¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de mayo 2026?

El conflicto en Oriente Medio parece no tener fecha de caducidad a corto plazo y, como respuesta, el euríbor sigue al alza. Concretamente ha cerrado el mes de abril situándose en el 2,747%, el dato más alto marcado desde octubre de 2024 (2,691%).

“La subida del euríbor en marzo fue más explosiva que la que estamos viviendo en abril, aunque este mes no ha habido datos muy elevados respecto a un día y otro, aunque sí que es verdad que el dato general se ha mantenido entorno al 2,7%. Esto puede indicar una cierta estabilización del indicador al alza. A falta de los siguientes movimientos del BCE, que podrían empujar el euríbor hacia arriba o hacia abajo”, explica Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

El Banco Central europeo (BCE) acordó mantener los tipos de interés en la reunión que tuvo lugar el pasado jueves 30 de abril. No obstante, la portavoz de iAhorro no cree que los tipos oficiales se mantengan en el 2% durante mucho tiempo: “La institución se mantiene cautelosa con el tipo de interés, ya que la inflación se mantiene en datos controlados y una posible subida podría perjudicar a las economías familiares. El mercado ya descuenta una posible subida en junio si la presión sobre las materias primas persiste o se generaliza”.

Teniendo en cuenta este contexto, las entidades aún mantienen las condiciones de sus hipotecas variables, por lo tanto, aquel que esté pensando en hipotecarse debería hacerlo cuanto antes.

La hipoteca variable de Banco Mediolanum es uno de los productos a tener en cuenta. Su hipoteca freedom variable está compuesta por un TIN del euríbor +0,65% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,06%. El usuario podrá disfrutar de estas condiciones siempre que abra una cuenta bancaria en la entidad, domicilie ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contrate un seguro de vida.

Por su parte, Kutxabank comercializa con una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,49% (1,80% durante el primer año) y una TAE del 3,44%. Las vinculaciones que habrá que asumir en este caso son: domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 euros mensuales); realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar seguro de hogar.

No hay que olvidarse de la hipoteca variable de Bankinter, puesto que durante los dos primeros años ofrece un TIN fijo del 2,30% y, después, del euríbor +0,50%. Todo ello siempre que el interesado se cree una cuenta en el banco y adquiera dos seguros (de hogar y vida) y un plan de pensiones.

En la misma línea se mueve Sabadell con su hipoteca variable. Está compuesta por un TIN del euríbor +0,50% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,77%. A cambio tendremos que domiciliar la nómina o pensión y contratar tres seguros (de hogar, vida y protección de pagos).

Noticias relacionadas

Por último, para aquellos que quieran tener en cuenta más opciones sería recomendable que le echaran un vistazo al préstamo a tipo variable de Ibercaja. Dispone de un TIN del euríbor +0,60% (2% durante el primer año) y una TAE del 3,99%. Los requisitos que habrá que cumplir para disfrutar del interés mencionado son: domiciliar una nómina de, como mínimo, 2.500 euros y tres recibos; utilizar hasta 12 veces al semestre la tarjeta de crédito de la entidad; adquirir dos seguros (de vida y hogar) y realizar aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.