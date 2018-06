Los estrenos de la cartelera en Mallorca

El hombre que mató a Don Quijote: Un quijote como nunca imaginaste

Reino Unido, 2018 / 133 minutos. Género: Aventuras - Comedia. Director: Terry Gilliam. Intérpretes: Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgard, Joana Ribeiro, Óscar Jaenada, Jordi Mollà, Rossy de Palma, Jason Watkins, Paloma Bloyd, Sergi López, Mario Tardón, Joe Manjón, Bruno Sevilla, Patrik Karlson, Viveka Rytzner, Lídia Franco, Maria d'Aires, Juan López-Tagle.

Cines: Ocimax, Rívoli, Cinesa Festival Park.

Ha tenido que pasar un cuarto de siglo para que Terry Gilliam (uno de los miembros de Monty Python) haya conseguido hacer realidad su proyecto maldito. Lo empezó a comienzos de los 90 y por él pasaron varios productores y actores, entre ellos el fallecido Jean Rochefort o Johnny Depp. Al fin hoy, la obra de Gilliam se estrena en la gran pantalla. Se trata de un cuento inspirado en la famosa novela de Cervantes en el que se mezclan la aventura y la fantasía y que, tras clausurar la pasada edición del Festival de Cannes. Terry Gilliam ha confesado sentirse identificado con Don Quijote desde que leyó la novela de Cervantes porque de alguna manera describía la vida que llevaba, según ha confesado. En este film nos encontramos con Toby, un cínico director de anuncios que se ve envuelto en los estrafalarios delirios de un viejo zapatero español que se cree el mismo Don Quijote. A lo largo de sus aventuras cómicas, y cada vez más surrealistas, Toby se ve abocado a enfrentarse con las trágicas repercusiones de la película que rodó cuando era un joven idealista: una película que cambió los sueños y esperanzas de un pequeño pueblo español para siempre.

Los extraños: cacería nocturna: Trío de asesinos en serie encapuchados

Estados Unidos, 2018 / 85 minutos. Género: Terror. - Thriller. Director: Johannes Roberts. Intérpretes: Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson, Lewis Pullman, Leah Roberts, Emma Bellomy, Damian Maffei, Lea Enslin, Preston Sadleir.

Cines: Ocimax, Multicines Manacor, Cinesa Festival Park, Artesiete Fan.

El director Johannes Roberts (A 47 metros, 2017)continúa el trabajo que inició hace 10 años Bryan Bertino con esta segunda parte sobre tres psicópatas enmascarados . En esta ocasión, Cindy y su marido Mike deciden irse de viaje con su rebelde hija adolescente Kinsey y su hijo Luke. Pero lo que comienza como un viaje familiar termina convirtiéndose en su peor pesadilla. En un alejado campamento, unos golpes en la puerta de su caravana suponen el inicio de una noche de terror. Tres encapuchados, con inexplicables intenciones, obligan a esta familia fracturada a unirse para luchar por sus vidas.

Basada en hechos reales: El nuevo thriller de Roman Polanski

Francia, 2017 / 110 minutos. Género: Thriller - Drama. Director: Roman Polanski. Intérpretes: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez, Damien Bonnard, Camille Chamoux, Josée Dayan, Noémie Lvovsky, Dominique Pinon, Brigitte Roüan, Alexia Séféroglou

Cines: Ocimax, Multicines Manacor, Cinesa Festival Park, Artesiete Fan.

Roman Polanski vuelve a la carga con este thriller psicológico con el que no acaba de convencer a la crítica especializada. Deborah Young, de The Hollywood Reporter, dice que es "ligera y tonta, pero aun así bastante divertida (...) Hay varios niveles a los que se puede disfrutar de Roman Polanski (...) ninguno de ellos demasiado profundo o complicado". El film se centra en Delphine, una sensible y atormentada novelista de éxito, paralizada ante la idea de tener que comenzar a escribir una nueva novela. Su camino se cruza entonces con el de Elle, una joven encantadora, inteligente e intuitiva. Elle comprende a Delphine mejor que nadie, y pronto se convierte en su confidente. Delphine confía en Elle y le abre las puertas de su vida.

El intercambio: comedia con rossy de Palma.

España 2017 / 84 minutos. Género: Comedia. Director: Ignacio Nacho. Intérpretes: Pepón Nieto, Hugo Silva, Rossy de Palma, Natalia Roig, Salva Reina, Mara Guil, Paco Tous. Cines: Ocimax, Artesiete Fan, Multicines Manacor, CineCiutat.

Jaime y Eva deciden hacer un intercambio de parejas para reavivar su matrimonio tras quince años de casados. Jaime se muestra doblemente tranquilo: a él le espera una exuberante y joven brasileña de 19 años, mientas que Eva tendrá que conformarse con un anodino y poco agraciado partenaire.

Algo celosa: Una mujer en la crisis de la mediana edad.

Francia 2017 / 102 minutos. Género: Comedia. Director: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos. Intérpretes: Karin Viard, Marie-Julie Baup, Thibault de Montalembert, Cines: Augusta.

La actriz francesa Karin Viard encarna a Nathalie, una agradable profesora divorciada que, en plena crisis de la mediana edad, comienza a sentir unos exagerados celos de las personas de su entorno, incluso de su hija Mathilde, una guapa bailarina de ballet clásico de 18 años. El drástico cambio de personalidad de Nathalie pronto tiene inesperadas consecuencias para sus vecinos, colegas y amigos.

Se encargan de dirigir el film los hermanos Foenkinos, también autores del texto, recordados por la película La delicadeza (2011).

Mi mundial: un joven genio del balón.

Uruguay 2017 / 102 minutos. Género: Drama. Director: Carlos Andrés Morelli. Intérpretes: César Troncoso, Néstor Guzzini, Verónica Perrotta, Jorge Bolani, Marcel Keoroglian, Roney Villela, Ernesto Liotti, Facundo Campelo. Cines: Artesiete Fan.

Basada en la novela de Daniel Baldi, sobre Tito. Tiene 13 años y le ofrecen un contrato con el que podría dedicarse a lo que más le apasiona, el fútbol, y sacar a su familia de la pobreza. Todo parece ir bien, pero una circunstancia inesperada le obliga a enfrentarse con el mayor desafío de su vida.

Bendita ignorancia: Dos profesores muy opuestos.

Italia 2017 / 102 minutos. Género: Comedia. Director: Massimiliano Bruno. Intérpretes: Marco Giallini, Alessandro Gassman, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli. Cines: Augusta.

Marco Giallini y Alessandro Gassman, vuelven a trabajar juntos como ya hicieron en 2015 en Si Dios quiere. En esta comedia cuentan las aventuras de dos profesores de secundaria. Filippo es un hombre alegre, liberal y seductor que se pasa el día en las redes sociales. En cambio, Ernesto es un hombre culto, chapado a la antigua que no tiene ni ordenador.

Camarón: Flamenco y revolución: Duende gitano.

España 2017 / 104 minutos. Género: Documental. Director: Alexis Morante. Cines: CineCiutat.

Después de 25 años de su prematura muerte, este documental rinde un homenaje a una de las grandes voces del flamenco. Denostado por los puristas y convertido en todo un icono para el público y en un referente para el pueblo gitano, Camarón llevó una vida siempre al límite. Un genio adelantado a su tiempo llamado a ser uno de los artistas más influyentes y determinantes del siglo XX.

El malvado lobo feroz: Un zorro que adopta a tres pollitos.

Francia, 2017 / 79 minutos. Género: Animación. Director: Benjamin Renner, Patrick Imbert. Cines: Ocimax, Cinesa Festival Park, Artesiete Fan.

Premiada como Mejor Film de Animación en la última edición de los Cesar, Benjamin Renner y Patrick Imbert presentan esta fábula inteligente y cómica. Quien crea que el campo es un lugar tranquilo y pacífico se equivoca. Allí se pueden encontrar unos protagonistas animales especialmente hilarantes: una zorra que es madre de una familia de pollitos, un conejo que actúa como una cigüeña y un pato que quiere ser Papá Noel.

Lou Andreas-Salomé: Una mujer y una vida extraordinarias .

Alemania, 2016 / 113 minutos. Género: Drama. Director: Cordula Kablitz-Post. Intérpretes: Nicole Heesters, Katharina Lorenz, Liv Lisa Fries. Cines: Augusta, CineCiutat.

Biopic sobre una mujer adelantada a su tiempo que departió con Nietzsche, fue analizada por Sigmund Freud y se rodeó de grandes de artistas y escritores de finales de la época como el poeta Rainer Maria Rilke, de la que fue amante.

Caras y lugares: Veterania y juventud

Francia, 2017 / 90 minutos. Género: Documental. Director: Agnès Varda, JR.

Cines: CineCiutat.

Nominado a Mejor Documental en los últimos Oscar. La veterana directora Agnès Varda y el artista gráfico y fotógrafo JR. se unen en un viaje sorprendente por los pueblos de Francia basado en el azar y la creatividad. En una furgoneta mágica que imprime fotografías de gran formato, ambos experimentan el contacto con la gente y forjan una amistad.