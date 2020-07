Ofertas de empleo para Palma e internacionales. ¿Buscas trabajo?

Con el aumento de las temperaturas y las anunciadas y temidas "olas de calor" las empresas de refrigeración necesitan cubrir puestos instaladores de aire acondicionado en sus plantillas.

Además si buscas un trabajo en el extranjero, podrás encontrar en esta noticia una vacante de Jefe de cocina y sala para Pekín y monitores para trabajar con niños en Inglaterra.

Estás ofertas de empleo en Palma junto con la demanda de comerciales, profesores nativos de inglés y técnico de control de plagas están listas para inscribirte.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

MAHICO SOLUCIONES

Mahico soluciones lider en reparaciones del Hogar 24 Horas le ofrece, pertenecer a su red de profesionales, especialistas en gestión integral de cualquier tipo de averia o instalación.

Somos una empresa de reparaciones del hogar 24H y mantenimientos de empresa. Desde el año 1997, nos dedicamos al sector de las reparaciones urgentes con servicio 24 horas, la empresa está formada por expertos cualificados en los diversos sectores en los que trabajamos. Disponemos de un centro de atención telefónica al cliente activo durante las 24 horas para atender todo tipo de incidencias.

MAHICO SOLUCIONES selecciona:

INSTALADORES CALDERAS/AIRE ACONDICIONADO para Palma de Mallorca

Publicado: 30/07/2020 - 11:24

- Contrato autónomo.

La empresa solicita técnicos autónomos dados de alta, para trabajos de reparación e instalación de aire acondicionado, calderas, calentadores , técnicos de electrodomésticos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INSTALADORES CALDERAS/AIRE ACONDICIONADO en Palma de Mallorca.

Empresa de restauración selecciona:

Jefe de Cocina y Jefe de sala para Pekín

Publicado: 30/07/2020 - 11:15

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 2.500€ - 3.500€ Bruto/mes

Empresa en expansión busca cubrir puestos de dirección tales como Chef Ejecutivo/Jefe de Cocina y Jefe de Sala para dar servicios, gestionar y dirigir diferentes conceptos gastronómicos.

Buscamos a personas con don de gente, que hablen inglés nivel medio alto, diplomados y con ambición de crecer

Incorporación inmediata. Interesados en entrevista inscribirse en la oferta.

Se ofrece:

Visado de trabajo.

Alojamiento.

Contrato de trabajo con vacaciones.

Salarios: 2.500 € - 3.500 € brutos/mes + incentivos.

Se requiere:

- Fotografía, Inglés y diplomado.

- Experiencia en tapas y arroces.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Cocina y Jefe de sala para Pekín en Palma de Mallorca.

EMPRESA DE IMPORTACIÓN selecciona:

COMERCIAL FERRETERÍA para Palma de Mallorca

Publicado: 30/07/2020 - 11:17

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

- Salario 1.000€ - 3.000€ Bruto/mes

Se buscan agentes comerciales para el sector de la ferretería para distintas provincias de España.

Es indispensable estar introducido en dicho sector.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL FERRETERÍA en Palma de Mallorca.

TEIS CONSULTORES

Desarrollamos proyectos de consultoría y asesoría tecnológica y estratégica para su empresa.

El análisis estratégico nos permite a través de la metodología del Cuadro de Mando Integral (CMI) establecer un diagnóstico de la situación actual y guiar la evolución de su empresa a la posición competitiva deseada.

El análisis tecnológico se desarrolla en el ámbito de los recursos necesarios en tecnología de la información (TIC) para dar soporte a los principales procesos de la cadena de valor que sustentan la estrategia de su empresa.

TEIS CONSULTORES selecciona:

PROFESOR/A ED. INFANTIL Y PRIMARIA INGLÉS NATIVO/A para Palma de Mallorca

Publicado: 30/07/2020 - 11:48

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Necesarios estudios de Magisterio cursados en España o Filología Inglesa cursada fuera de España. Inglés/a nativo/a o inglés como lengua materna/paterna. Se valorará experiencia como profesor/a y/o auxiliar de conversación y pasión por la enseñanza.

Necesarios estudios de Magisterio cursados en España o Filología Inglesa cursada fuera de España. Inglés/a nativo/a o inglés como lengua materna/paterna. Se valorará experiencia como profesor/a y/o auxiliar de conversación y pasión por la enseñanza.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PROFESOR/A ED. INFANTIL Y PRIMARIA INGLÉS NATIVO/A en Palma de Mallorca.

MEVOYALEXTRANJERO.COM

Agencia de reclutamiento para diversos países.

mevoyalextranjero.com selecciona:

Monitores de apoyo para Cambridgeshire, Inglaterra.

Publicado: 30/07/2020 - 11:55

Muchas vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 20.000€ - 20.000€ Bruto/año

Buscamos monitores de apoyo -Support Workers- para trabajar con niños y jóvenes con necesidades educativas especiales para nuestros centros ubicados en Meldreth, en el condado inglés de Cambridgeshire

Condiciones:

- Salario inicial de 17.750 libras brutas anuales (aproximadamente unos 20.000 euros anuales).

- Jornada completa.

- El centro facilita el alojamiento a los candidatos seleccionados por coste aproximado de 350 libras mensuales.

- El centro apoya al candidato en la gestión del Insurance Number (Número de la Seguridad Social) y apertura de cuenta bancaria.

Requisitos:

- Cualquier calificación adecuada para la atención social; no llamaremos a aquellos candidatos que no cumplan con este requisito.

- Inglés alto y fluido hablado y escrito. Un B2 es el mínimo requerido, aunque no pedimos certificado. Pero sí se hará una preentrevista por Skype.

- La experiencia en el sector es muy valorable pero no es necesaria siempre y cuando el candidato cumpla el requisito número.

- La buena comunicación y capacidad de escucha.

- Habilidades de trabajo en equipo.

- Capacidad para relacionarse bien con jóvenes y adultos.

- Ser ciudadano de la Unión Europea.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Monitores de apoyo para Cambridgeshire, Inglaterra en Palma de Mallorca.

LArtisan Control de Plagas selecciona:

Agente Comercial para Palma de Mallorca

Publicado: 30/07/2020 - 11:42

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 12.000€ - 35.000€ Bruto/año

Seleccionamos comerciales para la venta y mantenimiento de servicios relacionados con la salud ambiental y alimentaria: desinsectación, desratización y desinfección. ( control de plagas )

Sector muy amplio ( bares, restaurantes, hoteles, supermercados, almacenes, empresas de alimentación, guarderías, geriátricos, administradores de fincas...) de obligatorio cumplimiento en todos ellos.



Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente Comercial en Palma de Mallorca.

Tecnico Nivel 2 Control de Plagas para Palma de Mallorca

Publicado: 30/07/2020 - 11:42

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Buscamos para temporada un técnico nivel 2 de Control de Plagas para Mallorca.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Tecnico Nivel 2 Control de Plagas en Palma de Mallorca.

OASIS PROTECCIÓN SOLAR selecciona:

MONTADOR DE TOLDOS para Palma de Mallorca

Publicado: 30/07/2020 - 11:53

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Buscamos personal para aumentar la plantilla por gran aumento del trabajo.

Necesitamos alguien capaz de montar todo tipo de toldos, pergolas, parkings, marquesinas, panel sandwich, velas, redes, etc.

Es importante estar familiarizado con el aluminio y el hierro y conocer las máquinas y herramientas que se usan en el sector.

Muchos toldos van motorizados, por lo que conocimientos sobre ellos y sobre programación de éstos es positivo a la hora de seleccion.

Requisitos mínimos:

- Carnet de conducir.

- Disponibilidad horaria.

- Disponibilidad para viajar (a veces hacemos montaje en la península o Canarias, son salidas muy cortas, como mucho 3 días).

- Experiencia

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MONTADOR DE TOLDOS en Palma de Mallorca.