En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo
Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder ante los georgianos y hoy lucharán por la victoria para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.
Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.
El rival de España, Bosnia, se ha presentado en el europeo con una baja sensible: la de Dzanan Musa. Una de las principales estrellas del Real Madrid, que la próxima temporada formará parte del Dubai BC, se vio forzado a saltarse el torneo para recuperarse de una lesión. Ante esta situación, el gran nombre de la selección es Jusuf Nurkic, jugador NBA que ya hizo un excelente partido contra Chipre (18 puntos y 6 asistencias).
¡Buenas tardes a todos y a todas! España afronta su segundo partido en el Eurobasket con la obligación de ganar. Los de Scariolo se enfrentan a Bosnia, que venció en su debut a Chipre por 91-64, tras un desastroso encuentro ante Georgia. La posibilidad de resarcirse pasa por este fin de semana. ¡Empezamos!
