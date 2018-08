Es finde, hay que ir a...

Al último fin de semana de conciertos por las fiestas de Sant Agustí de Felanitx, porque es la noche gorda al tratarse de L.A. y grupazos locales como teloneros, y porque es al aire libre y gratis.Festes de Sant Agustí: L.A. + Hijos de Matxín + Ombra + Saïm. Parc municipal Sa Torre (Felanitx), 22:30 h.

A los conciertos de Julián Maeso presentando The JM´s, porque es miembro fundador de los muy estimables The Sunday Drivers, porque es un hábil barajador de funk, acid jazz, funk y swing, y porque es en el nuevo local de música en directo Malauva, y su valiente apuesta por ello merece visita.

Julián Maeso presenta The JM´s. Viernes y sábado en Malauva (Dársena de C´an Barbarà), primer pase 23:30 h. / segundo pase 1:15 h.,

Al Rap A Dub, porque es una velada de mezcolanza entre hip hop y dub, porque habrá solventes bandas locales y hábiles y contundentes DJs también isleños que garantizan buen pipote, y porque será en la carismática Factoria de So.

Rap A Dub: La Sekta + Sangre en polvo + Dub Inmersion Soundsystem & Pety Roi & Amoniako. Factoria de So (Polígono Son Llaüt, Santa Maria), 21-5 h.

A la Noche sabinera, porque consiste en poder subirse a cantar acnciones del genio de Úbeda ni más ni menos que con parte de su banda habitual encabezados por el icónico Pancho Varona.

Noche sabinera con Pancho Varona, Antonio García de Diego, Mara Barros y Paco Beneyto. Viernes (entradas agotadas) y sábado en La Movida (Albó s/n, C.C. Centroparc, Son Rapinya), 22 h., 18 €.

Al IN Palma, porque es una sesión de electrónica encabezada por el personal directo audiovisual de INTRVL, y porque redondearán el sarao las sólidas maneras de una tríada de rematadores.

IN Palma: INTRVL AV + Cati Moreno + Ainz b2b Dushan. Bulevar Mediterráneo (Plaça Mediterrani 4), 23-6 h.

Al estreno mundial de 3 danses mallorquines per a piano i cordes, del compositor y musicólogo mallorquín Baltasar Samper, porque es una de las joyas musicales del patrimonio del músico recuperadas recientemente, y porque la nueva vida solo se completa al interpretarla en vivo.

Ensemble Tramuntana + Barry Sargent (director) + Francesc Blanco (piano) + Escola de Música i Danses de Mallorca + Amadeu Corbera (presentador): 3 danses mallorquines per a piano i cordes, de Baltasar Samper. Arxiu del Regne de Mallorca (Ramon Llull 3), 21:30 h., 5 €.

A la nueva jornada del Mecal Air, porque es un ciclo de cortometrajes que se disfrutan al aire libre, porque cada una de las jornadas gira alrededor de una temática concreta, porque todos los años siempre se pueden ver obras entre interesantes y extraordinarias, y porque redondean la velada con minisesiones de DJs locales, y porque la postfiesta es en el bendito Lisboa.

Mecal Air: Especial terror + DJ RTO. Es Baluard (Plaça de la porta de Santa Catalina 10), 20-23 h. Postfiesta con Iraina DJ (Soho Radio UK) en Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 0-4 h.

Sábado 1

Al fiestón por el décimo aniversario de la promotora Sentados en el techo, porque ya son diez años con mayor poder de convocatoria que el Mallorca de Cúper, porque centran y rematan mejor que Stankovic en el Lluís Sitjar, porque ofrecen electrónica democrática y bukkakiana, y porque tienen el ojo fino y filipino de programar un cartel con más diversidad que una orgía en la sede de la ONU.

10 años en el techo: Sandro Bianchi + Lovo + MI.RO + Nacho Almagro + Chitowsky + The Southnormales + DJ Triqui + Stop n´Play + Taimer + AVYLK VJ + INTRVL VJ + AM Visuals. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23:30-5 h., anticipada 15€ c.c.

Al Hortella Picó Sonidero Tropical, porque es un fiestón de ritmos tropicales desde los más tribales y añejos hasta los más contemporáneos y electrónicos, y porque será en la preciosa finca-restaurante del Hortella.

Hortella Picó Sonidero Tropical: Lleig! + Amoniako + Bocabeats + Ciclogénesis Explosiva + Toni Bongo + Garrita i Sofionsky. Hortella d´en Cotanet (Camí d´Hortella Vell. Carretera Palma-Manacor salida 34, Sant Joan), 20-23 h.

Al último fin de semana de conciertos por las fiestas de Sant Agustí de Felanitx, porque habrá buen rap combativo llegado desde Cataluña, porque complementarán grupazos locales como teloneros, y porque es al aire libre y gratis.

Festes de Sant Agustí: Lágrimas de sangre (BCN) + Rumba Katxai + Greska + PD Pandereta. Parc municipal Sa Torre (Felanitx), 22:30 h.

A la nueva convocatoria del Playa Club de Sa Possessió, porque desde hace unas semanas el espacio de referencia al aire libre en toda la isla se ha lanzado a amenizar las tardes con la primera playa urbana de Palma, porque es, tal y como suena, una fiesta en una piscina, y porque estará amenizado por el populismo de Los del ficus.

Playa Club: Fiesta en la piscina con Los del ficus. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 18-23 h.

A los conciertos de Julián Maeso (ver viernes).

A la Noche sabinera (ver viernes).

Más saraos

A la nueva convocatoria del Playa Club de Sa Possessió, porque desde hace unas semanas el espacio de referencia al aire libre en toda la isla se ha lanzado a amenizar las tardes con la primera playa urbana de Palma, porque es, tal y como suena, una fiesta en una piscina, y porque para el domingo ofrecen electrónica asequible.

Playa Club: Fiesta en la piscina con Mili Takeshi & Álex Rasta. Domingo en Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 18-23 h.

Al concierto de Pablo Carbonell, porque el histórico líder de Toreros Muertos, actor y expresentador del añorado Caiga quien caiga es una figura con un recorrido y unas habilidades escénicas que garantizan una velada probablemente tronchante.

Pablo Carbonell. Jueves en el restaurante rancho Romana (carretera Palma-Andratx salida 20, Peguera), 23 h., 18 €.

Es variat

Al Ganga Style, porque es una jornada de outlet en dos tiendas de tanta personalidad como Maricastaña y Línea6, porque va a ser una manera fantástica de celebrar el día de cobro.

Ganga Style Summer Edition, viernes y sábado en Maricastaña (Plaça de la Mercè 4, con DJ Aina Losange) y Línea6 (Ample de la Mercè 20, con DJ BlackTrack).

Al PaDePi TAL, porque es una jornada de descuentos especiales en tres de las tiendas más estilosas en moda urbana y bientendidamente moderna de la isla.

PaDePi. Todo al 50-70% viernes y sábado en Pasatiempos (Brossa 16), Devil (Forn del racó 2) y Piel de gallina (Brossa 7).

A la nueva edición del mercadillo de Sant Magí, porque en horario necesariamente veraniego ofrecen antigüedades, segunda mano, arte y artesanía, reciclaje, música en directo, animación infantil, gastronomía y etcétera.

Mercadet de Sant Magí. Sábado en la plaça de la Verge del Miracle (Santa Catalina), 20-0 h.

A la conferencia de Josep Ramoneda, porque todo lo que diga este periodista sobre política, economía, sociedad y cultura es verdad, porque el lujo de poder escuchar sus pensamientos merece acudir con papel y bolígrafo.

Xerrades al Consell: Josep Ramoneda. Està en crisi la democràcia? Martes en la sala de plenos del Consell de Mallorca (Palau Reial 1), 18 h., invitaciones en Ticketea.

A la Ruta del llonguet, porque todos los miércoles 35 establecimientos ofrecen el pan tradicional mallorquín más bebida por solo 2´5 €.

IV Ruta del llonguet. Todos los miércoles hasta el 31 de octubre.

Fires i festes

Festa des Sequer: Figatapa, pinchos y tapas elaboradas con higos. Sábado en Lloret de Vistalegre.

Fira del meló: Degustación gratis de melón y muestra de artesanía y productos locales. Sábadoy domingo en Vilafranca de Bonany.

Festes del rei en Jaume: Mercado medieval en el paseo de la playa, entre c/Balneari y Av. Rei Jaume I, 12-0 h. Jueves en Santa Ponça.