¿Qué hacer este fin de semana en Mallorca?

Joan Manuel Serrat, revisitando el Mediterráneo

Ahora, totalmente recuperado, Serrat retoma su gira, y lo hace en Palma, en el Palacio de Congresos, dispuesto a bucear en su álbum más exitoso, Mediterráneo, 47 años después de su publicación.

"Ya estoy bien, disfrutando un poco del descanso. He estado tratando de colaborar en lo que he podido para poner las cosas en orden lo antes posible, básicamente. He leído mucho, hablado muy flojito y procurado de no cruzarme con factores que me impidieran estar en pie el próximo 8 de septiembre", confesó Serrat a este diario hace unos días.

El mar será el elemento principal de todo el concierto, que estará centrado en un disco que, en palabras de su autor, supuso una sorpresa: "Cuando haces algo, una canción, un álbum, esperas lo mejor. Pero el tiempo y la gente se ocupa de él. Este es un disco del que todas las canciones han tenido sus momentos gloriosos, no solo la canción Mediterráneo. También Aquella pequeñas cosas, Pueblo blanco, Lucía. Muchas han tenido sus momentos de gloria individual. Es un disco muy redondo, por eso me siento muy satisfecho de ello. Y me hacía ilusión tocarlo todo junto, porque no tengo recuerdo de haberlo hecho, con todas las canciones", señala.

El músico barcelonés, de 74 años, bajo los focos desde 1965, cuando publicó su primera grabación, Una guitarra, ha titulado a la presente gira Mediterraneo Da Capo, expresión, esta última, que significa en italiano "desde el principio". "Hace casi medio siglo Serrat se embarcó en un frágil barquito de papel en busca de nuevos horizontes y, como Ulises, también se topó con cantos de sirena, con polifemos y cíclopes, se enamoró de bellas nausicas y circes, descendió al hades, el infierno y, después de haber sobrevivido a aventuras y peligros, vuelve hoy a casa, tal vez más sabio y convencido que antes", anuncian los responsables de uno de los conciertos más esperados de este verano. Una gira que ha vuelto a situar en la carretera a Serrat en solitario, tras sus satisfactorias experiencias con Joaquín Sabina, Ana Belén y Víctor Manuel.

En la presente gira, suele iniciar sus conciertos precisamente con la canción que da título al celebrado disco, un himno "serratiano" que fue elegido por la revista Rolling Stone como la mejor canción en lengua española del siglo XX. En la primera parte también sonarán otros temas como Qué va a ser de ti, Vagabundear, Barquito de papel, Pueblo blanco, Lucía y Aquellas pequeñas cosas, todos del LP que protagoniza la gira. Cantares, El horizonte, Penélope y Hoy puede ser un gran día son otras canciones que no faltan en sus actuaciones. Sobre las tablas le suele acompañar un sexteto formado por Ricardo Miralles (piano), José Mas Kitflus (teclados), David Palau (guitarra), Vicente Climent (batería), Tomás Merlo (bajo) y Uxía Amargós (viola).

Música

Fechas: 8 de septiembre.

Lugar: Palacio de Congresos de Palma.

Eli Degibri, sabio del jazz



El saxofonista, compositor y director israelí actúa hoy en el Auditori d´Alcúdia al frente de su cuarteto. Actualmente trabaja en un homenaje al legendario Hank Mobley, una de sus grandes inspiraciones.

El reconocido saxofonista, compositor y director de banda israelí Eli Degibri actúa en el Auditori d´Alcúdia al frente de su cuarteto. Un concierto para tomarle el pulso a un músico que despliega sabiduría y talento en cada uno de sus conciertos. Su última grabación, Cliff Hangin, se estrenó a finales de 2015 y recibió los aplausos de la crítica especializada, entre ellos los de la revista DownBeat. Actualmente está trabajando en un homenaje al legendario saxofonista Hank Mobley, una de las grandes inspiraciones de Degibri, y concretamente a una de sus obras maestras, Soul Station.

Tom Oren (piano), Tamir Shmerling (contrabajo) y Evitar Slivnik (batería) son los músicos que arroparán a Degibri. La prensa especializada ha dicho del saxofonista israelí que es "un improvisador excepcionalmente melódico con un gran y atrevido tono tenor", que "tiene el potencial de ser una fuerza formidable en la evolución del jazz" o que es "un personaje fascinante que muestra impresionantes momentos tanto como intérprete como compositor".

Degibri ha grabado y ha actuado en directo intensamente desde mediados de la década de los 90 y ha formado parte del legendario sexteto de Herbie Hancock entre los años 1999 y 2002. En abril de 2012 fue uno de los músicos invitados a la celebración del primer día Internacional del Jazz en la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, junto con los mejores intérpretes de todo el mundo. .

Concierto

Fecha: hoy, a las 21.00 horas

Lugar: Auditori d´Alcúdia.

Plaça de la Porta de Mallorca, 3.

Venta de entradas en las taquillas.



Chenoa, ´+ humana´ pasa por Santa Ponça



Laura Corradini, Chenoa, se sube este viernes al escenario de la Plaça de la Pinada de Santa Ponça (00.00 horas) para interpretar nuevas canciones, las de su último cedé hasta la fecha, que lleva por título Soy humana, y algunos éxitos de su repertorio. Un disco cuya publicación se remonta a 2016, cuando se aupó a lo más alto de las listas de ventas, gracias a canciones como Entra en mi realidad, Nada es casualidad, Lágrimas o Libertad. La gira a la que actualmente está entregada Chenoa, + Humana, arrancó el pasado mes de junio y alcanzó uno de sus momentos estelares el pasado 10 de agosto, en el Festival ARTS d´Estiu en Pineda de Mar.

Música

Fecha: hoy viernes,

desde las 00.00.

Lugar: Santa Ponça.



I Festival Maldito, nueve horas dedicadas a la canción de autor

Muerdo, Albertucho y Mr. Kilombo son los cabezas de cartel de la primera edición del Festival Maldito, que se instala hoy viernes en Sa Possessió.

Un encuentro con el género de la canción en el que participarán hasta 19 artistas, como Daniel Higiénico, Jaime Anglada, Victoria Lerma, Alejandra Burgos, Riki López, Joan Xanguito, Tom Trovador, Lalo Garau o Marga Rotger. El festival está organizado por la plataforma Malditos Cantautores y patrocinado por Es Cantonet y no se limita solo a las actuaciones musicales, también habrá visuales en vivo, DJ y micro abierto para todos aquellos que quieran subirse al escenario a presentar sus canciones. El cartel lo completan, además de los ya citados, Pez Mago, Rafa Ferrá, Tina Servera, Maximiliano Calvo, Xenxo y Sheila Patricia. El micro abierto será conducido por Toni Txango, las visuales en vivo correrán a cargo de Diego Ingold y Blanca Alonso, y al acabar los conciertos amenizará la fiesta el DJ Funky Paella Selecta. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en entradium con descuento. Malditos cantautores es una iniciativa sin ánimo de lucro y abierta a la colaboración con todo tipo de entidades, locales y artistas cuya única razón de ser es impulsar la canción de autor, agrandar el público de este tipo de propuestas artísticas y generar una red estable de colaboración, intercambio y solidaridad. En definitiva, crear comunidad dentro del mundo de la cancion de autor.

Festival

Fecha: 7 de septiembre, viernes.

Lugar: Sa Possessió, Palma. Desde las 20 horas hasta las cinco de la madrugada.



Josep Maria Colom, Los 24 estudios de Chopin

El Festival Internacional de Música de Deià recibe el próximo jueves al pianista barcelonés Josep Maria Colom, quien a lo largo de su carrera ha brillado como intérprete y ha volcado su talento en infinidad de certámenes como jurado, caso del Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin de Polonia. Colom interpretará en Son Marroig los 24 estudios de Chopin, tres series para piano que se publicaron en la década de 1830. Una obra que influenció a otros músicos como Franz Liszt, Debussy, Prokófiev o Rajmáninov. El musicólogo polaco coetáneo Tadeusz A. Zielinski escribió, acerca del Op. 10, que "no sólo se convirtieron en una manifestación metódica de un nuevo estilo con sus fórmulas peculiares, sino también en un ennoblecimiento artístico de este estilo".

Danza

Fecha: 13 de septiembre, a las 20.30 horas.

Lugar: en Son Marroig, en la carretera

de Valldemossa a Deià.