El seleccionador español, Luis de la Fuente, compareció en la sala de prensa del Colonia Stadium para analizar el encuentro que medirá a su equipo con la selección de Georgia en los octavos de final de la Eurocopa este domingo a las 21:00 horas. El técnico, que pegó un tropezón al entrar en la sala de prensa del que bromeó luego, eludió el favoritismo de España y apuntó: "No podemos controlar las sensaciones desde fuera. No pensamos que será un partido fácil. Seguro que será complicado porque ellos han crecido mucho y han aprendido la lección. Estarán muy motivados. Es un partido que hay que hacerlo muy bien. Los errores se penalizan mucho y ellos los rentabiliza muy bien. Acaban de ganar 2-0 a una selección muy potente como Portugal. Será un partido diferente a los que hemos jugado con ellos hasta ahora porque todos hemos mejorado".

El seleccionador confirmó que están disponibles los 26 jugadores, incluido Jesús Navas. El de Haro reveló lo que les ha dicho a los jugadores al acabar el último entrenamiento antes del partido de octavos ante Georgia: "Les he dicho que empieza una Eurocopa diferente. Y como siempre les he agradecido el esfuerzo y pedido un poco más para el siguiente".Preguntado por Lamine, De la Fuente advirtió que "es un crío de 16 años, pero futbolísticamente demuestra una madurez impropia y todos somos responsables de ayudarle en su proceso".

El 1-7 de Tiblisi

El de Haro, que recomendó a todos visitar la Batalla del Vino que se celebraba hoy en su pueblo, también reflexionó sobre lo que supuso el 1-7 de septiembre en Tiblisi: "Aquel día demostramos que somos un equipo muy fuerte y muy unido. En aquel viaje empezamos a acuñar el término de "familia" y vivimos momentos muy emocionantes por lo deportivo y por lo extradeportivo, por el momento que vivimos entonces. De allí salimos mucho más fuertes. Además fue el debut de Lamine".

Fermín de la Calle

Sobre la caída de Italia y la posibilidad desde ver otras sorpresas, el seleccionador declaró: "Todos hemos visto situaciones que no se podían dar en el fútbol y se producen. Y aún no hemos acabado de verlas. A un partido tenemos que estar al máximo niel. Tenemos que seguir creciendo si queremos ganar esta competición. Pero desde el respeto. He visto tantas cosas en el fútbol que no me sorprenden que se pueda dar cualquier resultado".

Respecto al peligro de Georgia, insistió en que "pondremos máxima atención, vigilancia y marcajes cercanos. Y sobre todo si tenemos más el balón, para que no nos sorprendan. Además, son jugadores grandes de gran envergadura. Tenemos que estar pendientes de todos los detalles". De la Fuente elogió a Sagnol, del que dijo "Sagnol está haciendo un trabajo impresionante y tiene una gran experiencia. El fútbol georgiano ha crecido mucho en los últimos tiempos". Luego respondió a Kvaratskhelia, puntualizando que "yo como Kvrashvelia también pienso que mis jugadores son los mejores del mundo". Y terminó mandando un mensaje a Gavi: "Tiene las puertas abiertas porque esta es su casa. No ha podido venir por diferenteses motivos, pero es uno más de nosotros. Nos encantaría verle aquí el algún partido".