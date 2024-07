De la Fuente: "Muero por mis jugadores y ellos mueren por mi"

Luis de la Fuente compareció serio en la sala de prensa tras la victoria ante Alemania y habló de lo que aportaron los cambios: ""Se ha demostrado que sin correr se podía ganar el partido. Necesitábamos correr menos y tener más contundencia. Eso ha sido suficiente para ganar un partido dificilísimo".

La entrada a Pedri

Sobre el tono bronco utilizado por los alemanes, el técnico español apuntó: "No me ha sorprendido porque esto es fútbol. Esto no me asusta. Esto es fútbol y para eso está el árbitro, que debe tomar decisiones. Aquí se juega al límite y hay que aplicarse con toda la energía y el compromiso. Valoro lo que hemos hecho nosotros, la solidaridad, el trabajo, la calidad y el compromiso. No la agresividad de los otros". Eso provocó la lesión de Pedri, de la que dijo: "La entrada ha sido fortísima y creemos que disciplinariamente podía haberse tomado otra decisión en el campo".

Sobre las claves del triunfo, apuntó: "Este equipo tiene corazón. Son jugadores insaciables. Es un orgullo dirigir a futbolistas de este calado en valores y como ejemplo deportivo. Los conozco muy bien. Han ganado mucho y eso no es gratis. Ya están habituados a competir y este equipo va a estar peleando siempre. El mérito es exclusivamente de la calidad futbolística y humana de este grupo. Por eso elijo a estos futbolistas. Sé que no me van a fallar. Los que jueguen la próxima semana competirán y darán el nivel. Estoy orgulloso de ellos. Son un ejemplo para un país y para la sociedad. Quieren competir cada día por ser un poquito mejores".

Sobre su protagonismo en este hito, el de Haro insistió en que "yo lo que quiero es que me valoren mis jugadores. Me siento muy querido por los jugadores, eso es lo que me inquieta y ocupa. La visión que tengáis desde fuera me da igual. Me preocuparía llegar al vestuario y no tener el apoyo, pero siempre me he sentido respaldado por ellos. Yo voy a morir por ellos como ellos mueren por mí". El seleccionador sacó pecho por el grupo: "Estamos viendo un hito histórico. Es la primera vez que se consiguen cinco victorias seguidas y es la primera que ganamos a los anfitriones. La historia te pone en tu lugar. Mirando más allá, me gusta el ejemplo que está dando este grupo. Corren cuando deben y no corren cuando no toca". También confesó que "el peor momento ha sido la lesión de Pedri y el gol de Alemania en el 89. Un impacto duro. Pero en el fútbol como en la vida no hay que bajar los brazos nunca"

Por último se mostró, "especialmente orgulloso de haber acabado con los jugadores que hemos acabado en el campo. He recordado el Europeo de 2015 que ganamos con la Sub-19 con Rodri, Mikel Merino o Unai, y el título en el Sub-21 con Fabián, Dani Olmo o Ferran... Llevamos casi diez años juntos y ellos nunca fallan y quieren seguir ganando. Además, bien acompañados por veteranos nos hace un equipo muy competitivo que va siempre por la victoria".