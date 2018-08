Es finde, hay que ir a...

Música

Viernes 10

Al nuevo episodio del extraordinario ciclo Sons de nit, porque lleva todo el verano ofreciendo joyas musicales de altura bastante inigualable, y porque en esta ocasión regalan a los elegantísimos NES y su jazz, soul más world music transfronterizos en inglés, francés o árabe.

Sons de nit: NES. Castillo de Bellver, 21 h., 10 €.

A la nueva edición de los despiporres Subculture, porque son referencia en la oferta de ritmos neurofunk y drum&bass actuales, y porque a la infalible armada local le suman siempre invitados de fuste llegados de fuera de la isla.

Subculture #12: Voltage Voodoo (Córdoba) + Mothsystem (Córdoba) + A.O.M. + Nofre + KLS Keys & Mono Blau. Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), 23-5 h., 8 € c.c. hasta las 0 h., después 10 € c.c.

A la Nit de l´Auba de Can Picafort, porque un año más proponen un exceso bientendido de electrónica contemporánea, porque después de muchos años celebrándose en la playa y suponiendo un hito en el calendario estival la falta de previsión de las instituciones les llevó no a mejorar su organización sino al alarmismo sobredimensionado, a despersonalizarla y celebrarla en un polideportivo.

Nit de l´Auba: Solardo + Manu Sánchez + Javitoh + Adrian Scarlett + The Draft. Polideportivo de Can Picafort (Santa Margalida), 23-6 h., 12 € hasta la 1:30 h.

A la nueva edición de las juergacas Yiwika!, porque son saraos organizados por un equipo de jóvenes pero sobradamente solventes promotores que han cogido la remitiquísima discoteca Skau de Can Picafort para hornear pollos y bollos ultrabailongos con un pie en el populismo y otro en la actualidad indie y electrónica, y porque en esta ocasión tienen como invitados a los Tardeo DJs del Kaelum.

Yiwika! Tardeo Palma DJs: Oliveros + Conejomanso + Friends. Discoteca Skau (Av. Josep Trias 14, Can Picafort), 23:50-5:30 h.

Al nuevo capítulo del ciclo En el patio de mi casa, porque son joyas musicales llevadas a cabo en el arrebatador espacio del patio de Can Monroig, y porque el viernes le toca al reconocido folk-rock autoral de Steven Munar.

En el patio de mi casa: Steven Munar. Patio de Can Monroig (Can Valella 22, Inca), 21:30 h., 10 €.

Al Hizou Day, porque consiste en disfrutar de dos cracks del house, porque las habilidades de los integrantes de este sello son envidiadas, porque redondean el evento con un mercadillo de ropa vintage y vinilos, y porque será ene l impresionante skybar del OD Portals.

Hizou Day: Halbert + Satore + Vintage Flea Market & Vinyl Market. Hotel OD Portals (Av. Tomàs Blanes Tolosa 4), 19-0 h.

A la segunda Flower Power de la temporada del Cafè Milano, porque tras petarlo con la primera vuelven a programar una misa de soul, funk y clásicos pop-rock.

Flower Power con T-Mark. Cafè Milano (Av. Tucán 2, Port d´Alcúdia), 23-5:30 h.

Sábado 11

Al ArtNit de Campos, porque en esta su séptima edición siguen con las mismas coordenadas de furiosa contemporaneidad y acertada ausencia de aires elitistas, porque la nómina de participantes es cada vez más amplia, y porque no en vano se ha convertido en una des citas multidisciplinares más señaladas del año.

ArtNit de Campos. Programa completo en artnitcampos.com.

Al sexto aniversario de la promotora Elephank, porque es el fiestote de electrónica del finde, porque su poder de convocatoria evidencia sus maneras infalibles, y porque al ejército local añaden invitados especiales.

6º aniversario Elephank: Marco Resman + Boris Werner + Seb Zito + Animmik + J.A.M.C. + iLife + Guri + The Southnormales + Stefan Naimor + Valerio Latina + Lorhen + Carlos Candela + Otto + INTRVL VJ + AM Visuals. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 22-6 h., 20 € c.c.

Al nuevo episodio de las fiestas en la playa urbana de Sa Possessió, porque proponen DJs suficientemente bailones en un entorno imbatible.

90´s Party en Playa Club: Tormentor + DJ Hater. Sa Possessió (Velluyters 14, polígono Son Rossinyol), 23-5 h., 5 € con cerveza.

Al nuevo capítulo del ciclo En el patio de mi casa, porque son joyas musicales llevadas a cabo en el arrebatador espacio del patio de Can Monroig, y porque el sábado habrá subyugante música brasileira.

En el patio de mi casa: Pilar MacCarthy & Thaïs Morell. Patio de Can Monroig (Can Valella 22, Inca), 21:30 h., 15 €.

Al concierto de Sergi Sellés Quartet, porque con su banda factura excelente jazz brasileño, y porque será en el muy cuco restaurante Can Quet.

Sergi Sellés Quartet. Restaurante Can Quet (carretera Valldemossa-Deiá s/n, Deià), 20 h.

A la nueva edición del Alfaberock, porque siempre se han distinguido por programar grupos salerosos y DJs que provocan el meneo caderil, y porque se celebra en el cuco espacio del monasterio de Sant Bernat.

Alfaberock: Rumba Katxai + Escarrás + PD Manex. Monasterio de Sant Bernat (Secar de la Real), 22:30-1:30 h.

Más saraos

Al concierto de Joan Dausà, porque es una de las nuevas figuras enmarcadas en la escena neocostumbrisma catalana, porque sus maneras son melifluas y para algunos en exceso blandas, y porque la expectación palpable justifica acudir a crearse una opinión propia.

Joan Dausà. Domingo en el Auditori de Porreres (Cerdà 21), 22 h., 18 €.

A la nueva edición de las fiestacas Bolo Young, porque son una maravilla única de hip hop, dancehall, r&b y etcétera, y porque en esta ocasión se marcan el puntazo de hacerla en un barco.

Bolo Young Boat Party con DJ Elfo. Domingo desde el puerto de Palma, 16-21 h., 20 € c.c., solo anticipadas en 645 060 838 (Eddy) / 673 154 373 (Max).

Al nuevo episodio del bendito Festival de Jazz de sa Pobla, porque un año más ofrece el lujo opíparo de ser gratis y al aire libre, y porque en esta ocasión ofrece un muestrario de la excelente cantera local liderada por el tótem Toni Vaquer.

Festival de Jazz de sa Pobla: Mallorca Jazz Collective. Lunes en la plaça Major de sa Pobla, 22:30 h.

A la edición de la Mucada, porque consiste en ponerse la imprescindible camiseta rosa, sea oficial o no, y pasarse el día al fresco disfrutando de un ambientazo envidiable.

XV Mucada. Lunes en Sineu.

A la nueva cita con Los lunes al swing, porque propone aunar gastronomía, baile y música en directo.

Los lunes al swing. Con Long Time No Swing. Lunes en la terraza del Mercat 1930, 19:30-21:30 h.

A la primera Flower Power de Santa Catalina, porque se hará en una sala perfecta en dimensiones y estética como es Luna, y porque la alineación titular es reconocidamente solvente.

1ª Santa Catalina Flower Power: Paco Colombás + Jaime Colombás + Chitowsky + RTO + Niño Caracol vs Kalafell. Martes en Sala Luna (Plaça del vapor s/n), 23:30-6 h., anticipada con cerveza 12 €.

A la nueva edición del Can Picafornia, porque es la ya clásica flower power de Can Picafort, porque si bien algún año ha quedado un poco dispersa por una selección musical demasiado heterodoxa e imprecisa, el ambientazo y el sarao al fresco justifica la visita.

Can Picafornia. Martes en plaça Cervantes (Can Picafort), 19 h. Can P. Kids / 22 h. Tributo a Woodstock.

A la nueva edición de las R33 Series, porque juntan un ejército de DJs junto a una estrella internacional para ofrecer el juergón de electrónica de la víspera de festivo.

R33 Series: Maceo Plex + Dino Lenny + Renaat Vandepapeliere + Kiko Melis + Pepe Arcade + Johan Mila + The Southnormales + Enric Ricone + Ralfus & Nacho Almagro + Vikenzo + Ángeles Marqueño + Nice n´ Nasty + Carlos Martínez + Melohman + Álex Losa + Nichole + Toni Rado + Yago Moyer + Dalumen Lab. Martes en Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 22-6 h., anticipadas 25/30/35 € c.c.

A la nueva cita con la Gran Revetlla Vilanovera, porque un año más surten de despiporre variado sea con jugones del funk pop como Blacklist o con DJs certeros como PD Manex.

Gran Revetlla Vilanovera: Blacklist + Ipops + PD Manex + DJ Panjah Indi. Martes en el aparcamiento de Sa Vilanova (Esporles), 23:30-6 h.

A la fiesta despedida de Awakaka, porque todos los miércoles de agosto ha regalado un sorprendente proyecto mestizo y mundialista liderado por el gaditano Juanito Makandé en el muy carismático chiringuito de S´Embat.

Fiesta despedida Awakaka Sound. Miércoles en S´Embat (Murters 9, Ses Covetes, Campos), 21 h.

Al After patos, porque consiste en ir a uno de los clubs de playa de más personalidad de la isla a bailotear con jugones de primerísima línea.

After patos: Hanso Palmito´s + Antarctic + friends. Miércoles en Mar y Paz (Felicià Fuster 1, Can Picafort), a partir de las 17 h.

A la fiesta Naua, porque te ponen una finca de impresión, una piscina y sonidos con groove de medio mundo.

Naua Finca Pool Party: Santi & Tugce + Miret + Atimos + Tolumo + Bob Marius + Selk.Nam + José Palma + PAAVV aka Selector Pableras. Miércoles en Ca Na Susi (ctra. Valldemossa km. 10´9), 13:30-1:30 h., 12 € con refresco + acceso a la piscina.

Escena

A ver Invertebrados, porque es impro y solo impro a cargo de cuatro intérpretes sobrados de talento y de experiencia en un campo artísticamente tan arriesgado.

Invertebrados. Con Diego Ingold, Raquel Bustos, Gonzalo Piñán y Paula Galimberti. Viernes y sábado en Café A tres bandas (Plaça Barcelona 20 bajos), 22 h., 8 €.

A ver El dragón verde, porque es un texto del periodista y arqueólogo Carlos Garrido, porque se anuncia como un viaje al inconsciente, y porque se representa en un espacio llamativo como el hospital psiquiátrico.

El dragón verde. De Carlos Garrido. Con Xavi Núñez y música de Mariona Forteza. Sábado en el hospital psiquiátrico (Jeroni Antich 1), 22 h., 16 €.

Es variat

A la Ruta del llonguet, porque todos los miércoles 35 establecimientos ofrecen el pan tradicional mallorquín más bebida por solo 2´5 €.

IV Ruta del llonguet. Todos los miércoles hasta el 31 de octubre.

Al Sunset Market de Portals, porque ofrece el habitual mejunje de música, talleres, actividades para niños, artesanía, decoración, complementos y etcétera con los que ponerse al fresco y encontrar hallazgos.

The Sunset Market. Miércoles y jueves de agosto en el bulevar de Puerto Portals, 18-0 h.

El fiestón Carnaval de verano en Sa Possessió

Al Carnaval de verano de Sa Possessió, porque con buen ojo se han puesto a clonar las verbenas más populares de la isla, porque ofrecen el concepto de la celebración con el añadido de sus habituales grupazos y DJs certeros como pocos y el imbatible encanto del espacio.

Carnaval de verano: Los estupendos burruños + Pachamama Percussió + DJ Andriu + Chitowsky. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23-5 h., anticipada con cerveza 10 €.

La delicatessen Mexican sunset by HM Hotels

A la nueva edición de los sunsets en los bares de los áticos de los hoteles HM, porque juntan estilazo del espacio con propuesta gastronómica con enjundia.

Mexican Sunset. Viernes en HM Tropical (Marbella 16), 20-0 h., vestimenta de cóctel, no se permite la entrada a menores de 18 años, entradas en entradium.com.

Agenda

Viernes 10

Cata de vino estelar rosado

Con el título de "La música de les esferes", los responsables del Celler Jaume de Puntiró os esperan en la viña de Can Xenoi para desvelar los misterios del cielo y las virtudes de sus mejores vinos rosados. Más información en pág.10.

Día 10 de agosto a las 21h

Vinya Can Xenoi.

Santa María del Camí

Reservas: 606 429 023

Festes de Sant Roc a Alaró

Hoy sopar a la fresca y verbena en uno de los lugares más mágicos de Mallorca. Sus habitantes componen salones y comedores en las calles del pueblo. Las fiestas de San Roque destacan por el baile de los cossiers de Alaró, así como otras iniciativas consolidadas como la noche del arte Alart, el encuentro de gigantes o el desfile de carrozas.

Día 10 agosto a las 21h

Alaró

www.ajalaro.net



Nit de l'auba

Celebrando sus Festes de la Mare de Déu, Can Picafort organiza su sopar a la fresca un rato antes de la Nit de l´Auba, que este año presenta a Adrian Scarlett, Javitoh, The draft, Manu Sánchez y Solardo. Y el miércoles 15 tendrá lugar su tradicional amollada de ànneres, de plástico por supuesto, cumpliendo la nueva normativa.

Día 10 agosto desde las 21h

Polideportivo Can Picafort

Facebook: nitdelauba



Sábado 11

Festes de Mare de Déu de Sineu

Sopar a la fresca y verbena en el centro de la Isla. La Revetla contará con el Duo Lluna Plena, Descalixats y Circo. Reserva de mesas en el ayuntamiento de Sineu.

Día 11 agosto a las 21h

Plaça des Fossar. Sineu

www.ajsineu.net



Domingo 12

Concurso de tortillas y cocas dulces

Las Fiestas de la Virgen de Agosto de Puigpunyent vienen cargadas de arte, mercadillos, verbenas y cenas populares. El concurso de tortillas y cocas dulces promete diversión el domingo desde las 19.30h, antes de la cena.

Día 12 agosto dee 19.30 a 20.45h

Polideportivo de Puigpunyent

www.ajpuigpunent.net



Amazing Sundays Champagne Bruch

El brunch mundialmente famoso de Nikki Beach satisfará tus antojos con deliciosa cocina internacional, cócteles creativos y el mejor Champagne de consumo ilimitado hasta las 14h.

Día 12 agosto de 12 a 14h

Nikki Beach Mallorca

Avenida Notario Alemany, 1. Calvià