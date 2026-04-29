El conflicto de Oriente Medio empieza a pasar factura: financiar una casa ya cuesta un 20% más en el norte y las islas que hace un año

La escalada del conflicto de Oriente Medio ya ha empezado a pasar factura en el mercado hipotecario. Según los últimos datos del Índice iAhorro (primer trimestre de 2026) la financiación que piden los usuarios para una hipoteca ha experimentado un incremento interanual del 13%, situando la media nacional en 191.369 euros.

Esta evolución no es igual en todos los territorios: mientras regiones como La Rioja, Canarias, Aragón o País Vasco han superado subidas del 20% en los precios de compra, otras áreas como Navarra o Asturias han registrado correcciones significativas. “Esta dualidad regional pone de manifiesto un mercado heterogéneo donde la accesibilidad a la vivienda depende cada vez más del dinamismo económico y el volumen de oferta específico de cada comunidad autónoma”, apunta Laura Martínez, directora de Comunicación de iAhorro.

Este aumento de la financiación se debe en parte al constante ascenso de los precios de la vivienda, que parece que no va a tocar techo próximamente. Según los datos analizados por iAhorro, el precio medio nacional se ha elevado de los 234.955 euros registrados en el primer trimestre de 2025 a los 259.330 euros actuales. “Este encarecimiento refleja una demanda que se mantiene firme pese al endurecimiento de las condiciones financieras, consolidando un escenario donde la escasez de oferta en zonas de alta demanda sigue presionando los valores al alza de forma generalizada”, asegura Laura Martínez.

La hipoteca fija se convierte en la opción favorita

En cuanto al tipo de hipoteca que eligen los usuarios, una de las conclusiones que refleja el Índice iAhorro es que los futuros propietarios se decantan por la hipoteca fija frente a la mixta o a la variable. Pese a la inestabilidad económica global, este producto ha mantenido una notable estabilidad en las condiciones firmadas por los usuarios de iAhorro, situándose en una media cercana al 2% TIN. “Esta elección responde a un perfil de hipotecado que prioriza la previsibilidad y la seguridad financiera a largo plazo, evitando a toda costa la volatilidad que caracteriza a los índices de referencia actuales y garantizando una cuota mensual invariable que blinda la economía doméstica”, explica Martínez.

La hipoteca mixta, por su parte, sigue siendo percibida como una alternativa para conseguir un interés fijo menor que el de una hipoteca fija al uso los primeros años de la vida del préstamo. “Aunque la mayoría de los usuarios continúa inclinándose por el modelo fijo por su mayor seguridad, la hipoteca mixta sigue siendo la opción predilecta para aquellos que buscan un equilibrio táctico entre un tramo fijo inicial y la expectativa de mejora de condiciones en el futuro componente variable”, subraya la directora de Comunicación de iAhorro.

La decisión del BCE será clave

Ahora mismo todas las miradas están puestas en la reunión que mantendrá el Banco Central Europeo (BCE) mañana jueves 30 de abril, debido a que el organismo dirigido por Christine Lagarde podría optar por subir los tipos. Esto afectaría de manera considerable a la evolución del euríbor y, por consiguiente, al mercado hipotecario.

Ante este panorama, la prudencia y la celeridad se erigen como los mejores aliados del comprador. "Firmar una hipoteca hoy es más caro que ayer, pero probablemente seguirá siendo más barato que mañana", advierte Martínez, quien subraya la doble presión que sufren las familias: "Nos enfrentamos a una escalada simultánea de los tipos de interés y de los precios de la vivienda. Ante esta falta de horizonte temporal para una estabilización, cerrar la compraventa cuanto antes se convierte en la estrategia más efectiva para proteger el bolsillo del comprador".