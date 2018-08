La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Cada año, a finales de agosto, en un lugar de la Mallorca más profunda, la música y la naturaleza se fusionan. Concretamente, ocurre en la finca de Son Perot, en el municipio de Maria de la Salut. Allí se encuentran amantes del rock y amantes de la electrónica, pues esta cita ha logrado encontrar la manera de satisfacer a los seguidores de ambos estilos.

Este año, por el Escenari Rock pasarán los metaleros de Trallery; el contundente cantautor de rock sevillano, Poncho K, los JÈS! más festivos; además de Saïm, Main Line 10 y NoLo. En el cartel también figura el nombre del rapero exiliado Valtonyc, manera que tiene el festival de solidarizarse con él.

En el Safareig, el más conocido de la isla, donde todo empieza y acaba con la electrónica, estarán Paula Serra, Javitoh, Rosana Nun, Pomodoro, Mili Takeshi y Manu Sanchez.

Este es el único festival rural de Mallorca que sobrevive de generación en generación, ofreciendo música gratuita y de calidad. Sus organizadores defienden la cita como un encuentro cultural, diverso y respetuoso. Se intuye: su único propósito es disfrutar y hacer disfrutar.

MÚSICA

Fecha: 25 de agosto

Lugar: Crta. Maria de la Salut-Muro

Pablo López: Vuelve para emocionar otra vez

Después de su sold out en tan solo cuatro días en Trui Teatre el pasado mes de mayo y de emocionar a más de 1.000 personas, Pablo López vuelve este sábado 25 de agosto en Son Fusteret Con su tercer cedé, Camino, fuego y libertad, publicado a finales de 2017. Caracterizado por su manera de acariciar el piano, Pablo López se ha colocado con este disco entre los artistas más escuchados del país. No cabe duda que este Camino, fuego y libertad, su disco más íntimo y personal, ha marcado un antes y un después en su carrera. El cantante llega otra vez con la intención de volver a emocionar.

música

Fecha: 25 de agosto

Lugar: Son fusteret

Precio: desde 41€

Donallop: SUS ÚLTIMOS MISTERIOS EN LA ISLA

L os misterios de la vida de la carismática pareja —antes banda, luego dúo, ahora trío— musical se acaban. Y esta será una de las últimas oportunidades para descubrirlos con ellos en Mallorca: el domingo, en Ses Païsses de Artà. El lugar no puede ser más mágico, y la actuación promete, pues Donallop vuelve a la isla con un sonido discretamente renovado en formato trío. Un formato en el hay reminiscencias de todo lo que ha sido el conjunto musical hasta ahora, y se intuye lo que será en un futuro —concretamente en 2019, con el nuevo disco—. El concierto será a las 21 horas. ¿Listos para un viaje íntimo e interior?

música

Fecha: 26 de agosto

Lugar: Ses Païsses de Artà

Precio: 15 €; reducida 12€.

Nitx de l´Art: TRECE EDICIONES QUE CONSOLIDAN LA PROPUESTA

Se acerca una de esas noches de verano en las que las calles de un municipio de Mallorca se llenan de muestras, exposiciones, música, poesía, teatro y gente que que mira y admira lo que ve. Esta vez, mañana, será en Felanitx, donde ya celebran su edición número trece de su particular Nit de l´Art. El encuentro se ha convertido en una oporutnidad perfecta para descubrir las nuevas tendencias artísticas de la isla, però también en una ventana para mostrar proyectos ya consolidados a quellas personas que no frecuentan los cirucuitos artísticos y culturales.

Esta año apunta fuerte: más de 150 artistas y más de 30 espacios harán possible esta nueva edición. Se notará la fuerte apuesta del ayuntamiento del municipio por el arte contemporáneo y las nuevas formas y formatos de expresión artística. Aunque es impossible mencionar todas las propuestas, cabe destacar la muestra de una selección de obras -en total 13 de 80 que se presentaron-del IV Certamen d´Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx. Podrán verse las obras de Marcos Vidal, Albert Pinya, Gemma del Rey, Gori Mora, Javier Garlo, Biel Llinàs, Inma Fierro, Tomeu Sastre, Ignació Bosch, Diana Coca, Evarist Torres, Beatriz Polo y Andrea Jarrales. Marta Pujades inaugurará la exposición The appearance of a dubious evidence, en la que la creadora propone una reflexión postfotográfica que gira en torno a la ontología del propio medio y que continúa su línea de investigación sobre la mirada y la percepción de las imágenes. A las 21 horas, el trío de voces Marala presentará su primer trabajo. Sus canciones miran a las raíces.

MÚSICA

Fecha: 24 de agosto

Lugar: Felanitx

HortellaFest Reggae: Alidé sans, Txango y HUGKAKKE

Es imposible que agosto no suene a despedida. Aunque en Hortella se empeñen en que suene a reggae. El próximo jueves tendrá lugar la última de sus fiestas de agosto, que han protagonizado diferentes estilos cada vez.

Para este último encuentro festivo en el jardín del restaurante Hortella d´en Cotanet, se prepara un escenario con la cantante aranesa Alidé Sans, que la pasada primavera publicó su segundo disco: Henerècla. Una oportunidad única para escuchar canciones en la lengua de la Vall d´Aran. Completan el cartel el mallorquín Txango y el malabarista de palabras catalán Hugkakke.

música

Fecha: 30 de agosto

Lugar: Crta. Palma - Manacor, salida 34

Raixa nits d´estiu: MICROTEATRO PARA REFRESCAR

También finaliza el verano en la idílica finca pública de Raixa. Justo esta noche, el programa Raixa Nits d´Estiu pone su punto y final con una sesión de microteatro bajo el nombre Microteatre per refrescar de El Somni Produccions. Se podrán ver, así, un total de tres montajes de pequeño formato escritos por Xavier Uriz, Jaume Miró y Rafael Gallego. Cada uno de ellos está ambientado en un lugar diferente de la posesión. La entrada es gratuita, pero el aforo limitado, por lo que es necesario reservar plaza.

música

Fecha: 24 de agosto

Lugar: Raixa