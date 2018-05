La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Leticia Moreno: un violín con alma



Es una de las violinistas más destacadas de su generación, aplaudida por su virtuosismo y profunda fuerza interpretativa, y su carrera está cada vez más consolidada. Leticia Moreno (Madrid, 1985), alumna del desaparecido Mstislav Rostropóvich –­"has sido elegida para ser un soldado de la música", le dijo su maestro–, inaugura el próximo sábado una nueva edición del Formentor Sunset Classics, una de las citas musicales más sobresalientes del calendario musical, en la que estará acompañada por su Quinteto del Proyecto Tango Nuevo y la Orquesta de Cámara de Formentor para interpretar algunas de las obras más representativas de Astor Piazzolla en un recorrido por la historia del tango.

Moreno se presentará con el concierto La revolución del tango, centrado en su último trabajo discográfico, Piazzolla. Un cedé dedicado al célebre compositor argentino que grabó con el prestigioso sello Deutsche Grammophon. Un álbum directo y bello en el que suenan, entre otros temas, Las cuatro estaciones porteñas, Milonga del Ángel, Adiós, Nonino o Le Grand Tango. "La música de Piazzolla llega a todos los públicos porque es cosmopolita", ha señalado Moreno, quien subraya las influencias que recibe del jazz, del tango, del folclore latinoamericano, y también de compositores como Stravinski, Bartok, Bach y Vivaldi.

La visita de Moreno se enmarca en un festival que año tras año se supera, una cita de éxito que ya ha contado con la presencia de figuras de renombre internacional como los maestros Zubin Mehta y Daniel Barenboim o el gran pianista Lang Lang, en un escenario natural frente al mar. Pero a Moreno no le temblará el pulso, siendo una intérprete que ya con tres años empezó su educación musical y que a los once ya recibía clases en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con el profesor Zakhar Bron. Un año después, ya daba conciertos por toda Europa, con una calidad que no pasó desapercibida para Rostropóvich, su último maestro. "Era un reto tocar regularmente para Rostropóvich y preparar el enorme repertorio que me pedía antes de cada lección. Me hacía estudiar siete conciertos y luego él escogía cuál debía interpretar o me pedía partes de varios; él se sentaba después al piano y tocábamos juntos, o repetíamos un pasaje durante tres horas... Creo que los dos lo pasábamos muy bien en aquellos encuentros en Madrid, en la casa del maestro en Londres o en otras ciudades del mundo y él demostró siempre una gran generosidad con su tiempo", ha confesado una intérprete que trabaja regularmente con directores de la talla de Temirkanov, Salonen, Mehta o Eschenbach y con orquestas como la Filarmónica de San Peterburgo, Orquesta del Mariinsky o la Joven Orquesta Simón Bolívar.

Música

Fechas: sábado 26 de mayo,

a las 19 horas.

Lugar: Hotel Formentor (Pollença).



Pablo López: sincero y arriesgado



Pablo López está en la carretera con sus nuevas canciones desde febrero de este año, cuando decidió emprender el vuelo de su Tour Santa Libertad en Almería. Una gira que comprende más de cincuenta paradas y que hoy aterriza en el Trui Teatre, dispuesto a entregarse a sus fans desde la primera canción, que suele ser El camino, toda una declaración de intenciones en la que canta aquello de "he aprendido a vivir el camino y no quiero volver, y tampoco quiero que me duelan los finales".

Camino, fuego y libertad es el último trabajo de Pablo López, un disco que le ha consolidado como uno de los grandes compositores e intérpretes del momento. Con su primer álbum, Once historias y un piano (2013), ya logró un disco de oro, además de varios galardones de medios de comunicación españoles como Artista Revelación y una nominación a los Latin Grammys Awards como Mejor Nuevo Artista.

El golpe de aire fresco que ha supuesto su tercer álbum, el citado Camino, fuego y libertad, no ha dejado indiferente a nadie. Un disco impactante por diferente, sincero y arriesgado. Una obra que cuenta once historias que confluyen en una sola, la de un camino que a través del fuego y la libertad te lleva al encuentro con la vida, con las nuevas oportunidades y con el amor incondicional a todo lo que le rodea. "El fuego es vivir así, algo bellísimo que a veces quema... y la libertad es conocerte a ti mismo y no tener miedo a lo bueno y lo malo que hay en tu corazón".



Concierto

Fecha: viernes 25 de mayo,

a las 21.00 horas.

Lugar: Trui Teatre.

Precio: de 22 a 87,25 euros.



Nadja: oscuridad y electrónica



Desde Canadá llega el dúo Nadja, uno de los mayores referentes del metal experimental. En su primera visita a la isla, la pareja formada por el multi-instrumentista Aidan Baker y la bajista Leah Buckareff, en los escenarios desde 2005, se subirán al escenario del Mar i Terra para desplegar una música atmosférica que combina la oscuridad y el volumen del doom metal y la música industrial con las texturas y las melodías del shoegae y el ambient/música electrónica.

Desde su creación, Nadja ha publicado numerosos discos con sellos subterráneos como Alien8 Recordings, Daymare Records, Robotic Empire, Hydrahead Records, Gizeh Records o Important Records, entre otros, y ha viajado por Europa, Japón, Rusia, Australia, Nueva Zelanda o América del Norte y del Sur, en festivales como el SXSW, FIMAV, Roadburn, Le Guess Who, Incubate o Unsound. Originalmente formados en Toronto, Canadá, el dúo reside actualmente en Berlín.

Con Nadja, en este concierto organizado por el colectivo Cul de Sac, estarán los mallorquines Marasme, banda surgida en 2008 con el fin de lograr una música oscura, agresiva y densa del modo más honesto posible, objetivo que han alcanzado Jeroni Sancho (voz), Tomeu Canyelles (guitarra), Jordi Carrasco (guitarra), Gonzalo Aeneas (bajo) y David Álvarez (batería).



Concierto

Fecha: viernes 25 de mayo, a las 20.30 h.

Lugar: Teatre Mar i Terra.

Carrer Sant Magí.

Precio: 10/12 euros. Venta anticipada en palmacultura.cat y en las taquillas del teatro.



´Barbes de Balena´: la primera mujer médico de España



La compañía El Maldà brinda un recorrido por la vida de la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), la primera mujer licenciada en medicina en España. Una obra, Barbes de Balena, que conjuga el teatro, la música y la danza y que pone el acento en la carrera llena de obstáculos que Aleu i Riera tuvo que ir superando para ejercer una profesión antes vetada a las mujeres. Con dramaturgia de Anna M. Ricart y dirección de Mònica Bofill, está protagonizada por Ariadna Cabiró, Laura López, Núria Cuyàs y Anna Romaní.

La obra, que rinde homenaje a nuestras abuelas y bisabuelas, reúne a siete mujeres creadoras de diferentes disciplinas artísticas, como son la interpretación, la música, la danza, la dramaturgia, la escenografía y el figurinismo, y la dirección. Una de las intérpretes de esta pieza, Núria Cuyàs, es la bisnieta de esta pionera en los derechos de las mujeres.



Teatro

Fecha: del 25 al 27 de mayo.

Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar.

Duración: 70 minutos.



Mr. Marcaille + Mentira: en el 20 aniversario de la radio punk



El programa Titoieta Ràdio 1984 cumple 20 años en las ondas, contagiando la locura del punk en territorio mallorquín, y lo celebra con dos conciertos, en Palma y Algaida. Dos fiestas musicales en las que dos nombres brillarán sobre el resto: Mr. Marcaille, procedente de Bélgica, y Mentira, llegados de Brasil (también se podrán conocer las propuestas de Rraouhhh, Dj Gambrinero, Rudething, Jack Alheimer y Epic Fail). Mr. Marcaille es un animal escénico que suma dos discos publicados; mientras que los brasileños Mentira activan en escena una bomba punk siempre efectiva.



Conciertos

Fecha: este viernes día 25, en Casa Planas, a partir de las 20 horas (cinco euros); y el sábado día 26, en el Casal P. Capellà de Algaida, a las 20 horas, con entrada gratuita y más grupos en acción.

´Veo Leo´: jugando con la lectura

Teatro Arbolé, compañía de Zaragoza que lleva desde 1979 dedicándose a la producción de espectáculos infantiles y a la docencia, representa en el Teatre Sans una obra, Veo leo, con la que pretende iniciar a los espectadores no lectores en el mundo de los libros, las letras y las palabras. Un montaje en el que los libros, como El patito feo y Caperucita roja, tienen que ser escuchados e interpretados.

Veo leo traslada la acción a una biblioteca, un lugar lleno de libros en el que se esconden todos los cuentos, los conocidos y los que están por descubrir. Concebida como una "fábrica de sueños", Arbolé siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y lograr que el teatro sea algo fabuloso para los niños y las niñas, y dejar huella en el proceso formativo del público. "Teatro Arbolé siempre ha partido de la tradición para intentar llegar a las vanguardias, siempre ha intentado investigar lo conocido para introducirse en lo desconocido. Siempre procuramos viajar manteniendo viva la inquietud por aprender", señala la compañía.

Palma. Teatro.

Fecha: días 26 y 27 de mayo,

sábado y domingo, a las 19 horas.

Lugar: En el Teatre Sans.



Es finde, hay que ir a...



Música

Viernes 25

A Es puta sierre, porque es el fin de temporada de la promotora Across de moon, porque los pipotes que han montado en Sa Lluna de Inca y otros espacios han alcanzado en su mayoría la categoría de legendarios, porque su recorrido desde la indietrónica hasta el puro y muy elevado pum-pum-pum es bastante inigualable.

Es puta sierre: DJ Peri + Dirty Appetite + Sideways. Sa Lluna (Born 14, Inca), 0-6 h.

Al concierto de La Rumba Nostra, porque son bailongos y palmeros como pocos, porque si hay que ponerse saleroso y darle al zapateo este es el bolo y el lugar, y porque para seguir la juerga puedes continuar a los discotequero populista y modernón en la sala principal o seguir bajo los parámetros musicales del concierto en su sala dos.

La Rumba Nostra (22:30 h., anticipada 8 € c.c. o dos cervezas). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), 22:30-5 h.

Al saraote de electrónica en el sótano del Maraca, porque el recorrido será el más amplio del finde, porque habrá desde la base pop de El día eléctrico hasta lo arty de Local Time y lo irreverente de los Southnormales.

El día eléctrico + Local Time + The Southnormales. Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1), 23-5 h., anticipada 6 € con cerveza.

A la nueva convocatoria de las fiestas Dub Club, porque si ya llevan 56 ediciones por algo será, porque reinan en los campos del dub, bass y ritmos hermanos, y porque además de programar nombres selectos del cofre del tesoro local redondean el cartel con solventes primeros espadas de la escena europea.

Dub Club #56: Dub Invaders (Francia) + Fabasstone & Natural High Dubs + Fuaka in Roots. Sonorizado por Dub Kontaktua Sound System. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 22-5 h., 12 € con cerveza.

Al concierto de Leonmanso, porque el menorquín Llorenç Marquès factura canciones de categórica altura, porque es intimista pero también universal, y porque quien habla de su música lo hace de ternura y también de lo surreal, y porque el fin de fiesta lo comandará la biblia de las músicas del mundo RTO desde la cabina.

Talent IB presenta: Leonmanso (21:30 h., 5 €) + RTO (0-4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

A bailar con el master,nder del house Kiko Navarro, porque lo que no sabe él del clasicismo y también la actualidad no lo sabe nadie, y porque será en la espectacular sala Social Club.

Kiko Navarro + Álex Caro + Sote de Lino. Social Club (Passeig marítim 33), 23-6 h., 15 € c.c.

A la nueva edición de las fiestas El Flow! se siente, porque sueltan clasicazos de hip hop, r&b, dancehall, afro y trap tanto de la vieja como de la nueva escuela.

El Flow! IX se siente: DJ Elfo + STR + Paul Romeo + Víctor B + Golden Boy + Rydmakk. Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), de 23 a 5 h.

Sábado 26

Al concierto de Maranges, porque del pop intimista al glam y viceversa hay caminos muy interesantes y él los toca casi todos, porque si al repertorio le añades presencia y convicción tienes como resultado la envidia, en este caso de no poder ser como él, y porque presenta disco.

Maranges: presentación de Paraíso. Can Balaguer (Unió 3), 19:30 h.

Al Kaelum, porque arrancan la tarde con el apabullante Tardeo, porque lo peta y lo sabes, porque las colas son perennes toda la tarde, porque ofrecen populismo democrático con chicha mejor que casi nadie, porque tienen invitado más que ilustre y master de los mashups, y porque el fiestote continuará durante la noche en sus dos salas bajo las mismas premisas.

Tardeo (16:30-22 h.): DJ Surda (invitado) + Oliveros (residente). Noche (0-5 h.): Kaelum DJs en sala principal + Conejomanso en sala PopNorama. Kaelum Club (Avinguda Argentina 3).

Al fiestote rockabilly Sounds Of 50´s, porque sonará gloriosa música de aquella época en gorioso vinilo, porque habrá happy hour, barbacoa y piscina para solazarse, y porque será en el encantador hotel La Concha Soul.

Sounds Of 50´s con Boppin Brush + Sandro Scott. Hotel La Concha Soul (Romana 3, Calvià), 17-23 h.

A la fiesta ochentera en el My Way, porque si la comanda una biblia andante de la historia de la música como DJ Aparicio no puede ser más que una misa para no quedarse irredento.

80´s Party con DJ Aparicio. My Way (Emperadriu Eugènia 11), 21-1 h.

Al Mar y Paz, porque además de ser un beach club encantador y con un estilazo inimitable que surge de su falta de pretensiones, para dar su aportación a la Fira del calamar de Can Picafort programan a dos jugones del hip hop, funk, disco, groove, indie y lo que haga falta como Triqui y Hanso Palmito´s.

Fira del calamar con DJ Triqui + Hanso Palmito´s. Mar y Paz (Enginyer Felicià Fuster 1, Can Picafort), 16:30-20:30 h.

A la nueva edición de las fiesta Wiwika!, porque se han hecho fuertes en la mítica discoteca Skau de Can Picafort, porque hábilmente están apostando tanto por la modernidad como por el populismo bien entendido, y porque la figura invitada de la noche, DJ Surda, lo petará después de haberlo petado en el Tardeo del Kaelum.

Yiwika!: Josaiku + Antarctic. Discoteca Skau (Av. Josep Trias 14, Can Picafort / Santa Margalida), 20-5 h.

Escena

A ver el musical Dirty Dancing, porque aquellas canciones y aquellos números musicales se convirtieron en clásicos, porque rememorarlos con la viveza del directo es un buen lujo.

Dirty Dancing. Auditòrium (Passeig marítim 18), vie y sab 18:30/22:30 h., dom 17 h., 23 a 65 €.

A ver el musical Malambeando, porque es una intensa mezcla de percusión y tango argentino, porque anuncian actitud, destreza, fuerza, agilidad, interpretación y estilo propio.

Malambeando. Domingo en Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 18 h., 27-30 €.

A ver Las otras Lolas, porque es una agradable comedia romántica que transita por tres épocas diferentes, años 50, 60 y 80.

Las otras Lolas. Sala Mozart del Auditòrium de Palma (Passeig marítim 18), vie-dom 20:30 h., 20 €.

A ver y troncharse con el monologuista Santi Liébana, porque es un monólogo de antinostalgia, porque es un texto generacional que atañe a unos en concreto pero también a todos en general.

Santi Liébana: Si quitaron la EGB será por algo. Viernes en cafetería Manhattan (Guillem Massot 4), 21:15 h., taquilla inversa.

A la nueva edición de las muestras abiertas del Centre d´Investigació Escènica CINE, porque ofrecen el lujazo de un ensayo general o previa o estreno de una compañía de teatro, danza, circo y etcétera, porque son locales pero también invitadas de fuera de la isla.

Mostra oberta: Cafuné de la Cia Du´k´to (Barcelona). Viernes en el CINE, Centre d´Investigació Escènica (Son Torrens 9, Sineu), 20 h.

Comer y beber

Al viernes de Aperol en el Nativo, porque si hay que empezar bien el finde que sea con tan distinguida bebida, y porque por cada consumición te regalarán un aperitivo.

Viernes de Aperol. Nativo Coffee & Cocktails (31 de desembre 10), 17-19 h.

Es variat

Al primer Foro Mujeres que marcan, porque diversas profesionales de ámbitos muy pegados a la actualidad y las nuevas tecnologías regalarán su visión y sus experiencias en un ciclo de conferencias y mesas más que sustancioso.

I Foro Mujeres que marcan. Sábado en el Palacio de Congresos, programa completo en mujeresquemarcan.org.

A la nueva edición del mercat de Sant Rescat, porque su éxito convocatoria tras convocatoria hace que aumente el número de puestos y la variedad de la oferta, porque en esta ocasión ya son más de ochenta, porque habrá objetos de segunda mano, arte, diseño, etc., además una oferta de comida más amplia que nunca merced a la colaboración de comercios del barrio y música en directo.

X Mercat de Sant Rescat. Viatge al món de n´Aina (cuentacuentos infantil, 12 h.) + Els Emmentals (concierto, 13:30 h.) + DJ Rosemary (17 h.). Sábado en plaza Quadrado, de 10 a 19 h.

A la nueva edición del mercadillo de segunda mano Tira´m els trastos, porque reutilización y reciclaje mediante podrás llevarte a casa multitud de trastos con encanto y bien baratos, y porque siempre está amenizado con música en directo.

Mercadillo de segunda mano Tira´m els trastos. Con Of Lions and Giants. Sábado en Glorieta Pau Casals, 10:30-14:30 h.

La delicatessen (I) Sunday Funday Brunch en el Syndeo

Al Sunday Funday Brunch del Syndeo, porque es una maravilla de variedad y categoría, porque el espacio es una maravilla de modernidad y estética, y porque arrancar el domingo comiendo como maharajás es bastante impagable.

Sunday Funday Brunch. Domingo en el Syndeo Restaurant & Lounge (Camilo José Cela 5), 12:30-17:30 h., 25 € (bebidas no incluidas) / DJ Ángel Romero 15:30-17:30 h.

La delicatessen (II) Domingos de brunch en el jardín de Rosetó

Al brunch del Rosetó, porque es una joya de estilo y calidad gastronómica, porque el espacio es un refugio urbano sorprendente, y porque arrancar el domingo comiendo y bebiendo como sultanes es bastante insuperable.

Domingos de brunch en el jardín de Rosetó. Rosetó Restaurant Bar (Rosa 3B), 12-17 h., 40 € (con vino, agua y café). Reservas hasta el domingo a la 13:30 h. en roseto.es o 971 12 43 53.

El saraote bailón Vermuteo de Syndeo & Swing

A la nueva edición del Vermuteo de Syndeo, porque se celebra en uno de los hoteles de mayor apuesta por la estética contemporánea bien entendida, porque habrá vermut y amplia bodega, porque en esta ocasión habrá pipote swingero, y porque además habrá concurso de looks vintage.

El vermuteo de Syndeo: Swinging at the Woodside con Mallorca Swing. Sábado en el Syndeo Restaurant & Lounge (Hotel Innside Palma Bosque, Camilo José Cela 5), 12-16 h.

El fiestón Indie Invaders en Sa Possessió

Al estreno de los fiestones Indie Invaders, porque estará la primera línea nacional y también local de los suelta-jitazos indie, porque al primer espada revienta festivales de Maadraassoo se le unirán los jugones locales de Lucc y Nobisaki, y porque será en el imbatible espacio de Sa Possessió.

#1 Indie Invaders: Maadraassoo + Lucc + Nobisaki. Sábado en Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23:30-5 h., 5 € con cerveza.

El descubrimiento Yoga meets beer

Al Yoga meets beer, porque es el evento hecho a tu medida si te consideras yogui y amante de la cerveza artesana, porque la relajación que genera el yoga guiado por buenos profesionales es perfecta para disfrutar después de cada aroma y cada sabor.

Yoga meets beer. Todos los jueves en Syndeo Restaurant & Lounge (Camilo José Cela 5), 20-21 h., 15 € con una cerveza.