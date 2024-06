Esta es la mejor forma de reclamar a cualquier compañía aérea si te han perdido tu maleta

Con la llegada de las vacaciones aumentan los viajes en avión y también lo hace el del número de maletas que se pierden, llegan tarde o sufren daños, y para evitarlo o remediarlo los expertos aconsejan ser rápidos en su reclamación, después toca esperar. Cada vez se van multiplicando más los consumidores que tienen problemas con sus equipajes. Son situaciones que "generan gran preocupación y molestia entre los usuarios", cuenta la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Tras aterrizar, los pasajeros deben ir a la cinta habilitada para recoger sus maletas, y aquí puede empezar el periplo si el equipaje no aparece.

¿Qué hacer entonces?

Los asociaciones de consumidores coinciden en que existe "un desconocimiento generalizado", ya que los usuarios no saben dónde deben acudir.La abogada experta en consumo de Legálitas, Araceli Durán, explica que es "esencial" dejar constancia del incidente. "El pasajero tiene que acudir al mostrador de la compañía aérea o al de la Administración correspondiente -Aena en España- en el aeropuerto para pedir una hoja de reclamaciones y solicitar el PIR", indica.Este formulario será necesario para reclamar el equipaje, algo que desconocen la mayoría de los usuarios.

Las cuestiones relativas a los derechos que tienen los pasajeros en caso de daño, pérdida y destrucción del equipaje por parte del transportista están reguladas en el Convenio de Montreal -que data del 2004 y unifica ciertas reglas para el transporte aéreo internacional-.

Plazos para reclamar

Durán explica que este convenio indica que en caso de que el equipaje sufra un daño, el afectado tiene siete días para reclamar. Además, no considera que una maleta esté extraviada hasta que no pasen 21 días después de la reclamación, hasta ese momento se considera retraso. En el caso de que la maleta no aparezca, el afectado tiene derecho a que la compañía aérea le abastezca con un equipo de enseres básicos -como ropa o higiene personal- durante las primeras tres semanas que, en ningún caso, "satisface el daño que se produce",

¿Cómo reclamo si han perdido mi maleta en el aeropuerto? / Prensa Ibérica

Seguros de equipaje

Algo que recomiendan los expertos, ya que es un trámite sencillo por el que las compañías cobran un suplemento en el mostrador de facturación y con el que el equipaje "está totalmente asegurado".En cuanto a los seguros de equipaje que ofrecen las propias compañías, las asociaciones de consumidores recomiendan leer la letra pequeña, "para estar seguros de las cláusulas y condiciones que cubre el seguro y no llevarse sorpresas", asevera Serrano.

Mientras tanto, las asociaciones denuncian que la legislación existente no avanza, piden un control de equipaje más exhaustivo y recuerdan que el máximo de indemnización económica fijado por extravío data del 2004.