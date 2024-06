Oyarzabal pide sitio en Badajoz

5 - ESPAÑA: David Raya, Llorente (Min 46 Jesús Navas), Dani Vivian, Pau Cubarsí (Min 46 Le Normand), Grimaldo (Min Cucu), Pedri (Fermín Min 61), Aleix García (min 64 Zubimendi), Álex Baena, Ferran Torres, Ayoze Pérez, Morata (Min 46 Oyarzabal). 0 - ANDORRA: Iker Álvarez (Min 61 Josep Gomes), Marc Vales (Min 46 Eric Vales), Max Llovera, Christian García, Moisés San Nicolás, Joan Cervós, Jesús Rubio ( Min 79 Clemente), Joel Guillén (Min 84 Vieira), Richard Fernández (Min 84 Pujol), Marc García (Min 79 Dacu), Ian Oliveira. GOLES: 1-0 Ayoze (m.23) . 2-0 Oyarzabal (m.53). 3-0 Oyarzabal (m.63). 4-0 Oyarzabal (m. 73) 5-0 Ferrán (m. 81) ÁRBITRO: Gustavo Correia (Portugal). INCIDENCIAS: Partido disputado en el Nuevo Vivero. Unos 14.000 espectadores.

España goleó en Badajoz (5-0) y el seleccionador Luis de la Fuente sacó sus propias conclusiones en un encuentro en que sobresalió Oyarzabal con tres goles pero en el que también otros nombres buscaron no quedarse fuera de los 26. Ayoze, Cubarsí, Vivian o Fermín completaron una gran actuación amén de otros jugadores que también se gustaron en una noche en la que Andorra aguantó casi media hora, pero que casi no presentó batalla tras el descanso. Tal como era de prever, De la Fuente tiró de probaturas en el primero de los dos compromisos previos al inicio de la competición en Alemania. Los tres nombres propios del once titular fueron Aleix García, Álex Baena y Ayoze Pérez. De las grandes novedades en la prelista del seleccionador riojano y algunos de los nombres que podrían estar entre los tres descartados que se conocerán después de este partido. También destacó la presencia de Grimaldo, que se perfile como titular en el flanco izquierdo de la zaga en el torneo, a la pareja de centrales Cubarsí-Vivian, que esperan poder hacerse con un lugar en la posición más poblada de la actual lista, un Marcos Llorente que regresó a la posición de carrilero diestro y un Pedri que quiere recuperar su mejor versión a base de minutos. Ferran y Morata son algunos de los nombres más veteranos y cuyo objetivo para este duelo era coger confianza en forma de goles. Y eso que el inicio del partido no pudo estar más accidentado. Un fallo técnico evitó que los himnos sonaran, como marca el protocolo de cualquier partido entre selecciones. Eso hizo que los ánimos estuvieran algo enrarecidos en el Nuevo Vivero. No obstante, a partir del pitido inicial, todo empezó a transcurrir con normalidad.

Durante los primeros compases del juego, la tónica estuvo clara. España tocaba y manoseaba la pelota ante un conjunto andorrano que defendía con los once metidos en el área. El objetivo del equipo del Principado estaba claro: encajar el menor número de goles posible y aguantar con la portería a cero el mayor tiempo posible. El dato curioso del partido llegó antes del cuarto de hora, cuando Andorra logró antes que su rival aproximarse a la portería rival con un córner que no tuvo mayores consecuencias. Casi a renglón seguido, Jesús Rubio contabilizó un tiro a puerta desde campo propio que David Raya durmió en su pecho sin que hubiera mayores consecuencias.

Pero el equipo local sabía que era superior en lo físico y lo futbolístico y que era cuestión de tiempo que los goles empezaran a caer. Andorra seguía achicando el agua mientras que España tejía con parsimonia y buscaba a los extremos por la espalda de los laterales y la cabeza de Morata. En una de estas, España aprovechó una jugada a balón parado en la que Cubarsí se hizo grande para prolongar con un cabezazo a un Ayoze que desde una zona perfilada a la derecha adelantó a ‘La Roja’ con derechazo de bella factura. Justo después del primer tanto del partido, llegó la pausa de hidratación, en mitad de un clima cálido que se iba haciendo más apacible con el paso de los minutos.

El primer tanto cambió el guión de un partido en el que el cuadro español parecía estar más tranquilo y menos ambicioso al tiempo que Andorra pudo verse más relajada y menos atenazada tras el gol. Pese a ello, Morata hizo por fin acto de presencia y celebró su primer gol de la noche, pero este no subiría al marcador después de que el asistente de Gustavo Correia levantara la bandera e invalidara la jugada.

Saludo entre los dos entrenadores. / EUROPA PRESS

Estaba claro que lo importante de este partido era seguir probando, ya que varios minutos antes del descanso ya se vio calentar a Navas, Cucurella y Oyarzabal realizar ejercicios de calentamiento. El partido llegó al descanso con un único gol, el fabricado por Aleix, Cubarsí y Ayoze, tres de los futbolistas que quieren ganarse el puesto en la lista definitiva.

Cambios y goles

Los cambios se seguían produciendo. El seleccionador tenía que –valga la redundancia– seleccionar a los 26 que van a Alemania y por eso había que ver a cuantos más, mejor. Fermín dio descanso a Pedri y Zubimendi hizo lo propio con Aleix García. España incrementó su renta con dos tantos prácticamente consecutivos de Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad quiere demostrar que tiene sitio en el once titular de Alemania y lo está haciendo a base de goles. El tercero de la noche –y cuarto de España- llegó tras una jugada en la que Fermín intentó el gol con insistencia y el de Eibar, mejor posicionado que nadie, la puso donde el meta visitante no podía llegar.

Parecía que se iba a quedar ahí el festival goleador de la selección. Pero Ferran Torres, que ya había firmado una asistencia, contribuyó a redondear la fiesta con un gol marca de la casa después de batir por bajo con tiro cruzado a Josep Gomes.

Oyarzabal festeja uno de sus tres goles. / EFE

Ya en las postrimerías, se pudo ver uno de los aplausos de la noche para un rival. Ludovic, que ingresó en el terreno de juego en el tramo final, se ganó la ovación de la noche tras finalizar su etapa con la selección en este partido.

Fue mejor España en la segunda parte que en la primera ante un rival más cansado y con un Mikel Oyarzabal que marcó las diferencias a base de goles. Primer test solventado con goles y con muchos apuntes de De la Fuente antes de afrontar el segundo y último test este sábado en Mallorca ante Irlanda del Norte.