. Brroklyn Club (Dameto 6, Santa Catalina), 21-5 h.

Al arranque de temporada de Sa Lluna en Inca, porque son un punto de encuentro ineludible de la farra en la part forana, porque apuestan por las sesiones extasiantes de temazos contemporáneos, sean de indie, rock o electrónica, porque apuestan por los grupos locales, y porque constantemente traen invitados de lustre de la península como el músico y productor David Van Bylen.

Opening & 21 aniversary: David Van Bylen + Turnedo + DJ Ferri. Sa Lluna (Born 14, Inca), 0-6 h.

Al BassVariat, porque es un nuevo encuentro con la poderosa escena local de rap, reggae, dancehall, drum&bass, jungle y etcétera, y porque son más que solventes y acreditados.

BassVariat: Rastafairy + Mono Blau + Bob y Los Pibes + King Perkal. Sonorizado por Totem Soundsystem. Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), 23-5 h., 5 € con cerveza.

A la nueva edición de las sesiones de grabación con público en Ca´s Retratista, porque tiene un encanto y un gancho especial poder ser testigo del registro de música en directo, y porque en esta ocasión lo protagonizará un grupazo de surf instrumental.

Sesiones de grabación con público: Reservoir Tones. Ca´s Retratista (Des Pujol 10, Montuïri), 19:30 h., taquilla inversa.

Sábado 22

Al concierto de Maria Arnal y Marcel Bagès, porque son un dúo que ha fascinado bastante con su revisión contemporánea y al mismo tiempo asequible del folclore tradicional, porque plantean soluciones clásicas y fórmulas modernas que casan con suficiente personalidad.

Maria Arnal & Marcel Bagès: Presentación de 45 cerebros y 1 corazón. Teatre Principal (Riera 2A), 20 h., 8-20 €.

Al jaleo por el cuarto aniversario de la cerveza artesana mallorquina Forastera, porque arman un buen pitote con comida callejera, música y por supuesto cerveza, porque está hecha con tanta componente autoral como amor.

4º aniversario cerveza Forastera. Streetfood + Guinea Pig Sound + Forastera Specials. Av. Constitució (Alaró), 16-23 h.

Al concierto de Josep Pedrals i Els Nens Eutròfics, porque es pop y poemas, porque los son textos acrobáticos del primero musicados de manera tan certera como irónica, y porque es el cierre del excelente ciclo La Lluna en vers.

Cierre del ciclo La Lluna en vers: Josep Pedrals i Els Nens Eutròfics. Casa museu Llorenç Villalonga (Bonaire 25, Binissalem), 20:30 h., 12 €.

Al nuevo sarao de Nou Renou, porque son siempre un bombazo de punk&rock&roll, porque la distorsión es más sana que la quinoa, y porque habrá jornada doble para duplicar el goce y el pogo.

Nou Renou presenta: Nit des ferro #1 con Patsy (Nueva Orleáns) + Pena máxima + Haus Frauen + DJ Rafa Murillo (Casa Planas, Av. Sant Ferran 21, 21-23:30 h., 6 €). Nit des ferro #2: Shis Unusual (Buenos Aires) + DJ Fata Morgana + DJ Stop War (Maraca Club, Poeta Francesc Fiol i Joan 1, 23:30-5 h., 3 €).

Al DubTown, porque es un encuentro internacional de música dub, porque es un fiestote alrededor de los ritmos pegadizamente macilentos, y porque la nómina de artistas es amplísima e internacional.

DubTown. Trobada internacional de dub: Nomadix (ING) + Jah Massive (SUE) + Nyahbinghi Dub Sound System (VEN/MAD) + Fuaka + Jaume Mas + Atma Shakti + Sirocco + Mondbass + Dubjuggler + Atàvik + Dub Inmersion + Rootical Stone Vibes + Island Roots + Mas Vibes. Can Escarrintxo (Pollença), 12-1:30 h., 15 €.

A la nueva edición de los fiestotes Jukebox, porque son un venerable bullicio de drum&bass, jungle, booty, electropical y etcétera, y porque es la nueva evidencia de que la escena local se basta por sí sola para hacerlo bullatear.

Jukebox #6: Lups Digga + Ritme DJ´s (Bocabeats b2b Lleig aka Mad Matt) + Lost Sherpa + Amoniako b2b Rastafairy. Sonorizado por Totem Soundsystem. Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), 23-5 h., 6 € con cerveza hasta la 1:30 h., después 9 € con cerveza.

Al fiestón por el centenario del Bar Des tren, porque es uno de lo locales más carismáticos de Sa Pobla y de la isla, y porque la variada propuesta de grupos y DJs asegura un divertido despiporre.

Centenari Bar des Tren: Vostok + Aftersuns + The Cassettes + DJ Nobisaki + DJ Mao. Plaça d´es tren 6 (Sa Pobla), 12-2 h.

Al concierto de Salvatge Cor y Mireia Flores, porque los primeros son unos de los grupazos con más acendrada personalidad del pop-rock en la isla, y porque la segunda es la cantante del extraordinario combo de indie rock Ombra.

No hi ha temps presenta: Salvatge Cor + Mireia Flores. Calidoscopi Espai d´Art (Coves dels hams 6, Manacor), 18:30 h., 7 €.

Al Dinar de fresques, porque es una iniciativa de la Assemblea Antipatriarcal de Manacor para evidenciar que el feminismo está en la calle, porque juntar ocio y reflexión es una fórmula más que efectiva y más que válida.

Dinar de fresques: Vermut + Concierto Sweet Poo Smell + Comida popular. Ateneu Lo Tort (plaça Joan March 6, Manacor), a partir de las 12 h.

Más saraos

Al nuevo capítulo del bendito ciclo AlcúdiaJazz, porque es una de las joyas de la temporada, porque ya son 18 años ofreciendo un producto cultural de altura impagable, y porque siguen empeñados en ello programando joyacas como un concierto conjunto del gran músico local Toni Cuenca y el enorme, casi monstruoso Jorge Pardo.

XVIII AlcúdiaJazz: Toni Cuenca Trio + Jorge Pardo + Banda municipal de música de Alcúdia. Domingo en Auditori d´Alcúdia (Plaça de la Porta de Mallorca s/n), 20 h., 18 €.

Al vermut del muy carismático Can Moix de Felanitx, porque apuesta no solo por uno de los aperitivos de moda sino además por el musicote de los Reservoir Tones, porque habrá por tanto buena bebida, comida y gran surf instrumental.

Vermout a Can Moix: Reservoir Tones. Domingo (Horts 67, Felanitx), a partir de las 13 h.

A la velada Veus i versos, porque es un duelo de gallos entre poetas y glosadors, porque es un enfrentamiento entre improvisadores que puede alcanzar cotas míticas.

Veus i versos. Duel de galls. Con Josep Pedrals i Mateu Xurí. Domingo en el jardín de Can Alcover (Sant Alonso 24), 12-14 h.

Al cierre de temporada de los MondayOff, porque arrancaron en el Moai pero su éxito masivo ha obligado a llevarlos al Miama, porque han dinamizado y enriquecido los lunes de todo el verano con electrónica fresca y necesariamente hedonista.

Miama MondayOff Closing Summer: The Southnormales + Ralfus + Raisol + Valerio b2b Chitowsky. Lunes en Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, Can Picafort), 17-0 h.

A la nueva edición de Vinilate, porque es un encuentro con el jazz y los vinilos como leitmotiv, y porque es en el encantador espacio de L´Antiquari.

Vinilate. Club de vinilos. Todos los miércoles en L´Antiquari (Arabí 5), 20-23 h.

A la fiesta presentación de las actividades del Casal de barri del Puig de Sant Pere, porque además de conocer sus siempre variadas y amenas propuestas se podrá picotear y sobre todo bailotear.

Fiesta en el patio del casal: Presentación actividades + Dindi & DJ Miranda. Jueves en el Casal de barri del Puig de Sant Pere (Corralasses 4), 19:30-23:30 h.

Escena

A ver ¡El último que apague la luz!, porque es vieja escuela en el sentido más generacional que se pueda decir en este país, porque se trata de un texto del histórico, quiera uno o no, Antonio Ozores, porque es un tipo de humor que no será por llevar décadas de fogueo.

¡El último que apague la luz! Con Emma Ozores y Juan Anillo, escrita y dirigida por Antonio Ozores. Auditòrium (Passeig marítim 18), 28 €, vie-sab 21 h., dom 19:30 h.

A la jam de comedia y monólogos en el Manhattan, porque se reúne gran parte de la nueva hornada de cómicos locales, porque es la ocasión ideal para descubrir nuevos talentos, porque quien se ha movido mínimamente sabe que existen y los hay hasta brillantes, y porque hay invitado especial con al bilbaíno Axlor Riezu.

Jam de comedia y monólogos (Santi Liébana, Juma Fernández, Tolo Sansó, Jimmy Roca, Yunez Chaib...) + Axlor Riezu (Bilbainadas). Viernes en Cafetería Manhattan (Guillem Massot 4), 21:30-23:30 h., 5 €.

A ver al gaditano Juan Carlos Avecilla, porque este bailaor gaditano ganó el primer premio de coreografía en el Certamen Coreográfico de Danza Española en 2016, porque es un primer espada del flamenco que se ha formado y ha trabajado con lo mejor del género en España.

Juan Carlos Avecilla Flamenco Tic Tac Toe. Sábado en el Auditori Sa Màniga (Son Galta 4, Cala Millor), 20:30 h., 12 €.

A la nueva jornada del festival de artes escénicas S´Illo, porque es una maravilla de ambición y apuesta, porque este fin de semana toca teatro en estado acendrado.

Festival d´arts escèniques S´Illo. Sábado: El curso de tu vida, de Cía Qué jarte! (Sevilla), escrita por Bernardo Rivera (7´5 €, 21 h.) / Domingo: La meva Cristina, dirigido e interpretado por Aina Compte (7´5 €, 20 h.).

Es variat

Al segundo Street Food Festival de Paguera, porque es una apuesta más por las caravanas vintage y la gastronomía concreta pero con ambición, y porque redondean la propuesta con música, actividades infantiles, pasacalles, concursos y etcétera.

II Street Food Festival de Paguera. Viernes y sábado en plaza Torá (Paguera), 17-1 h.

Al retorno del Weekbikining, porque es una propuesta de los benditos de La Tortillería, porque a todo lo que organicen hay que peregrinar, y porque su propuesta de llonguets, tortilla sorpresa semanal y tapa del día es bastante invencible.

Weelbikining. Viernes en La Tortillería (pl. Quartera 1), 13:30-19 h.

A la nueva edición de la Fira del llibre anarquista, porque todo lo que sea sembrar en reflexión, crítica y lucha debe ser bienvenido, porque hilarán su discurso en torno a dos líneas de máxima actualidad como feminismo y territorio, porque habrá distribuidoras, editoriales, librerías y artistas tanto locales como foráneos, y porque complementará el evento con la correspondiente comida vegana.

VI Fira del llibre anarquista. Viernes a domingo en Parc de ses veles (18-0 h. / 10-0 h. / 10-20 h.).

A la nueva exposición de Diego Ingold, porque su talento como actor e improvisador es de sobras conocido, y porque su faceta de artista no es menos reconocida y valorada.

Diego Ingold: Retratos a un montón de gente que no conozco, pero que no me importaría conocer. Comisariada por Mar Campuzano. Viernes en Espai Xocolat (Font i Monteros 18), 19 h.

A la presentación de Unos cuerpos, porque es el nuevo libro de Ruth Miguel Franco, porque la voz de esta autora no es que sea personal sino que llega a cotas de magnífica singularidad, y porque causa casi ansia descubrir cómo ha vertido su prosa y su poesía en un conjunto de siete ensayos en torno al cuerpo.

Presentación de Unos cuerpos, de Ruth Miguel Franco. Viernes en La Biblioteca de Babel (Arabí 3), 20 h.

A la conferencia de Boris Izaguirre, porque es blando y facilón, ergo es masivo, porque una analogía lacerantemente realista señalaría que su perfil mediático no va más allá de los Jorge Javier Vázquez de turno, y que es un Antonio Ozores de la literatura, normal por tanto que haya sido finalista del premio Planeta.

Ciclo de literatura Universos literarios: Boris Izaguirre. Lunes en CaixaForum (Pl. Weyler 3), 19 h., 4 €.

Al estreno del documental Tot inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes, porque es una producción de un colectivo que desde sus inicios se ha querido posicionar como exigente y radical en el mejor de los sentidos, porque es de esperar un retrato tan fiero como fidedigno.

Estreno del documental Tot inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes. Jueves en Cine Ciutat (Emperadriu Eugènia 6), dos pases, a las 19 y 21 h.

A la Ruta del llonguet, porque todos los miércoles 35 establecimientos ofrecen el pan tradicional mallorquín más bebida por solo 2´5 €.

IV Ruta del llonguet. Todos los miércoles hasta el 31 de octubre.

A la exposición colectiva Ells i nosaltres, porque analiza la evolución de la relación entre humanos y animales a través de propuestas artísticas contemporáneas y obras históricas de referencia, y porque incluye nombres como Alÿs, Agasse, Goya, Navares, Miró, Vasconcelos, Barceló, Horn, Picasso, Maddin, Hirst, Beuys, Valldosera o Iché.

Ells i nosaltres. Es Baluard (Pl. Porta Santa Catalina 10), hasta el 3 de febrero.

Nueva temporada de un fiestón (I): Tardeo del Kaelum

Al arranque de temporada del Tardeo del Kaelum, porque lo peta y lo sabes, porque las colas son perennes toda la tarde, porque interpretan el populismo mejor que nadie y con tanta amplitud musical como dignidad actitudinal, porque tienen invitado esplendoroso, y porque también pinchará vuestro seguro admirador, esclavo, amigo y siervo Conejomanso.

Tardeo Palma Opening: David Van Bylen + Oliveros + Conejomanso. Kaelum Club (Av. Argentina 1), 16:30-22 h.

Nueva temporada de un fiestón (y II): Vermuteo en el Syndeo

Al arranque de temporada del Vermuteo del Syndeo, porque tienes el tremendo gancho de un espacio de estética contemporánea singular y su amplia y espectacular terraza, y porque empiezan con la infalible vena fiestera y bailonga de Pep Noguera.

El vermuteo del Syndeo: Vermuteque con Pep Noguera. Syndeo Restaurant & Lounge (hotel Innside Palma Bosque, Camilo José Cela 5), 12:30-16:30 h.