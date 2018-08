La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

UB40

Cuarenta años después de que iniciasen su carrera, UB40 sigue practicando la misma fórmula con que popularizó y aligeró el reggae: desacralizándolo con un aliño pop y electrónico. La banda que visitará este martes 14 de agosto Port Adriano está compuesta por los dos principales vocalistas, Ali Campbell y Astro, y el teclista, Mickey Virtue, del grupo original.

Los embajadores británicos del reggae, apelativo que se ganaron en los años noventa, aterrizan en la isla con su último álbum bajo el brazo, Real Labour of Love, cuyo título es un guiño a su primer disco. En él, UB40 ha vuelto a adaptar con sonidos jamaicanos algunos grandes clásicos de la música pop y rock como A Place in the Sun (tema mítico de la Motown) de Stevie Wonder o canciones también de finales de los 70 como la sublime How Could I Leave de Dennis Brown o International Herb de Culture.

Sobre sus últimos años en la carretera, cabe comentar que la banda toca un repertorio muy amplio plagado de hits. Ejecuta actuaciones que empatizan con gran facilidad con sus millones de seguidores. El de Calvià será también un concierto jalonado por sus grandes éxitos. El momento más intenso de la noche llegará con la interpretación de Can´t help falling in love y se alargará con temas como Red, red, wine o I got your babe.

El grupo ha despachado más de 70 millones de discos y ha colocado una cincuentena de canciones en las listas de éxitos del Reino Unido gracias a su receta infalible: partir de un esqueleto reggae, de cadenciosa herencia jamaicana, y recubrirlo de pop. Una fórmula con la que se granjearon la antipatía del mundo purista del reggae: les consideraron excesivamente comerciales y exentos de autenticidad.

La carrera de UB40 ha tenido sus conflictos internos. Hace diez años, el cantante Ali Campbell abandonó el barco y estuvo enfrentado en los tribunales con sus hermanos Robin y Duncan por la utilización del nombre del grupo. Desde que se reunieron hace tres años los miembros originales (Ali, Astro y Mickey), sus giras mundiales incluyen visitas a América del Norte y del Sur, Nigeria, Sudáfrica, Dubai, Papua, Nueva Guinea y Europa.

Música

Fecha: martes 14 de agosto, a las 22 h.

Lugar: Port Adriano.

Precio: Desde 28 euros.

Els Amics de les Arts



S on una de las agrupaciones catalanas con más proyección nacional. Allá donde van, triunfan. No es su primera vez en Mallorca y tampoco será la última, porque estos cuatro amigos y compañeros no se cansan ni de girar ni de ellos mismos.

La puesta en escena que les acompaña en el tour de su último trabajo, Un estrany poder, que salió en febrero de 2017, es sencillo, pero con significado: luces al más puro estilo discotequero. No es para menos, pues su último álbum es uno de los más cañeros y bailables, donde han encontrado el equilibrio perfecto entre su pop de letras irónicas y cotidianas y los sonidos más electrónicos. Así, uno no deja de estar nunca de moda.

Un estrany poder ya tiene un año y medio de vida, así que es posible que esta noche, en el aparcamiento del Centre Sociocultural Sa Quintana de Sineu, el repertorio que lleven preparado no incluya en su totalidad los últimos temas más dels Amics y sea más mestizo. No obstante, lo que sí se puede esperar de esta noche es que estos cuatro músicos conduzcan a los asistentes a la cita a una de las mejores fiestas. ¿Habrá confeti, esta vez?



MÚSICA

Fecha: 10 de agosto

Lugar: Aparcamiento Sa Quintana

Precio: 22,80 €

Love the 90´s

Esta es la cita perfecta para aquellos que echen de menos la música de los años 90. Chimo Bayo es uno de los grandes DJ de la añorada década que pasará por el escenario de esta fiesta, donde también subirán artistas como Gala, Rozalla, Taleesa, Rebeca, Paradisio, Just Luis, Ku Minerva, Viceversa y Marian Dacal, que recordarán sus grandes hits en Son Fusteret, lugar que se convertirá en una discoteca al aire libre. El locutor Fernandisco será el presentador del concierto, y la animación del evento correrá a cargo de The Jumper Brothers, con su dj set. En la fiesta habrá espacios de ocio y gastronómicos.



Música

Fecha: 11 de agosto

Lugar: Son Fusteret

Precio: Según zona. De 38 a 110€.

Niña Pastori

La cantadora presentará su nuevo disco Bajo tus alas, que se publicó el pasado abril, en plena primavera. La artista, a las 21:00 horas del sábado, actuará en el marco incomparable de la Torre de Canyamel, y ofrecerá un concierto íntimo y emocionante con carácter solidario, pues será a beneficio de la Associació d'Amics de Tilloli, organización sin ánimo de lucro que ayuda a financiar la educación a niñas en riesgo de exclusión social en la India. El disco ha estado durante varias semanas como número 1 en los discos más vendidos en España. Niña Pastori vuelve con más fuerza que nunca.

Música

Fecha: 11 de agosto

Lugar: Torre de Canyamel

Precio: 46,50€.

La Porteña Tango Trío & Eugenia Giordano

El grupo de tango argentino de mayor audiencia en Europa presentará su último y más reciente espectáculo, 10 años, este domingo en el Auditòrium de Palma. El espectáculo tiene ansias de modernidad y actualidad, por lo que intenta no caer en clichés y darle una nueva y rejuvenecida visión al tango argentino. En el escenario, a parte de los artistas, reinarán las luces y los audiovisuales, que servirán de herramientas para conocer en profundidad la extensa historia del género musical porteño por excelencia. El vestuario, diseñado exclusivamente para el espectáculo, no dejará indiferente a nadie.

Música

Fecha: 11 de agosto.

Lugar: Auditòrium de Palma.

Precio: 25 euros.

Platino de México

L o dice la UNESCO: "El mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana a través de la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y diferentes lenguas indígenas".

La historia de Platino de México comienza en los años 80, siendo aún integrantes del desaparecido y reconocido mariachi Los Cuervos. Después de una gira de tres meses en la ciudad turística de Cancún, acompañando al ballet de Silvia Lozano del teatro de la Ciudad de México, surgió la posibilidad de emprender un nuevo proyecto profesional. Y ahí empezó todo: nació Platino de México, fundado por Jesús Jardinez Manilla, una agrupación que ha servido para dar a conocer y enseñar a querer alrededor del mundo una música propia. Desde entonces, y a lo largo de distintas generaciones de músicos, ha continuado con su labor profesional en la hermosa música mexicana de Mariachi. En su página de facebook apuntaron que para ellos es un "sueño" hecho realidad poder viajar hasta Mallorca –isla que consideran un escenario "hermoso y majestuoso"– para mostrar la excelencia de la música mariachi.

Música

Fecha: 10 de agosto.

Lugar: Auditòrium de Palma.

Precio: General, 25€.