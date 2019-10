Si buscas trabajo en Mallorca aquí puedes encontrar más de 16 ofertas de empleo

Empresas en Mallorca buscan candidatos para trabajar.

Vendedores de piezas de recambios, Jefe técnico de instalaciones, Profesores de inglés nativos para Educación Infantil y Primaria... y además comienza la búsqueda de personal para la Campaña de Navidad, las empresas de servicios comienzan con la selección de personal.

Ofertas de empleo en Palma.

ACCURATE CARE

Ofrecemos personal sanitario competente en el lugar y el momento adecuados. Nuestro objetivo es garantizar una atención sanitaria adecuada y responsable, ofreciendo cuidados precisos y de calidad. Con un nivel de respuesta rápido y gran disponibilidad de personal, resolvemos las necesidades de personal con orientación hacia la calidad y la continuidad.

ACCURATE CARE selecciona para la provincia de Illes Balears:

ENFERMERAS PARA NORUEGA para Palma de Mallorca

- 15 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 45.000€ -50.000€.

La empresa noruega Accurate Care precisa ampliar plantilla fija en diferentes centros sanitarios públicos del país nórdico.

Noruega es un país de gran extensión geográfica y baja densidad de población.

Asimismo el ratio enfermera/paciente se encuentra entre los mejores del mundo.

La empresa se ha especializado en la selección y captación de enfermeras en otros países, especialmente España.

Cuenta con un programa propio de selección, certificado de calidad ISO y una escuela para aprender noruego sanitario.

Ofrecen:

- Contrato indefinido.

- Salario anual según convenio colectivo noruego. Variable según experiencia laboral. Aproximadamente 45.000-50.000 euros brutos.

- Alojamiento con electricidad, agua e internet incluidos durante la vigencia del contrato.

- Transporte al centro de trabajo durante la vigencia del contrato.

- Programa anual de viajes a país de origen.

- Cotización en el sistema noruego y acceso a la sanidad en caso de enfermedad

- Posibilidad de baremación de tiempo trabajado en la bolsa de empleo de la Comunidad Autónoma de origen.

- Programa de desarrollo profesional con un módulo de formación específica para enfermeros.

- Plan de pensiones.

Requisitos:

-Nacionalidad: Ser ciudadano de cualquier país de la Unión Europea.

- Titulación: Título universitario de Grado en Enfermería o DUE cursado en una universidad de la Unión Europea.

- Carné de conducir B

- Valorable experiencia laboral como enfermera mínimo de un año.

- Idioma: noruego no requerido para acceder a la oferta, posibilidad de formación en nuestra escuela.

Hablar inglés o alemán no es necesario, pero se valorará positivamente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENFERMERAS PARA NORUEGA en Palma de Mallorca

IAD ESPAÑA

IAD es una red inmobiliaria de última generación. Con un concepto innovador donde las personas se encuentran en el centro del modelo de negocio, iad conquista rápidamente por: su proximidad, profesionalidad y eficacia.

Actualmente estamos presentes en Francia, Portugal, Italia y España con más de 8.000 managers.

IAD ESPAÑA selecciona para la provincia de Illes Balears:

Asesor Inmobiliario para Palma de Mallorca

- 20 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Salario 5.000€ -250.000€.

Buscamos emprendedores inmobiliarios. ¿Estas en ese momento que buscas un proyecto laboral que cambie tu vida? ¿Buscas una oportunidad de emprender con viabilidad y tranquilidad? ¿Buscas un proyecto más humano? Si la respuesta es SÍ, SÍ y SÍ, esta es tu OPORTUNIDAD. En IAD España (filial del grupo IAD Internacional), estamos buscando un líder para la zona de Valencia, con experiencia en el sector inmobiliario local y con ganas embarcarse en un proyecto diferente y más justo.Un/a profesional con capacidad de gestión, experiencia en dinamización de equipos y con dotes comerciales, que quiera desarrollar su propia red dentro del ecosistema IAD. Una oportunidad que más allá de los réditos económicos, te ofrece formar parte de un círculo selecto con contacto directo con la sede central de IAD España, aportando valor y generando nuevas oportunidades profesionales.IAD nació en 2008 en Francia con el objetivo de crear una nueva generación de red inmobiliaria, un modelo que pone a las personas en centro de su negocio, con una clara orientación al cliente, mercado y por supuesto al agente inmobiliario. IAD es la nueva generación de red inmobiliaria: internacional, profesional, innovadora y colaborativa. Un modelo en expansión que conquista por su proximidad, su carácter innovador, su base tecnológica y el poder de la colaboración. Actualmente operamos en Francia, Portugal, Italia y España, siendo IAD Francia la primera red inmobiliaria del país.

Un/a profesional con capacidad de gestión, experiencia en dinamización de equipos y con dotes comerciales, que quiera desarrollar su propia red dentro del ecosistema IAD.Una oportunidad que más allá de los réditos económicos, te ofrece formar parte de una red internacional de intermediación inmobiliaria.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Inmobiliario en Palma de Mallorca

WESSER & PARTNER, S.L.

Nuestra labor es concienciar a las personas mediante el diálogo directo de la importancia de colaborar haciéndose socio para las ONG más conocidas en España como son: CRUZ ROJA, AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) , WWF/ADENA (Salvar al Planeta) y Fundació Josep Carreras (lucha contra la leucemia).

WESSER & PARTNER, S.L. selecciona para la provincia de Illes Balears:

Promotoras/es 1.100€ sueldo medio - MEDIA JORNADA INDEFINIDO para Palma de Mallorca

- 5 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada parcial - mañana.

- Salario 700€ -1.200€.

SI BUSCAS UN TRABAJO A MEDIA JORNADA...

Te ofrecemos:

- MEDIA JORNADA LABORAL, 4 HORAS AL DÍA DE LUNES A VIERNES POR LAS MAÑANAS + 5 turnos al mes a convenir (TOTAL 25 HORAS A LA SEMANA).

- SUELDO MEDIO MENSUAL DE 1.100€.

- CONTRATO LABORAL INDEFINIDO CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el primer día.

- FORMACIÓN CONTINUA.

- POSIBILIDADES REALES DE PROMOCIÓN.

Si eres una persona con afán de superación, ambiciosa, con ganas de ganar dinero al mismo tiempo que ayudas en una buena causa... te esperamos para formar parte de nuestro gran equipo Wesser.

Nuestra labor es concienciar a las personas mediante el diálogo directo de la importancia de colaborar haciéndose socio para las ONG más conocidas en España como son: CRUZ ROJA, AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), WWF/ADENA (Salvar al Planeta) y Fundació Josep Carreras (lucha contra la leucemia).

Nuestra forma de hacer socios es a través del diálogo directo, cara a cara (Face to Face), en lugares de alta afluencia de gente (calle, centros comerciales...). El dialogo con los posibles socios es personal, pero no estarás solo, contarás siempre con un responsable que te ayudará a llevar a cabo tu labor de manera adecuada para que llegues a tus objetivos.

BENEFÍCIATE de los viajes nacionales e internacionales, intercambios culturales, actividades grupales y los diferentes tipos de eventos que organizamos para potenciar más nuestro buen ambiente en la empresa.

PARA ESTE TRABAJO NO ES NECESARIO QUE TENGAS EXPERIENCIA PREVIA EN EL SECTOR, nosotros nos encargaremos de formarte para que llegues a ser un buen promotor de socios especialmente enfocado hacia las ONG.

Muy valorable cualquier experiencia de cara al público como realización de promociones o eventos, relaciones públicas o (RRPP), trabajos en publicidad (cine, tv, Internet...), actor / actriz, artistas (cantantes, humoristas, magos), animadores infantiles, monitores de tiempo libre..., así como cualquier tipo de voluntariado.

Además te informamos que en Wesser puedes trabajar en la provincia que quieras, ya que facilitamos la movilidad a nivel nacional para que puedas escoger tu destino favorito.

En definitiva, UN BUEN TRABAJO en el mejor de los ambientes a la vez que trabajas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotoras/es 1.100€ sueldo medio - MEDIA JORNADA INDEFINIDO en Palma de Mallorca

Alliance Instalaciones y Mantenimiento es una empresa perteneciente al Grupo Alliance, una multinacional de soluciones de recursos humanos , Alliance Instalaciones y Mantenimiento se dedica específicamente, como empresa, a la externalización de operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, proyectos de iluminación, sistemas eléctricos, cintas transportadoras y electrificación ferroviaria, además de implementar soluciones de eficiencia energética para todos sus clientes, con el objetivo de que puedan producir más utilizando para ello menos recursos energéticos. Nuestro sistema de gestión de calidad se encuentra avalado por la certificación ISO 9001; nuestro sistema de gestión medioambiental lo está mediante la ISO 14001; y, por último, nuestro sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, está certificado por la OHSAS 18001.

La calidad, la profesionalidad y la experiencia son las tres palabras que definen nuestra labor, siempre potenciada por nuestra metodología de trabajo: servicios integrales, proyectos a medida y un resultado siempre satisfactorio; aspectos que nos han llevado a convertirnos en un referente nacional en nuestro sector, siempre en búsqueda de la excelencia en nuestro trabajo y en cada paso que damos.

ALLIANCE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS selecciona para la provincia de Illes Balears:

Oficial Electrónica para Palma de Mallorca

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 17€ -19€.

Importante empresa de Instalaciones y Mantenimiento precisa incorporar a dos Oficiales de Mantenimiento Electrónico para trabajar en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Entre sus funciones estarán las siguientes:

-Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos de rayos x, equipos de inspeccion de equipaje y arcos detectores de mentales.

-Comprobación del funcionamiento.

-Reparación de averías.

Disponibilidad para realizar Turnos Rotativos (Mañana, Tarde, Noche)

Flexibilidad Horaria.

F.P Grado Superior

Coche Propio y Carnet

Deseable:

Curso de 20 H de Electricidad

Curso Trabajos en Alturas

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial Electrónica en Palma de Mallorca

COFER BAGS

Fabricante de bolsas publicitarias y artículos de embalaje para comercio, empresas, entidades, etc.

COFER BAGS selecciona para la provincia de Illes Balears:

Comercial para Palma de Mallorca

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

COFER BAGS, selecciona comercial para atender y aumentar clientes activos a nivel nacional.

Nos dedicamos a la fabricación de bolsas publicitarias y artículos de embalaje.

Vehículo propio

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de comercial en Palma de Mallorca

TEIS CONSULTORES, S.L.

Desarrollamos proyectos de consultoría y asesoría tecnológica y estratégica para su empresa.

El análisis estratégico nos permite a través de la metodología del Cuadro de Mando Integral (CMI) establecer un diagnóstico de la situación actual y guiar la evolución de su empresa a la posición competitiva deseada.

El análisis tecnológico se desarrolla en el ámbito de los recursos necesarios en tecnología de la información (TIC) para dar soporte a los principales procesos de la cadena de valor que sustentan la estrategia de su empresa.

TEIS CONSULTORES, S.L. selecciona para la provincia de Illes Balears:

PROFESOR/A ED. INFANTIL Y PRIMARIA INGLÉS NATIVO/A para Palma de Mallorca

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ -20.000€.

Necesarios estudios de Magisterio cursados en España o Filología Inglesa cursada fuera de España. Inglés/a nativo/a o inglés como lengua materna/paterna. Se valorará experiencia como profesor/a y/o auxiliar de conversación y pasión por la enseñanza.

Necesarios estudios de Magisterio cursados en España o Filología Inglesa cursada fuera de España. Inglés/a nativo/a o inglés como lengua materna/paterna. Se valorará experiencia como profesor/a y/o auxiliar de conversación y pasión por la enseñanza.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PROFESOR/A ED. INFANTIL Y PRIMARIA INGLÉS NATIVO/A en Palma de Mallorca

Jefe/a Técnico/a de Obra en Instalaciones para Palma de Mallorca

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 30.000€ -42.000€.

Se responsabilizará de los trabajos en obra a nivel técnico, dirigiendo equipos de trabajo y controlando la planificación y los costes de la misma.

Funciones:

- Gestión de proyectos a nivel técnico, productivo y económico.

- Planificación de proyectos

- Trato directo con el cliente y Project Manager.

- Supervisión del personal propio y subcontratado.

- Gestión de compras de material para la obra

Requerimos:

- Ciclo Formativo de Grado Superior en Ingeniería o Electrónica (valorable estudios universitarios superiores en dichas disciplinas).

- Contar con 5 años de experiencia realizando funciones similares.

- Conocimientos y experiencia en instalaciones eléctricas de BT, mecánicas, PCI, climatización y domótica.

- Carnet de conducir y vehículo propio.

- Nivel de inglés intermedio (valorable nivel avanzado).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a Técnico/a de Obra en Instalaciones en Palma de Mallorca

Comercial con conocimientos de mecánica para Palma de Mallorca

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 20.000€ -22.000€.

Misión:

- Apoyo comercial en la venta de automóviles y apoyo de funciones mecánicas básicas

Funciones:

- Venta de vehículos nuevos a particulares y empresas.

- Desarrollar e implementar el plan de prospección y fidelización de la concesión y su supervisión.

- Venta de servicios asociados: financiación, seguros, extensiones de garantías, etc.

- Mecánica básica (pre-entregas).

Buscamos una persona orientada al cliente y a resultados, entusiasta, implicada y comprometida.

Con experiencia profesional dentro del sector de la automoción.

Conocimientos de mecánica de automóviles.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial con conocimientos de mecánica en Palma de Mallorca

Vendedor/a de piezas de recambio para Palma de Mallorca

- Contrato indefinido.

- Salario 16.000€ -17.000€.

Se responsabilizará de desarrollar el proyecto de promoción y venta de piezas de recambio en talleres mecánicos.

Imprescindible conocimientos del sector automoción.

Permiso de conducir.

Experiencia en ventas.

Buscamos una persona emprendedora, responsable, honesta, con clara orientación al cliente y a resultados.

Imprescindible conocimientos del sector automoción.

Permiso de conducir.

Experiencia en ventas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a de piezas de recambio en Palma de Mallorca

ACTTIV LEISURE PROJECTS

En Acttiv ofrecemos servicios de animación turística en España. Somos un equipo de personas que unen y desarrollan su talento con el objetivo de crear y vivir momentos extraordinarios.

Damos la oportunidad a jóvenes europeos de hacer de la animación su profesión.

Creemos en las personas. Es nuestra principal convicción. Por eso, apostamos por ellas.

Acttiv Leisure Projects selecciona para la provincia de Illes Balears:

Chief entertainer for Mallorca 2020 para Palma de Mallorca

OVERVIEW:

Do you have experience as chief entertainer in a hotel? Do you speak German and English? If you fit our #takingfunseriously way, we are waiting for you!

TITLE:

Discover Mallorca!

ACCOMMODATION:

Your accommodation would be in the hotel or in an apartment.

BOARD:

Meals at the staff restaurant.

SALARY:

1.281€ gross/month.

DAYS OFF:

1 day and a half off per week.

LANGUAGES:

If you speak German and English (obviously ;), you're the one we're looking for!

EXPERIENCE:

Do you have at least two seasons of experience working as entertainment or as a chief? You are the perfect candidate!

TRAINING:

Education related to sports, tourism, dance or childcare are valued.

PERSONALITY:

100% positive and motivated ... We want you to not simply organize the programme, but to turn everything into an unforgettable experience for both your team and the hotel guests.

AVAILABILITY:

Starting from April for at least one season.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Chief entertainer for Mallorca 2020 en Palma de Mallorca

BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA

BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA

fue fundada en 1985, con objeto de realizar obras de marcado carácter singular en toda la geografía nacional

que precisaran de soluciones técnicas complejas y de un servicio muy individualizado, especializándose en construcciones con requerimientos exigentes en cuanto a su tecnología, plazo, ubicación o grado de conservación.

Los impulsores originales del proyecto fueron Ingenieros de Caminos y Arquitectos, muy comprometidos con la idea de crear una compañía única en el sector, capaz de ofrecer un servicio personalizado para cada cliente. Los actuales promotores de la empresa son también Ingenieros de Caminos y Arquitectos con una extensa experiencia en el sector que han desarrollado el proyecto original a través del Grupo RETINEO, al que pertenece BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA.

Bauen Empresa Constructora selecciona para la provincia de Illes Balears:

Encargado de obra para Palma de Mallorca

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 20.000€ -30.000€.

Seleccionamos Encarga de obra con experiencia en obras de edificación, rehabilitación o restauración.

Funciones:

—Control y coordinación de subcontratas.

—Control de ejecución.

—Control y recepción de materiales.

—Replanteos.

—Seguridad y salud.

—Mediciones.

—Reporte de objetivos a jefes de obra.

Experiencia como jefe de obra

Residencia cercan al puesto de trabajo

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado de obra en Palma de Mallorca

AGENCIA DE COLOCACIÓN GRUPO 2000

Grupo2000 surge como ante las necesidades que plantea nuestro mercado laboral, siendo uno de los que cuenta con mayor número de desempleados de Europa. Y así mismo, para ayudar a nuestros clientes, empresas que precisan incorporar personal a sus plantillas, a contactar con todos nuestros alumnos y candidatos que se encuentran en situación de búsqueda activa de empleo.

Nuestro objetivo fundamental es ayudar a todas las personas que buscan trabajo, potenciando sus posibilidades de empleabilidad a través de nuestro servicio de intermediación y orientación laboral.

Nuestra agencia trabaja a nivel nacional, de forma autónoma, pero coordinada con el Servicio Público de Empleo Estatal. Nuestros pilares fundamentales de trabajo son la transparencia, igualdad y no discriminación en el acceso al empleo.

Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona para la provincia de Illes Balears:

Auxiliar Administrativo/a para Palma de Mallorca

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Asesoría situada en Palma de Mallorca, Baleares, necesita cubrir una vacante de auxiliar administrativo/a para la realización de contrato en formación.

Se Ofrece:

Contrato de formación de mínimo 1 año, por lo que no es necesaria experiencia previa. Este contrato combina formación y trabajo efectivo.

Jornada laboral completa, en la que el trabajador dedica parte de su tiempo a la formación y parte al trabajo efectivo.

Formación oficial a cargo de la empresa: Certificado de Profesionalidad de la familia profesional Administración y gestión. La formación es online y se realiza a través de un campus virtual. Con esta formación el trabajador adquiere conocimientos prácticos y teóricos relacionados sobre su puesto de trabajo.

Funciones:

Recepción, gestión y tramitación de documentación.

Gestión de datos.

Recepción telefónica.

Grabación de datos.

Requisitos:

Compromiso con la formación relacionada con el puesto de trabajo.

Buena actitud, ganas de trabajar y aprender.

No es necesario tener experiencia previa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Administrativo/a en Palma de Mallorca

Dependiente/a Comercio para Palma de Mallorca

Comercio situado en Palma de Mallorca, Islas Baleares, necesita cubrir vacantes de dependiente/a de comercio para la realización de contrato de formación y aprendizaje.

Condiciones del contrato:

Contrato de formación de mínimo 1 año, por lo que no es necesaria experiencia previa. Este contrato combina formación y trabajo efectivo.

Jornada laboral completa, en la que el trabajador dedica parte de su tiempo a la formación y parte al trabajo efectivo.

Formación oficial a cargo de la empresa: Certificado de Profesionalidad Actividades de Venta (COMV0108) La formación es online y se realiza a través de un campus virtual. Con esta formación el trabajador adquiere conocimientos prácticos y teóricos relacionados sobre su puesto de trabajo.

Requisitos:

Compromiso con la formación y ganas de aprender.

Buena presencia, amabilidad y simpatía.

Se valorará experiencia en el sector.

Funciones a desempeñar:

Atención al cliente.

Gestión de stock.

Asesorar al cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a Comercio en Palma de Mallorca

ACNUR es la Agencia de la ONU para los Refugiados. Millones de personas necesitan la ayuda de ACNUR para sobrevivir y ver sus derechos protegidos. Con más de 65 años de experiencia, la Agencia trabaja en 134 países para atender las necesidades de todas las personas que han tenido que huir a causa de la guerra, la persecución o la violación de derechos humanos.

Desde finales de los 60, ACNUR cuenta con una Representación en España cuyo mandato es velar por el respeto y la protección internacional de refugiados y solicitantes de asilo. Para ello cuenta con un equipo legal, de comunicación y relaciones externas, que trabaja con gobiernos, ONGs y entidades, proporcionando asesoramiento, formación y promoviendo programas de reasentamiento, reunificación familiar e integración de refugiados en España. Desde 2014, ACNUR tiene presencia en Ceuta, Melilla y la costa sur.

ESPAÑA CON ACNUR selecciona para la provincia de Illes Balears:

1100€ sueldo fijo+incen. promotor ONG, 4'5 h. dia para Palma de Mallorca

- 10 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Salario 10.000€ -24.000€.

Si eres una persona extrovertida, dinámica, comprometida y con afán de superación, te esperamos en el Comité español de ACNUR para trabajar con nosotros como captador de socios, con un sueldo bruto mensual de 1.100€ unido a un atractivo sistema de incentivos que te permitirá superar los 2.000€ mensuales. Trabajarás en calles transitadas, centros comerciales, estaciones, centros de salud...etc. del municipio, dando a conocer la realidad de los refugiados y consiguiendo nuevos socios para el Comité español de ACNUR. Tu labor será imprescindible para poder financiar el trabajo que realiza ACNUR para dar asistencia y protección a los refugiados.

Buscamos gente interesada en la ayuda humanitaria y la labor social, con energía positiva, ganas de trabajar en equipo y alta capacidad comunicativa para ser altavoz de quienes lo han perdido todo.

Condiciones del puesto como captador de socios en ONG:

· Media jornada, 4'5h diarias en turno de mañana o tarde de lunes a viernes, lo que permite tener tiempo para poder desarrollar otros proyectos personales.

· Contratación directa por el Comité español de ACNUR, sin intermediarios. Alta en la Seguridad Social (no autónomos, no mercantil).

. Contrato indefinido.

· Sueldo base mínimo de 800€ brutos al mes más incentivos, siendo el sueldo base medio más frecuente más de 1100€ brutos al mes.

· Posibilidad de promoción interna y desarrollo de una carrera profesional dentro de la organización, con plan de formación.

· Horarios flexibles (prácticas, exámenes, ).

· Tendrás la opción de seguir trabajando con nosotros si cambias de ciudad de residencia,

. Tendrás la posibilidad de conocer el trabajo de ACNUR en un campo de refugiados en función de tus resultados en la organización.

· Buen ambiente de trabajo.

Bachillerato o equivalente. No es necesario tener experiencia previa como promotor/captador de socios para ONG, pero valoraremos experiencia en trabajos de cara al público, ventas, marketing directo F2F y/ o D2D.

Te formaremos de manera continua, apoyándote en tu trabajo diario.

Buscamos personas extrovertidas, comprometidas, con afán de superación y autonomía; con capacidad de trabajo en equipo y habilidades comunicativas.

Incorporación inmediata

Imprescindible la residencia en la provincia del puesto ofertado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 1100€ sueldo fijo+incen. promotor ONG, 4'5 h. dia en Palma de Mallorca