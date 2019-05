Más de 150 puestos puestos de trabajo para cubrir en Palma

#yoencuentrotrabajo es el reto a desafiar en estos momentos, porque nuestra meta es encontrar empleo para ti. Actores con italiano, Operario fábrica de embutidos, Personal para hoteles, Profesores de inglés, Administrativos,€, así hasta más de 150 ofertas de empleo en Mallorca ¡¡Inscríbete y pásalo!!

Riu Hotels & Resorts, cadena comprometida con la igualdad en el empleo, líder en turismo vacacional, con más de 90 hoteles en 19 países selecciona cocineros/as para Hotel en Playa de Palma, precisa cubrir las siguientes vacantes:

4 cocineros/as con experiencia mínima de 3 años en puesto similar (en hoteles), capacidad de trabajo en equipo, se valorará experiencia en show cooking y conocimientos de alemán. Más info en oferta de empleo Cocinero/a en Palma

2 jefes de partida con capacidad de trabajo en equipo, experiencia en show cooking, conocimientos de alemán y 3 años de experiencia. Más info en oferta de empleo Jefe de Partida en Palma

Otras ofertas en Palma:

8 animadores / actores con italiano. Crit Consultoría solicita para uno de sus clientes en Mallorca, un animador/a- actor/a con experiencia para realizar animación en el centro de Palma. Disponibilidad viernes 7 de Junio de 2019. Requisitos: Titulo de Monitor de Ocio y tiempo Libre y hablar Italiano. Más info en oferta de empleo Animador/a Actor con italiano en Palma

Operario fábrica de embutidos. Se necesita operario para cubrir puesto en fábrica de embutidos ecológicos. Más info en oferta de empleo Operario de fábrica en Palma

Administrativa. Nave Salinas busca a una persona como asistente de sala y que sepa manejar Excel, pagos, facturas y presupuestos, hacer recados de administración, archivar y llevar temas administrativos en general, manejar email, realizar llamadas telefónicas, control de alarmas y uso de paquete Office. Requisitos mínimos: inglés y español hablado y escrito, carné de conducir y coche propio. Más info en oferta de empleo Administrativo en Palma

Personal de Cocina, Restauración y Bares. Desde AzuLine Hotels precisan incorporar profesionales para el departamento de Cocina, Restauración y Bares, 2º Jefe/a de Cocina, Ayudantes de cocina, Cocineros/as y Camareros/as. Experiencia previa en el puesto, capacidad de trabajo en equipo, disponibilidad para toda la temporada de verano 2019. Más info en oferta de empleo Ayudante de cocina, Cocinero/a, Camarero/a en Palma

Profesora de inglés. Do you Love working with kids? Do you Speak excellent English? Are you looking for a fulfilling career? If you answered yes to these questions, becoming an Owl Land English teacher may be the best career choice you'll ever make.As an Owl Land teacher you will enjoy flexible working hours, a profitable career and job satisfaction.Join our teacher´s team! Teaching at Owl Land English is more than just a way to make a living, it's a job you can love.Are you suited to a teaching career?Teaching English at Owl Land, using our methodology, takes commitment, creativity, and enthusiasm as well as a deep love for children and a desire to help them learn and grow. Send us your curriculum and we will call you to schedule an interview. Más info en oferta empleo Profesora de inglés en Palma

Carnicero con experiencia para trabajar en Santa Eulalia del Río. Más info en oferta de empleo Carnicero en Palma

Administrativo. Empresa de alimentación solicita administrativo con conocimientos en administración (contabilidad, gestiones con cliente, €) y manejo de informática. Más info en oferta de empleo Administrativo en Palma

Devops para empresa del sector turístico con crecimiento en Palma de Mallorca, busca un DevOps para trabajar en un ambiente dinámico y proactivo, con experiencia de al menos 1 año con Linux, AWS, Ansible, Docker, sector turístico y nivel alto de inglés. Más info en oferta de empleo Devops en Palma

Programador Java. Formará parte del equipo interno de tecnología de cliente final del sector turístico reportando al Director IT. Experiencia de dos años programar en Java. Más info en oferta de empleo Programador Java en Palma

Técnico control de plagas para empresa especializada en la prestación de servicios relacionados con Salud Ambiental y el Control de Plagas. Funciones: aplicación de tratamientos DD, realización de diagnosis y seguimiento del cliente, higienización de depósitos y agua sanitaria y soporte en tratamientos de madera. Más info en oferta de empleo Técnico control de plagas en Palma

Auxiliar administrativo con conocimientos de fontanería, electricidad, gestión de datos, atención al cliente, partes, Office, Excel e idiomas. Más info en oferta de empleo Auxiliar administrativo en Palma