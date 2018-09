Es finde, hay que ir a...

Viernes 7

A la fiesta presentación de la tercera temporada del programa de radio El maletín nuclear, porque es una joya de rock and roll, exótica y ritmos TT Shakers todos los martes en BN Radio (106.5 FM), y porque lo celebrarán como es canónico, que es con temazos en vinilo.

Presentación 3ª temporada El maletín nuclear con Clavo Pincha & Finito de Nou Barris. Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 23-4 h.

Al Galilea World Music, porque ofrece sonidacos como afrobeat, cumbia, reggae, funk, brasileira y hiphop en un pueblico con encanto para una noche del verano que aún permanece de la mano de un sabio en dichos géneros.

Galilea World Music con DJ Eridú. Plaça de l´Escolpidor (Galilea/Puigpunyent), 0-3 h.

Al nuevo capítulo del ciclo La lluna en vers, porque ofrece la delicadeza pop, folk y hasta jazz de dos creadores tan a tener en cuenta como la cantante Júlia Colom y el guitarrista Joan Arto.

La lluna en vers: Júlia Colom & Joan Arto. Fundació Mallorca Literària (Bonaire 25, Binissalem), 20:30 h., 5 €.

A la nueva edición de las fiestacas Dub Club, porque si llevan 59 convocatorias por algo será, porque son punta de lanza en sonidos dub, reggae, dancehall y ritmos hermanos, y porque siempre redondean su propuesta con sólidos nombres de la escena nacional y europea.

Dub Club #59: Moa Anbessa (ITA) + Dub Kontaktua + Fuaka + Aiaraldeko (País Vasco). Av. Germanies 126 (Inca), 14-23 h., 12 € (100 primeras entradas) / 15 € las restantes.

Al concierto de The Mallor-Kings, porque son el referente local del doo-wop, porque son estilosos en las armonías vocales y en las melodías rockanrroleras como casi ningún otro en la isla.

The Mallor-Kings. Espai Xocolat (Font i Monteros 18), 20:30 h.

Sábado 8

Al aniversario de El Barbero, porque es el fiestote de electrónica desenfrenada del finde, porque celebra el cumpleaños de un local histórico de La Lonja, y porque para tal especial ocasión se trasladan a la muy estilosa sala Social Club.

23 aniversario El Barbero: Acid Pimps + AM Visuals + CrisO + David Cop + Ezequiel Torres + Goodman + Mad Klein + Óscar Llabrés + Pablo Len + Sasha Fuzy + Treze + WhyNot + Willy de Loren. Social Club (Passeig marítim 33), 23:30-6 h., entradas solo en puerta.

Al concierto de Nacha Pop, porque dentro de la sobrevalorada Movida madrileña son icónicos, y porque tienen suficientes buenas canciones e intenciones como para ponerse por encima de la media.

Nacha Pop. Plaça del palau (Lloseta), 21 h.

A la nueva edición de las fiestas Fast Broken Beats, porque reinan en ritmos drum&bass old school, porque son un muy buen referente en la electrónica underground, y porque en esta ocasión protagoniza la siempre solvente armada local.

Fast Broken Beats: Hombres de Fast Edition. Lups Digga + Bassmatic + Lost Sherpa + Maxiboom + Slumer + Bhongo VJ. Basement Club (Ramon de Montcada 27, Santa Ponça), 23-6 h., 10 € c.c.

A las fiestas de El Terreno, porque aparte de actividades varias y degustación de repostería mallorquina a cargo del Forn de Can Miquel habrá conciertos de gancho y altura con los soulfunkeros Blacklist y las muy distinguidas versiones de Hot Hit.

Festes El Terreno: Blacklist + Hot Hit. Plaça-mirador Remigia Caubet, 21:45 h.

A las fiestas del barrio de Santa Pagesa, porque es de las más activas y dinámicas de la ciudad, porque habrá actividades variadas y porque cerrará el efectivo y enciclopédico DJ Aparicio.

Fiestas de verano de Santa Pagesa. A partir de las 20 h., DJ Aparicio a las 22 h.

Al concierto de Daniel Higiénico, porque es un genio de la composición y del escenario, porque el carisma de su Quartet del Banyo Band y de toda su producción posterior en solitario le da una relevancia inapelable.

Daniel Higiénico. S´Attic (Passeig Born 1, Binissalem), 21 h.

A la fiesta Mallorca Poolside, porque si te ponen sol, una piscina, un skybar cuco y los temazos houseros infalibles de los Southnormales a ver quién dice que no.

Mallorca Poolside: The Southnormales + Mike Velasco + Romo&Savabien + Sr. Sánchez. Hotel Indico Rock (Antas de Ulla 14, El Arenal), 12.19 h., entrada solo con invitación a través del evento de Facebook.

Es variat

A la nueva jornada del festival de artes escénicas S´Illo, porque es una de las maravillas de la temporada, porque durante varias semanas ofrece fiera artisticidad, y porque para este fin de semana tiene joyas locales y prometedoras propuestas foráneas.

Festival d´arts escéniques S´Illo. Viernes a domingo en Can Timoner (Aljub 24, Santanyí), programa completo en cantimoner.org.

Al Directed by Women, porque es un festival de cine dirigido por mujeres, porque es no solo la oportunidad social sino la artística la que hace necesaria la visita a este ciclo de tres días, porque habrá cortos, largos, talleres y coloquios con autoras.

Directed by Women. Viernes y sábado en Es Baluard, programa completo en el evento de Facebook.

Al Caminart, porque es la Nit de l´art de Santa Maria, porque este tipo de eventos felizmente han proliferado en la part forana durante el verano, y porque ofrece la habitual y efectiva oferta de arte, música y gastronomía.

Caminart. Viernes en Santa Maria, programa completo en ajsantamariadelcami.org.

A la clausura del Sushi Sunset, porque durante el verano ha ofrecido gastronomía de reconocible altura en un skybar de personalidad envidiable, y porque celebran el fin de una temporada de asistencia justamente abarrotadora,

Sushi Sunset Closing Party. Cóctel de bienvenida + finger-food de sushi variado por 20 € + DJ CrisO. Viernes en el sky bar del hotel HM Gran Fiesta (Marbella 28, El Arenal), 20- 23:45 h., la comida se servirá de 21 a 22:15 h., vestimenta de cóctel.

Al aniversario de Horts, porque es un recién llegado punto de difusión del arte local que para tal especial ocasión ofrece una amplia colectiva de los artistas vinculados al centro, y porque aprovechará la efeméride para presentar nuevas colecciones de dos firmas de la isla.

1er aniversario Horts Arts & Crafts. Presentación de las colecciones Scarabat Bijutería y Castañuela Diseños. Viernes a partir de las 20 h., Horts 1.