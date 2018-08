¿Qué hacer este fin de semana en Mallorca?

Es uno de los magos más sorprendentes de los últimos tiempos. Combina los trucos clásicos con la alta tecnología

Es uno de los magos más sorprendentes de los últimos tiempos. Un Houdini de alta tecnología. Jorge Blass aterriza en el Auditòrium de Palma (uno de sus centros de operaciones habituales) el próximo viernes 31 y se queda hasta el 2 de septiembre para presentar Palabra de mago, su último montaje de ilusionismo.

El show arranca con un vídeo en el que David Copperfield, a quien Blass ha vendido un efecto que incluye en el espectáculo, ensalza a su colega español. "Se trata de una teletransportación mágica. Lo que hago es elegir a una persona entre el público y le digo que se meta en su Facebook y que elija a uno de sus amigos de esta red social. Entonces esa persona aparece donde estamos realizando el show", desvela el mago sobre el truco adquirido por el estadounidense.

El ilusionista madrileño combina técnicas que van desde la magia de cerca a la de gran aparataje, pasando por un juego de cartas que hacen todos los espectadores. Blass convoca así todos los tipos de magia fascinando a quienes están sentados en la butaca: magia 3.0 participativa, revisiones de los clásicos con sello propio e ilusionismo tecnológico. El móvil y la tableta se han incorporado de manera natural al armario de instrumentos mágicos.

En hora y media de buena magia, la familia podrá disfrutar de levitaciones, de una impresora 3D que imprime personas, del clásico juego de los anillos que se entrelazan o del truco de la partición de una mujer que se hace en una caja transparente.

En Palabra de mago, Blass entrega al espectador una reflexión sobre el apasionante mundo de los Houdinis. "¿Somos personas honestas o unos tramposos?", se pregunta. "Somos auténticos manipuladores de la percepción, nuestro trabajo consigue hacerte ver y creer lo que nunca has visto, y olvidar aquello que está delante de tus narices. Lo cierto es que, aunque juguemos con vuestras mentes, somos gente de fiar, siempre avisamos de que te vamos a engañar, y lo hacemos con cuidado, sigilo. Delicadamente", escribe el mago sobre su montaje. Hay que recordar que el ilusionista lleva una honesta campaña contra el actual abuso por parte de algunos colegas de los compinches, esos falsos espectadores cómplices del ilusionista. Durante el show, Blass lo dice una vez y claro: aquí no hay compinches. Amén.

Magia

Fechas: 31 de agosto y 1 de septiembre a las 20.30. Día 2, a las 19.

Lugar: Auditòrium de Palma. Platea, 32 euros. Anfiteatro, 22.

Canamunt i Canavall: la batalla de agua más esperada

Este domingo se celebrará la ya tradicional ´batalla de banderies´ en el Parc de la Mar de Palma, donde se espera la asistencia de más de 8.000 personas

Las Festes de Canamunt i Canavall cumplen su tercer año. Son jóvenes (y frecas) pero ya no se pueden obviar, pues han pasado a formar parte del imaginario colectivo de muchas de las personas que viven en Ciutat. Al igual que en la pasada edición, el día más esperado es el domingo, cuando se celebrará la batalla en el Parc de la Mar entre el bando de Canamunt y el de Canavall, y en la que se prevé la participación de unas 8.000 personas.

Las agrupaciones de Canamunt (vestidos con camisetas rojas) se reunirán en la plaza Sant Jeroni, a las 16 horas, y las de Canavall (vestidos de amarillo), en la de Drassanes. Sobre las 16.30 comenzarán sus respectivos pasacalles hasta el Parc de la Mar, donde se dará comienzo a la batalla más colorida de la isla entre las 17 y 17.30 horas.

Estas fiestas, pensadas y organizadas originalmente por el colectivo ciudadano Orgull Llonguet, recrean la rivalidad entre dos familias de Palma durante los siglos XVI y XVII y las consecuencias de este enfrentamiento, como la muerte del jurista y abogado del reino Jaume Joan de Berga, cuyo entierro será el lunes 3 de septiembre.

fiestas

Fecha: 2 de septiembre

Lugar: Parc de la Mar

El Barrio: historias de un sastre de corazones

E l Barrio continúa sumando fechas a su nueva gira, que arrancó el pasado enero, y en la que presenta en directo su nuevo álbum de estudio Las costuras del alma. Este último trabajo ya es doble disco de platino y se ha posicionado en lo más alto de las listas de ventas desde su lanzamiento.

En esta ocasión, El Barrio se ha metido en la piel de un viejo sastre de corazones para contarnos nuevas historias a través de sus canciones. Esta nueva gira, con una producción única, promete convertirse una vez más en uno de los mejores directos del año. Se podrá comprobar esta noche en Son Fusteret.

música

Fecha: 31 de agosto

Lugar: Son fusteret

Precio: desde 28€

The Prussians: Despedida en la isla antes de volar

A ntes de viajar a Suecia para presentar algunas canciones de su último LP, Karma, The Prussians tocarán esta noche en la Nit de Rock de La Beata de Santa Margalida, que se celebrará en el pub Es Colomer. Es precisamente en este municipio donde han grabado este nuevo trabajo, en los estudios VAiVE audio-produccions. El grupo señaló en su Facebook que "es un placer acabar nuestra primera etapa en Santa Margalida, dónde en todo este período de grabación de Karma se nos ha tratado de maravilla". A partir de mañana, quedará esperar su vuelta para escuchar en directo y al completo los nuevos sonidos que proponen con Karma.

música

Fecha: 31 de agosto

Lugar: Pub Es Colomer

S'Illo: un festival de referencia internacional

C on la drag Grimassira Maeva como invitada, el Festival Internacional de Artes Escénicas, S'Illo, levantará su telón mañana sábado 1 de septiembre con la fiesta Santanyí que te vi, encuentro organizado por Sa Pedrera, el colectivo LGTBI formado por socios del local Can Timoner, alma de este certamen independiente. Se trata de una fiesta de disfraces, en la que se podrán ver los resultados del taller de la drag queen (impartido estos últimos días), empezará? a las 21.30 horas con una Mariferia con Sevillanas y Ball de Bot. Pero esto es solo la fiesta de apertura del festival. Esta quinta edición, según su director Jeroni Obrador, S´Illo se afianza como festival independiente balear de referencia internacional. Se han programado un total de 11 espectáculos de los cuales ocho de ellos serán mallorquines, uno de argentina, uno de Madrid y un sevillano. Destaca también la participación de los corredores latinoamericanos de teatro y la emisión del Films Infest de una de sus películas en s'Illo. Se podrá ver, entre otras, Yo es tú, de Paulina Tovo (Argentina) o Pariéntesis, de los artistas locales (y hermanos) Diego y Clara Ingold. Estas actividades empiezan con la fiesta de apertura de mañana y se alargan durante todo el mes de septiembre. Además de música y teatro también cuenta con una conferencia-performance de Concha Vidal sobre las adicciones, Internet Obssessive Disorder (el día 29 de septiembre), pues uno de sus objetivos también es dar visibilidad a temas de problemática social. El cartel es sorprendente. Nada raro. El festival nació también con esta ambición.

artes escénicas

Fecha: 1 de septiembre

Lugar: Can Timoner, Santanyí

Projecte Körper: lo nuevo de Catalina Carrasco

La incansable bailarina mallorquina Catalina Carrasco presentará su último proyecto: Projecte Körper Robots sexuals Reflexions feministes. Se trata de un trabajo de investigación del que no se han revelado prácticamente detalles. Sin embargo, se podrá descubrir mañana a las 21.30 horas de la noche en Can Monroig, en Inca; será la performance encargada de cerrar el ciclo En el patio de mi casa. El espectáculo lo firma la compañía Baal, creada por la bailarina y Gaspar Morey.

El precio para poder ver Projecte Körper Robots sexuals Reflexions feministes es de 10 euros. Después de la representación habrá un coloquio abierto.

Danza

Fecha: 1 de septiembre

Lugar: Can Monroig, Inca.

Formentor Sunset Classics: ópera bañada por el atardecer

Anna Netrebko, consagrada por la prensa internacional como la mayor soprano del siglo XXI. se presentará en el Formentor Sunset Classics en una gala de ópera junto con el tenor Yusif Eyvazov, otro gran exponente del repertorio operístico que ha cosechado grandes éxitos en su carrera internacional. Estas dos voces, unidas bajo el hechizo del atardecer en la Bahía de Formentor, interpretarán arias y duetos de compositores como Puccini, Giordano y Ponchielli: un verdadero deleite para los sentidos.

música

Fecha: 1 de septiembre

Lugar: Hotel Formentor