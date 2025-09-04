¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de septiembre 2025?

El mes de agosto ha terminado con un cambio de tendencia del euríbor. Esto se debe a que el indicador ha cerrado situándose en el 2,114%, 0,035 puntos porcentuales por encima del dato de julio (2,079%).

¿Se trata de un motivo de alarma? “Este pequeño ascenso no debe interpretarse como un cambio de tendencia, sino como una oscilación mínima dentro del comportamiento normal del índice de referencia”, explica Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, que agrega que “se trata de un movimiento puntual que no debería generar alarma entre los hipotecados, al menos no por el momento”.

Hay que tener en cuenta que el euríbor en un índice de referencia al que le afectan los cambios políticos y económicos globales. De hecho, tal y como recuerda Colombelli, actualmente existen varios conflictos internacionales que están sacudiendo el mundo: “la persistencia de la guerra entre Ucrania y Rusia, y la escalada del conflicto en Oriente Medio, que afectan tanto a los mercados energéticos como a la confianza económica en la eurozona”. También hay que destacar la situación política económica internacional: las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y Europa, impulsadas por la administración de Donald Trump, avanzan con dificultad y mantienen en vilo a los inversores, que perciben una mayor incertidumbre sobre el rumbo de las relaciones comerciales transatlánticas, y sus posibles repercusiones en el comercio y la estabilidad financiera añaden presión al euríbor”.

Teniendo en cuenta este contexto… ¿Es un buen momento para hipotecarse? Se trata de los últimos 4 meses del año, época en la que los bancos suelen mejorar las condiciones de sus productos para conseguir el mayor número de firmas posible. Es por ello que actualmente existen múltiples productos con condiciones atractivas.

Una de las mejores hipotecas variables del mercado la podemos encontrar en Kutxabank. Ofrece un TIN del euríbor +0,49% (1,46% durante el primer año) y una TAE del 2,94%. A cambio habrá que cumplir los siguientes requisitos: domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 mensuales); realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar seguro de hogar.

Por otra parte se puede destacar el préstamo a tipo variable que comercializa Unicaja. Tiene un TIN del euríbor +0,55% (1,90% durante el primer año) y una TAE del 3,56%. Todo ello siempre que se tengan unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales; se domicilien la nómina y los principales recibos; se adquiera un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; se contrate un seguro de coche o salud y se realice una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.

No hay que olvidarse de la Hipoteca Freedom de Banco Mediolanum. Está compuesta por un TIN del euríbor +0,79% (0,99% durante el primer año) y una TAE del 3,60%. Las condiciones que habrá que cumplir son: abrir una cuenta bancaria en la entidad, domiciliar ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contratar un seguro de vida.

Por último, Ibercaja dispone de una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,51%. Para disfrutar de este interés será necesario domiciliar una nómina de, como mínimo, 2.500 euros y tres recibos; utilizar hasta 12 veces al semestre la tarjeta de crédito de la entidad; adquirir dos seguros (de vida y hogar) y realizar aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.