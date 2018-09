Es finde hay que ir a...

Música

Viernes 14

Al Goletart, porque es la nit de l'art de Binissalem, porque las nits son unos saraos eficazmente diversos y heterodoxos con el arte como epicentro que han proliferado en los últimos años por la part forana, y porque la amplia nómina de artistas se complementa durante dos días con música y gastronomía.

Goletart. Viernes y sábado en Binissalem, 20-0 h., programa completo en ajbinissalem.net.

Al festival The Landing, porque son tres días de música, actividades varias y buenrrollismo en general en ese nuevo espacio que es la antigua cárcel, porque se anuncia como una cita de "disco cósmico", porque es de suponer que entre treintaypico artistas y numerosas actividades paralelas uno puede encontrar el divertimento y el descubrimiento de la semana.

Festival The Landing. Djs, foodtrucks, mercadillo, performances, yoga... Viernes a domingo, 60 € (gratis el viernes), Sa presó (carretera de Sóller), 11-0 h.

A la nueva edición de los fiestones Ecosystema Tropical, porque son únicas en su concepción de fusionar soundsystem y sonidos tropicales, y porque en esta ocasión arman una suerte de alineación de jugones locales y se juntan con unos de los protagonistas de las fiestas tremendas de similar palo Ritme!

Ecosystema Tropical meets Ritme!: Lleig + Ciclogénesis Explosiva+ Wateq. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23-5 h., 7 € con cerveza.

A la jornada Cumples y vinilos en la tienda Voltor Record Store porque aprovechando onomásticas varias se pinchará house y tecno chichoso en riguroso e integrista vinilo en su mona terraza.

Cumples y vinilos: Manolo aka Magdaleno + Nico aka Rhagutesku + David. Voltor Record Store (Mosaic Café, Joan Miró 5), 19-0 h.

Al concierto de Turnedo, porque bordan sus versiones de indie español, porque sus maneras y el éxito popular de sus actuaciones evidencian por enésima vez que la música alternativa no existe, solo la buena y la mala.

Turnedo + Niño Caracol + Truco o Trato. Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1), 23-5 h., concierto a las 0:30 h.

Sábado 15

Al Goletart (ver viernes).

A la fiesta swing en Ca Na Susi, porque una de las escenas de mayor tirón organiza una jornada en un precioso hotel rural con todos sus atractivos, desde el paisaje hasta la piscina, y porque los complementos gastronómicos estarán a la altura en distinción.

Mallorca Illusions presenta: Swing Pool Party. Ca Na Susi (carretera de Valldemossa km. 1'090, al lado de S'Esglaieta), 12-20 h.

A la Verema Urbana, porque el verano aún no ha acabado y sigue habiendo numerosas actividades al fresco, y porque se trata de conocer y disfrutar de tradiciones populares al mismo tiempo que se goza con música y gastronomía.

Verema Urbana: Gegants de Santa Maria + Xeremiers + Vermut & vi + Foodtrucks + Música. 7103 Petit Celler (Albert Borguny 1, Binissalem), a partir de las 11 h.

Al festival The Landing (ver viernes).

Al nuevo episodio del ciclo Mon de Sons, porque programan maravillas del pop delicado y también intenso de toda europa, porque es la típica propuesta para acudir de manera incondicional y descubrir tesoros musicales.

Mon de Sons: Stuart Neville + Emma Lohan + Marcus Stone. Casa Planas (Av. Sant Ferran 21), 20-23:30 h., 7 €.

Al nuevo capítulo del histórico ciclo Alcúdiajazz, porque todos los años programa joyas, porque en esta ocasión trae de vuelta a la isla a un portentoso jugón local de la notable colonia mallorquina curtida en el conservatorio de Ámsterdam, una de las mecas del jazz contemporáneo con firme base en la vieja escuela.

Alcúdiajazz: Pere Bujosa Quintet. Auditori d'Alcúdia (Plaça de la Porta de Mallorca s/n), 21 h., 18 €.

Al fiestote Safari & The Landing, porque aprovechando el festival de todo el fin de semana de estos últimos en Sa Presó programan una jornada nocturna de electrónica hedonista con intención trascendente pero también muy bailable, porque habrá invitados del festival pero también una selección de la siempre infalible cantera local de Djs.

Safari & the Landing: Kiko Melis + Johan Solo + Tap_On + Weronika Banaszek + Dushan & Ainz + Rune Lindbaek + Los Del Ficus + Panjah Indi + Chitowsky + Raisol + Budi + AM Visuals. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23-5 h., entradas solo en puerta.

Al Festival per un Sàhara Lliure, porque con la voluntad de dar visibilidad a una situación insólitamente injusta aún a día de hoy no hay nada mejor que recurrir a la cultura y a la música.

Festival per un Sàhara Lliure: Julia Colom & Joan Arto + Marga Rotger + Ramon Rosselló & The Ramonics. Teatre Xesc Forteza (Pl. Miquel Maura 1), 20 h., 8 €.

Al Vermut electrónico del Milano Beach, porque tienes un club de playa encantador en primera línea, un DJ eficaz que redondea el privilegio del lugar y la colaboración de los benditos de La Vermutera.

La Vermutera returns at the Milano Beach, con T-Mark DJ. Milano Beach (Dunes s/n, Muro), a partir de las 12:30 h.

Al Sektember Fest, porque aún queda verano pero es una buena manera de despedir la temporada de manera oficiosa, porque el cabeza de cartel es el tremebundo y genuino Hombre Lobo Internacional, porque hay una sólida nómina de potentes grupos locales, y porque lo organiza un muy carismático bar de la part forana.

Sektember Fest: Hombre Lobo Internacional + Yoko Factor + Llimac + PD Pandereta. S'Altrebar Pizarro 16, Portocolom), a partir de las 19 h.

Al Underground Rap, porque es un minifestival con el hip hop más fiero como leitmotiv, porque habrá representantes de todas las islas además de invitados de fuera, y porque será en el carismático espacio de Factoria de So.

Underground Rap: Anto + Oddone + Felipe Paravelum & Dco + Ruben Lumier (Mallorca) + Potiflow (Ibiza) Saske & Asekas (Menorca) + Souljah Jerome & Swit Eme (BCN). Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), 21-1 h., 10 € c.c.

A la nueva edición de las fiestacas Fast Broken Beats, porque son punta de lanza en drum&bass, jungle y ritmos hermanos, porque se molestan en traer a solventes figuras de la península, y porque la armada local siempre está a la altura o incluso más.

Fast Broken Beats: DJ Mustio (La Alcarria) + Lups Digga + Maxiboom + Bassmatic. Basement Club (Ramon de Montcada 27, Santa Ponça), 23-6 h., 10 € c.c.

Más saraos

Al festival The Landing (ver viernes), domingo en Sa Presó.

Al cierre de temporada de los fiestotes Domingos al Soul, porque sus características sobradamente demostradas son poder de convocatoria y electrónica democrática, y porque se clausuran en la que ha sido su nueva sede, el impresionante skybar del hotel OD Portals.

Closing party Domingos al soul. Domingo en el skybar del hotel OD Portals (Av. Tomàs Blanes Tolosa 4, Calvià), 19-0 h.

A la fiesta de fin de temporada de las Sheela's Sunset Soul Sessions, porque en una finca con encanto de han ido juntando músicos e intérpretes de rock, blues, funk, jazz y etcétera de calidad buena, rebuena o incluso extraordinaria, y porque para el cierre la nómina de invitados es de traca y espamo.

Sheela's Sunset Soul Session #3: Sheela Gathright & Palma Groove Project + Spacecake International + Sirjo Cocchi + Pepe Ragonese + Pancho Ragonese. Domingo en Sheela's Playground (Biniali, ver ubicación en el evento de Facebook), 19-22 h., 10 h.

Al Tardeo Swing en el Mercat 1930, porque ofrece la música y el baile aún tan de moda y con tanto tirón popular y la posibilidad de complementarlo con la oferta gastronómica del Mercat.

Tardeo Swing en el Mercat 1930. Domingo frente al Mercat (Av. Gabriel Roca 33, 19-21:30 h.).

A ver el documental o no, concierto o no L'home més fascinant del món, porque es una invención de Marino e Marini, excelente grupo de versiones italouniversales, porque habrá muy buena música y sorpresas notables en el que se anuncia como "el primer documental en 4D", más allá de las simples tres dimensiones.

Compañía Marino e Marini presenta: L'home més fascinant del món. Domingo en el Teatre municipal de Bunyola (Andreu Estarellas s/n), 22 h., 5 €.

Al día gordo de las verbenas de Sant Mateu en Bunyola, porque habrá Nit de tapes y conciertos con grupazos locales y locomotoras del jazz latino como Timba Tumbet.

Sant Mateu 2018: Nit de tapes & Marzo/Naile Sosa + Timba Tumbet + Xibiu + Xango Trio. Jueves en Bunyola a partir de las 21:30 h.

Al concierto de Chepito i els Mambo-Cha, porque es un combo menorquín fascinado con el sonido añejo de las charangas cubanas, porque interpretan con fidelidad y suficiente personalidad propia la música cubana de los años 40 y 50 respetando además la instrumentación y el estilo originales.

Chepito i els Mambo-Cha. Jueves en Casa Planas (Av. Sant Ferran 21), 20 h., 6 €.

Escena

A la nueva jornada del festival de artes escénicas S'Illo, porque es una maravilla de ambición y apuesta, porque este fin de semana toca microteatro, tapas, cine y conferencia.

Festival d'arts escèniques S'Illo. Sábado microteatro, vino y tapas, domingo cine y conferencia, programa completo en cantimoner.org.

A ver Pariéntesis, porque es una obra teatral de los muy talentosos hermanos Ingold que se anuncia como escrita al mismo tiempo por toda su familia, porque dada la trayectoria de estos dos creadores merecen acudir con los ojos cerrados y las entendederas bien abiertas.

Pariéntesis. Escrita por Clara y Diego Ingold y toda su familia. Viernes y sábado en Sala Delirious (Mateu Enric Lladó 12), 21:30 h., 10 €.

A ver La importancia de saber doblar un mapa, porque es una propuesta de improvisación teatral llevada a cabo por más que curtidos ases del género, porque la sorpresa y hasta el embeleso pueden surgir de lo no planeado.

La importancia de saber doblar un mapa. Con Marina March, Raquel Bustos y Diego Ingold. Domingo en Café A tres bandas (Pl. Barcelona 20 bajos), 20:30 h., 8 €.

Es variat

A la nueva edición del mercadillo Tira'm els trastos, porque su amplia oferta de ropa, complementos, decoración, reciclaje, artesanía y segunda mano es bastante insuperable, y porque pinchará la perspicaz y bastante infalible Aina Losange.

Mercadet de segona mà Tira'm els trastos. Sábado en el Puig de Sant Pere, 10:30-14:30 h.

A la proyección del documental Blai segons Blai Bonet, porque es un paseo en primera persona por los escenarios vitales del novelista, poeta y crítico de arte, porque su obra fascinó a autores como José Agustín Goytisolo, porque se podrá ser testigo de la última entrevista al de Santanyí, y porque al finalizar se podrá disfrutar del lujo de un coloquio con el guionista de la obra.

Proyección del documental Blai segons Blai Bonet, de Rafel M. Creus. Coloquio posterior con el guionista. Viernes en Teatre municipal de Santanyí (Bisbe Verger 38), 21 h.

A la inauguración de la exposición de Michael Swaney, porque con ella la galería L21 arranca la temporada, porque hay centro expositivos que son referente infalible en riesgo, ambición y criterio en arte contemporáneo, y porque pinchará el admirablemente inclasificable Pedro Servera.

Opening: Michael Swaney: Here I am, here I am. How do you do? + Pedro Servera DJ. Viernes en la galería L21 (Ferrers 25, polígono Son Castelló), 19-0 h.

A la nueva convocatoria del mercadillo de Sant Magí, porque en horario veraniego ofrecen antigüedades, segunda mano, arte y artesanía, reciclaje, música en directo, animación infantil, gastronomía y etcétera.

Mercadet de Sant Magí. Sábado en la plaça de la Verge del Miracle (Santa Catalina), 20-0 h.

A la inauguración de la exposición colectiva Ells i nosaltres, porque analiza la evolución de la relación entre humanos y animales a través de propuestas artísticas contemporáneas y obras históricas de referencia, y porque incluye nombres como Alÿs, Agasse, Goya, Navares, Miró, Vasconcelos, Barceló, Horn, Picasso, Maddin, Hirst, Beuys, Valldosera o Iché.

Ells i nosaltres. Inauguración jueves 20:30-21:30 h. en Es Baluard (Pl. Porta Santa Catalina 10).

A la inauguración de Precollapse, porque es la nueva exposición individual de Grip Face, porque su discurso y sus maneras hace tiempo que sobrepasaron la voluntad de estilo para instalarse plenamente en la personalidad marcada y reconocible.

Grip Face: Precollapse. Inauguración jueves en Pep Llabrés Gallery (Sant Jaume 17), 20 h.

A la inauguració de Baleta / Campano / Claramunt '80, porque a través de la obra de tres reputados artistas se revisitará la huella que dejaron en el arte contemporáneo de la Mallorca de los años 80.

Baleta / Campano / Claramunt '80. Jueves en 6a Galeria d'Art (Puresa 8), 19-22 h.

A la presentación del ensayo Pensamiento monógamo. Terror poliamoroso de Brigitte Vasallo, porque el poliamor es una de las tendencias contemporáneas a las que más la pena merece acercarse sea por tener mera información o, quién sabe, para dar un vuelco a la propia vida.

Presentación de Pensamiento monógamo. Terror poliamoroso de Brigitte Vasallo. Jueves en Los Oficios Terrestres (Joan Miró 62), 19 h.